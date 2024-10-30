الحاجة أم الاختراع.. سيدات غزة يبتكرن طريقة لـتـحـويـل البطـانـيـات إلى ملابس دافئة للنازحين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأظهرت‭ ‬عدة‭ ‬صور‭ ‬تم‭ ‬تداولها‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬بسيطة‭ ‬تقوم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬السيدات‭ ‬بتصنيع‭ ‬ملابس‭ ‬شتوية‭ ‬من‭ ‬الأغطية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬آلة‭ ‬خياطة‭ ‬تعمل‭ ‬بمساعدة‭ ‬شاب‭ ‬فلسطيني‭ ‬حيث‭ ‬رصدت‭ ‬الصور‭ ‬قيامه‭ ‬بتشغيل‭ ‬آلة‭ ‬الخياطة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬عجلة‭ ‬دراجة‭ ‬هوائية‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ينتظر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬أخذ‭ ‬مقاساتهم‭ ‬أو‭ ‬تجريب‭ ‬القطع‭ ‬الجاهزة‭ ‬التي‭ ‬صنعتها‭ ‬أياد‭ ‬فلسطينية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ظروف‭ ‬قاسية‭ ‬سببها‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬القطاع‭.‬

ويعاني‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬مستمرة‭ ‬نتيجة‭ ‬الحرب‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023؛‭ ‬ففي‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬فرضت‭ ‬إسرائيل‭ ‬حصارا‭ ‬شاملا‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬نقص‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الوقود‭ ‬والغذاء‭ ‬والأدوية‭ ‬والمياه‭ ‬والإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬الأساسية‭ ‬ومستلزمات‭ ‬الحياة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬