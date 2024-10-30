خبيرة أمنية بريطانية تحذر من ارتفاع معدلات السرقة خلال الشتاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬الأيام‭ ‬الأقصر‭ ‬تتيح‭ ‬فرصة‭ ‬أطول‭ ‬للمقتحمين،‭ ‬ما‭ ‬يستدعي‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المنازل‭ ‬اتخاذ‭ ‬احتياطات‭ ‬إضافية‭ ‬لتأمين‭ ‬ممتلكاتهم‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬ذا‭ ‬صن‭ ‬‮«‬ The ‭ ‬ Sun ‮»‬‭ ‬أوضحت‭ ‬جونز‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كسر‭ ‬الأقفال‮»‬‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬الأساليب‭ ‬الشائعة‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬السارقون‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المنازل‭ ‬بهدوء‭ ‬وسرعة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬تثبيت‭ ‬أقفال‭ ‬مقاومة‭ ‬للكسر‭ ‬على‭ ‬الأبواب‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬ UPVC ‭ ‬والأبواب‭ ‬المركبة‭.‬

وعلقت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬تركيب‭ ‬أقفال‭ ‬مقاومة‭ ‬للكسر‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كُسِر‭ ‬القفل،‭ ‬فإن‭ ‬الباب‭ ‬لن‭ ‬يُفتح،‭ ‬ما‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬المنزل‭ ‬آمناً‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأقفال‭ ‬تكون‭ ‬عادةً‭ ‬مميزة‭ ‬بعلامات‭ ‬قد‭ ‬تثني‭ ‬السارقين‭ ‬عن‭ ‬محاولة‭ ‬الاقتحام‭.‬

وقدمت‭ ‬جونز‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النصائح‭ ‬الأخرى‭ ‬لأصحاب‭ ‬المنازل،‭ ‬أبرزها‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬غلق‭ ‬جميع‭ ‬النوافذ‭ ‬والأبواب‭ ‬جيداً‭ ‬قبل‭ ‬النوم،‭ ‬وإبقاء‭ ‬الأشياء‭ ‬الثمينة‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الأنظار‭.‬

ونبهت‭ ‬جونز‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬إخفاء‭ ‬مفاتيح‭ ‬السيارات،‭ ‬إذ‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬لا‭ ‬تتركوا‭ ‬مفاتيح‭ ‬السيارات‭ ‬قرب‭ ‬صندوق‭ ‬البريد،‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬طاولات‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الأبواب‭ ‬الأمامية،‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬المواقع‭ ‬تُعد‭ ‬أهدافاً‭ ‬مغرية‭ ‬للسارقين‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬الخروج‭ ‬مساءً‭ ‬توصي‭ ‬جونز‭ ‬بإبقاء‭ ‬الأضواء‭ ‬أو‭ ‬الستائر‭ ‬مغلقة‭ ‬لإعطاء‭ ‬انطباع‭ ‬بأن‭ ‬المنزل‭ ‬مشغول‭.‬

كما‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التعاون‭ ‬المجتمعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬مجموعات‭ ‬مراقبة‭ ‬محلية‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬مثل‭ ‬فيسبوك‭ ‬أو‭ ‬واتساب،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬للسكان‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬مشبوه‭ ‬ومشاركة‭ ‬النصائح‭ ‬الأمنية،‭ ‬إذ‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬تعاون‭ ‬الجيران‭ ‬في‭ ‬المراقبة‭ ‬يُسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬ردع‭ ‬محاولات‭ ‬السرقة‮»‬‭.‬

واختتمت‭ ‬جونز‭ ‬حديثها‭ ‬بذكر‭ ‬ضرورة‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬العبوات‭ ‬الفارغة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬شعارات‭ ‬أو‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬مقتنيات‭ ‬باهظة‭ ‬مثل‭ ‬صناديق‭ ‬أجهزة‭ ‬التلفاز‭ ‬وألعاب‭ ‬الفيديو،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تجذب‭ ‬السارقين‭ ‬إذا‭ ‬تُركت‭ ‬بشكل‭ ‬ظاهر‭ ‬أمام‭ ‬المنزل‭. ‬