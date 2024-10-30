رحـيل الفنان المصري مصطفى فهـمي بعد أزمة صحية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر وفاة الفنان القدير مصطفى فهمي عن عمر يناهز 82 سنة، بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية، عقب إجراء عملية جراحية دقيقة لإزالة ورم سرطاني في المخ. مصطفى فهمي هو شقيق الفنان الكبير حسين فهمي، وقد خطط لأن يبدأ حياته الفنية كمصور سينمائي، وبالفعل عمل كمساعد تصوير في فيلم أميرة حبي أنا عام 1974، وكان الفيلم بطولة النجمة سعاد حسني، التي وقف أمامها في العام نفسه كممثل في فيلم «أين عقلي» بناء على طلب مخرجه عاطف سالم، لذلك فقد ظل مؤمنا بأنه دخل التمثيل بالصدفة.
وفي عام 1976 قدم 4 أعمال قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجهًا لوجه، نبتدي منين الحكاية، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والدراما. تمتع مصطفى فهمي بمظهر الشباب بسبب عشقه لممارسة الرياضة منذ طفولته، حيث سبق أن مارس العديد من الرياضات مثل السباحة والهاند بول والباسكت بول والاسكواش، وقف مصطفى فهمي أمام الجميلات حيث شارك البطولة مع يسرا ونادية الجندي وإلهام شاهين ودلال عبدالعزيز وغيرهن.
تزوج مصطفى فهمي 3 مرات، الأولى من سيدة إيطالية أنجب منها ولدا وبنتا، ثم تزوج في عام 2007 للمرة الثانية من الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، واستمر زواجهم 5 سنوات، ولكنهما انفصلا في عام 2012، وفي عام 2015 تزوج من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى ثم أُعلن طلاقهما في عام 2021. ومن آخر أعمال مصطفى فهمي، فيلم «أهل الكهف»، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، وشارك في بطولته: خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.
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