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الحاجة أم الاختراع.. سيدات غزة يبتكرن طريقة لـتـحـويـل البطـانـيـات إلى ملابس دافئة للنازحين

10/30/2024 7:07:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ابتكرت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬الفلسطينيات‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬طريقة‭ ‬لتحويل‭ ‬البطانيات‭ ‬والأدثرة‭ ‬إلى‭ ‬ملابس‭ ‬دافئة‭ ‬للنازحين،‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬وقلة‭ ‬الملابس‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المستمرة‭ ‬على‭ ‬القطاع‭.‬

وأظهرت‭ ‬عدة‭ ‬صور‭ ‬تم‭ ‬تداولها‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬بسيطة‭ ‬تقوم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬السيدات‭ ‬بتصنيع‭ ‬ملابس‭ ‬شتوية‭ ‬من‭ ‬الأغطية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬آلة‭ ‬خياطة‭ ‬تعمل‭ ‬بمساعدة‭ ‬شاب‭ ‬فلسطيني‭ ‬حيث‭ ‬رصدت‭ ‬الصور‭ ‬قيامه‭ ‬بتشغيل‭ ‬آلة‭ ‬الخياطة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬عجلة‭ ‬دراجة‭ ‬هوائية‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ينتظر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬أخذ‭ ‬مقاساتهم‭ ‬أو‭ ‬تجريب‭ ‬القطع‭ ‬الجاهزة‭ ‬التي‭ ‬صنعتها‭ ‬أياد‭ ‬فلسطينية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ظروف‭ ‬قاسية‭ ‬سببها‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬القطاع‭.‬

ويعاني‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬مستمرة‭ ‬نتيجة‭ ‬الحرب‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023؛‭ ‬ففي‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬فرضت‭ ‬إسرائيل‭ ‬حصارا‭ ‬شاملا‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬نقص‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الوقود‭ ‬والغذاء‭ ‬والأدوية‭ ‬والمياه‭ ‬والإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬الأساسية‭ ‬ومستلزمات‭ ‬الحياة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

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