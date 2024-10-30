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بنك السلام ينـظـم فعالـيـة صحية بالتعاون مع عيادة لـنـدن الـمـتـنـقـلة للـكـشـف المـبكر عن سرطان الثدي

10/30/2024 7:07:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظم‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬مؤخراً‭ ‬فعالية‭ ‬صحية‭ ‬مهمة‭ ‬لموظفاته‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬عيادة‭ ‬لندن‭ ‬المتنقلة‭ ‬للكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‮»‬‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بصحة‭ ‬وسلامة‭ ‬موظفيه‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬داعمة‭ ‬تُشجع‭ ‬على‭ ‬الفحوصات‭ ‬الصحية‭ ‬المنتظمة‭.‬

تم‭ ‬خلال‭ ‬الفعالية‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬الفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬والتوعية‭ ‬الصحية‭ ‬والاستشارات‭ ‬الشخصية‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬توعية‭ ‬الموظفات‭ ‬بأهمية‭ ‬الفحص‭ ‬المبكر‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬المرض،‭ ‬ما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬صحتهم‭ ‬العامة‭. ‬وكجزء‭ ‬من‭ ‬التزامه‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬المجتمعية،‭ ‬يقدم‭ ‬البنك‭ ‬فرصة‭ ‬للكشف‭ ‬المجاني‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬للأرامل‭ ‬المكفولين‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬لكل‭ ‬أرملة‭ ‬إجراء‭ ‬فحص‭ ‬مجاني‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬قسيمة‭ ‬فحص‭ ‬تصدر‭ ‬لموظفة‭ ‬من‭ ‬موظفات‭ ‬البنك‭.‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية،‭ ‬قالت‭ ‬السيدة‭ ‬منى‭ ‬البلوشي،‭ ‬رئيسة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬صحة‭ ‬موظفينا‭ ‬هي‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬أولوياتنا‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬صحية‭ ‬وداعمة،‭ ‬تُعزز‭ ‬من‭ ‬وعي‭ ‬موظفاتنا‭ ‬بأهمية‭ ‬الاهتمام‭ ‬بصحتهن‭ ‬واتخاذ‭ ‬الخطوات‭ ‬الوقائية‭ ‬المناسبة‭. ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المستمر‭ ‬لموظفينا‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬لضمان‭ ‬سلامتهم‭ ‬ورفاهيتهم‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬برفاهية‭ ‬الموظفين‭ ‬وحرصنا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬داخل‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭. ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تساهم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬لدى‭ ‬موظفاتنا،‭ ‬وتشجيعهن‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬استباقية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحتهن‮»‬‭.‬

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