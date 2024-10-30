رحـيل الفنان المصري مصطفى فهـمي بعد أزمة صحية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬عام‭ ‬1976‭ ‬قدم‭ ‬4‭ ‬أعمال‭ ‬قمر‭ ‬الزمان،‭ ‬لمن‭ ‬تشرق‭ ‬الشمس،‭ ‬وجهًا‭ ‬لوجه،‭ ‬نبتدي‭ ‬منين‭ ‬الحكاية،‭ ‬لتتوالى‭ ‬بعدها‭ ‬أعماله‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬السينما‭ ‬والدراما‭. ‬تمتع‭ ‬مصطفى‭ ‬فهمي‭ ‬بمظهر‭ ‬الشباب‭ ‬بسبب‭ ‬عشقه‭ ‬لممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬منذ‭ ‬طفولته،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬مارس‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الرياضات‭ ‬مثل‭ ‬السباحة‭ ‬والهاند‭ ‬بول‭ ‬والباسكت‭ ‬بول‭ ‬والاسكواش،‭ ‬وقف‭ ‬مصطفى‭ ‬فهمي‭ ‬أمام‭ ‬الجميلات‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬البطولة‭ ‬مع‭ ‬يسرا‭ ‬ونادية‭ ‬الجندي‭ ‬وإلهام‭ ‬شاهين‭ ‬ودلال‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬وغيرهن‭.‬

تزوج‭ ‬مصطفى‭ ‬فهمي‭ ‬3‭ ‬مرات،‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬سيدة‭ ‬إيطالية‭ ‬أنجب‭ ‬منها‭ ‬ولدا‭ ‬وبنتا،‭ ‬ثم‭ ‬تزوج‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬رانيا‭ ‬فريد‭ ‬شوقي،‭ ‬واستمر‭ ‬زواجهم‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬ولكنهما‭ ‬انفصلا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬تزوج‭ ‬من‭ ‬الإعلامية‭ ‬اللبنانية‭ ‬فاتن‭ ‬موسى‭ ‬ثم‭ ‬أُعلن‭ ‬طلاقهما‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭. ‬ومن‭ ‬آخر‭ ‬أعمال‭ ‬مصطفى‭ ‬فهمي،‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬أهل‭ ‬الكهف‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬عرض‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬العرض‭ ‬السينمائية‭ ‬المختلفة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬بطولته‭: ‬خالد‭ ‬النبوي،‭ ‬غادة‭ ‬عادل،‭ ‬محمد‭ ‬ممدوح،‭ ‬محمد‭ ‬فراج،‭ ‬ريم‭ ‬مصطفى،‭ ‬أحمد‭ ‬عيد،‭ ‬صبري‭ ‬فواز،‭ ‬بسنت‭ ‬شوقي،‭ ‬بيومي‭ ‬فؤاد،‭ ‬هاجر‭ ‬أحمد،‭ ‬أحمد‭ ‬وفيق،‭ ‬رشوان‭ ‬توفيق،‭ ‬أحمد‭ ‬فؤاد‭ ‬سليم،‭ ‬جميل‭ ‬برسوم،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬الذين‭ ‬يظهرون‭ ‬كضيوف‭ ‬شرف،‭ ‬وتأليف‭ ‬أيمن‭ ‬بهجت‭ ‬قمر،‭ ‬وإخراج‭ ‬عمرو‭ ‬عرفة‭.‬