الحاجة أم الاختراع.. سيدات غزة يبتكرن طريقة لـتـحـويـل البطـانـيـات إلى ملابس دافئة للنازحين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ابتكرت مجموعة من النساء الفلسطينيات في غزة طريقة لتحويل البطانيات والأدثرة إلى ملابس دافئة للنازحين، مع اقتراب فصل الشتاء وقلة الملابس جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
وأظهرت عدة صور تم تداولها ورشة عمل بسيطة تقوم من خلالها السيدات بتصنيع ملابس شتوية من الأغطية عن طريق آلة خياطة تعمل بمساعدة شاب فلسطيني حيث رصدت الصور قيامه بتشغيل آلة الخياطة عن طريق عجلة دراجة هوائية في حين ينتظر عدد من الأطفال أخذ مقاساتهم أو تجريب القطع الجاهزة التي صنعتها أياد فلسطينية في ظل ظروف قاسية سببها الحرب الإسرائيلية على القطاع.
ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية مستمرة نتيجة الحرب الفلسطينية الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ففي بداية الحرب فرضت إسرائيل حصارا شاملا على القطاع ما أدى إلى نقص كبير في الوقود والغذاء والأدوية والمياه والإمدادات الطبية الأساسية ومستلزمات الحياة بشكل عام.
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