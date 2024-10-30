Thursday, 31 October 2024 03:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رحـيل الفنان المصري مصطفى فهـمي بعد أزمة صحية

10/30/2024 7:07:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬نقابة‭ ‬المهن‭ ‬التمثيلية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬وفاة‭ ‬الفنان‭ ‬القدير‭ ‬مصطفى‭ ‬فهمي‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬82‭ ‬سنة،‭ ‬بعد‭ ‬تدهور‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الماضية،‭ ‬عقب‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬دقيقة‭ ‬لإزالة‭ ‬ورم‭ ‬سرطاني‭ ‬في‭ ‬المخ‭. ‬مصطفى‭ ‬فهمي‭ ‬هو‭ ‬شقيق‭ ‬الفنان‭ ‬الكبير‭ ‬حسين‭ ‬فهمي،‭ ‬وقد‭ ‬خطط‭ ‬لأن‭ ‬يبدأ‭ ‬حياته‭ ‬الفنية‭ ‬كمصور‭ ‬سينمائي،‭ ‬وبالفعل‭ ‬عمل‭ ‬كمساعد‭ ‬تصوير‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬أميرة‭ ‬حبي‭ ‬أنا‭ ‬عام‭ ‬1974،‭ ‬وكان‭ ‬الفيلم‭ ‬بطولة‭ ‬النجمة‭ ‬سعاد‭ ‬حسني،‭ ‬التي‭ ‬وقف‭ ‬أمامها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬نفسه‭ ‬كممثل‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬أين‭ ‬عقلي‮»‬‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬مخرجه‭ ‬عاطف‭ ‬سالم،‭ ‬لذلك‭ ‬فقد‭ ‬ظل‭ ‬مؤمنا‭ ‬بأنه‭ ‬دخل‭ ‬التمثيل‭ ‬بالصدفة‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬1976‭ ‬قدم‭ ‬4‭ ‬أعمال‭ ‬قمر‭ ‬الزمان،‭ ‬لمن‭ ‬تشرق‭ ‬الشمس،‭ ‬وجهًا‭ ‬لوجه،‭ ‬نبتدي‭ ‬منين‭ ‬الحكاية،‭ ‬لتتوالى‭ ‬بعدها‭ ‬أعماله‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬السينما‭ ‬والدراما‭. ‬تمتع‭ ‬مصطفى‭ ‬فهمي‭ ‬بمظهر‭ ‬الشباب‭ ‬بسبب‭ ‬عشقه‭ ‬لممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬منذ‭ ‬طفولته،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬مارس‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الرياضات‭ ‬مثل‭ ‬السباحة‭ ‬والهاند‭ ‬بول‭ ‬والباسكت‭ ‬بول‭ ‬والاسكواش،‭ ‬وقف‭ ‬مصطفى‭ ‬فهمي‭ ‬أمام‭ ‬الجميلات‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬البطولة‭ ‬مع‭ ‬يسرا‭ ‬ونادية‭ ‬الجندي‭ ‬وإلهام‭ ‬شاهين‭ ‬ودلال‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬وغيرهن‭.‬

تزوج‭ ‬مصطفى‭ ‬فهمي‭ ‬3‭ ‬مرات،‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬سيدة‭ ‬إيطالية‭ ‬أنجب‭ ‬منها‭ ‬ولدا‭ ‬وبنتا،‭ ‬ثم‭ ‬تزوج‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬رانيا‭ ‬فريد‭ ‬شوقي،‭ ‬واستمر‭ ‬زواجهم‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬ولكنهما‭ ‬انفصلا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬تزوج‭ ‬من‭ ‬الإعلامية‭ ‬اللبنانية‭ ‬فاتن‭ ‬موسى‭ ‬ثم‭ ‬أُعلن‭ ‬طلاقهما‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭. ‬ومن‭ ‬آخر‭ ‬أعمال‭ ‬مصطفى‭ ‬فهمي،‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬أهل‭ ‬الكهف‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬عرض‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬العرض‭ ‬السينمائية‭ ‬المختلفة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬بطولته‭: ‬خالد‭ ‬النبوي،‭ ‬غادة‭ ‬عادل،‭ ‬محمد‭ ‬ممدوح،‭ ‬محمد‭ ‬فراج،‭ ‬ريم‭ ‬مصطفى،‭ ‬أحمد‭ ‬عيد،‭ ‬صبري‭ ‬فواز،‭ ‬بسنت‭ ‬شوقي،‭ ‬بيومي‭ ‬فؤاد،‭ ‬هاجر‭ ‬أحمد،‭ ‬أحمد‭ ‬وفيق،‭ ‬رشوان‭ ‬توفيق،‭ ‬أحمد‭ ‬فؤاد‭ ‬سليم،‭ ‬جميل‭ ‬برسوم،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬الذين‭ ‬يظهرون‭ ‬كضيوف‭ ‬شرف،‭ ‬وتأليف‭ ‬أيمن‭ ‬بهجت‭ ‬قمر،‭ ‬وإخراج‭ ‬عمرو‭ ‬عرفة‭.‬

MENAFN30102024000055011008ID1108835567

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث