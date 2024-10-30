خبيرة أمنية بريطانية تحذر من ارتفاع معدلات السرقة خلال الشتاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
مع اقتراب الشتاء وقصر ساعات النهار حذرت خبيرة الأمن إليزابيث جونز مديرة شركة الأقفال L & E Ltd من احتمالية زيادة حالات السرقة في المنازل البريطانية.
وأكدت أن الأيام الأقصر تتيح فرصة أطول للمقتحمين، ما يستدعي من أصحاب المنازل اتخاذ احتياطات إضافية لتأمين ممتلكاتهم.
وبحسب ما ذكرته صحيفة ذا صن « The Sun » أوضحت جونز أن «كسر الأقفال» يُعد من الأساليب الشائعة التي يستخدمها السارقون للوصول إلى المنازل بهدوء وسرعة، مؤكدة أهمية تثبيت أقفال مقاومة للكسر على الأبواب المصنوعة من مادة UPVC والأبواب المركبة.
وعلقت قائلة: «تركيب أقفال مقاومة للكسر يعني أنه حتى لو كُسِر القفل، فإن الباب لن يُفتح، ما يحافظ على المنزل آمناً». وأضافت أن هذه الأقفال تكون عادةً مميزة بعلامات قد تثني السارقين عن محاولة الاقتحام.
وقدمت جونز مجموعة من النصائح الأخرى لأصحاب المنازل، أبرزها التأكد من غلق جميع النوافذ والأبواب جيداً قبل النوم، وإبقاء الأشياء الثمينة بعيدة عن الأنظار.
ونبهت جونز بشكل خاص إلى أهمية إخفاء مفاتيح السيارات، إذ قالت: «لا تتركوا مفاتيح السيارات قرب صندوق البريد، أو على طاولات قريبة من الأبواب الأمامية، لأن هذه المواقع تُعد أهدافاً مغرية للسارقين».
وفي حال الخروج مساءً توصي جونز بإبقاء الأضواء أو الستائر مغلقة لإعطاء انطباع بأن المنزل مشغول.
كما دعت إلى ضرورة التعاون المجتمعي من خلال إنشاء مجموعات مراقبة محلية عبر منصات مثل فيسبوك أو واتساب، ما يتيح للسكان الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه ومشاركة النصائح الأمنية، إذ قالت: «تعاون الجيران في المراقبة يُسهم بشكل كبير في ردع محاولات السرقة».
واختتمت جونز حديثها بذكر ضرورة التخلص من العبوات الفارغة التي تحمل شعارات أو علامات تجارية تدل على مقتنيات باهظة مثل صناديق أجهزة التلفاز وألعاب الفيديو، إذ يمكن أن تجذب السارقين إذا تُركت بشكل ظاهر أمام المنزل.
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