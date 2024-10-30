بنك السلام ينـظـم فعالـيـة صحية بالتعاون مع عيادة لـنـدن الـمـتـنـقـلة للـكـشـف المـبكر عن سرطان الثدي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظم بنك السلام مؤخراً فعالية صحية مهمة لموظفاته تهدف إلى تعزيز الوعي حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك بالتعاون مع «عيادة لندن المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي». وتأتي هذه الفعالية كجزء من التزام البنك بصحة وسلامة موظفيه وحرصه على تعزيز بيئة عمل داعمة تُشجع على الفحوصات الصحية المنتظمة.
تم خلال الفعالية تقديم مجموعة شاملة من الخدمات الصحية التي شملت الفحوصات الطبية والتوعية الصحية والاستشارات الشخصية. وتهدف هذه المبادرة إلى توعية الموظفات بأهمية الفحص المبكر ودوره في الوقاية من المرض، ما يساهم في تعزيز صحتهم العامة. وكجزء من التزامه بالمسؤولية المجتمعية، يقدم البنك فرصة للكشف المجاني عن سرطان الثدي للأرامل المكفولين من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، حيث يمكن لكل أرملة إجراء فحص مجاني مقابل كل قسيمة فحص تصدر لموظفة من موظفات البنك.
وفي تعليق لها على هذه الفعالية، قالت السيدة منى البلوشي، رئيسة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في بنك السلام: «نحن في بنك السلام نؤمن بأن صحة موظفينا هي أحد أهم أولوياتنا. ومن خلال هذه المبادرة، نهدف إلى توفير بيئة عمل صحية وداعمة، تُعزز من وعي موظفاتنا بأهمية الاهتمام بصحتهن واتخاذ الخطوات الوقائية المناسبة. نحن ملتزمون بتقديم الدعم المستمر لموظفينا بشكل عام لضمان سلامتهم ورفاهيتهم. وتأتي هذه الفعالية ضمن إطار التزامنا المستمر برفاهية الموظفين وحرصنا على تعزيز الوعي الصحي داخل بيئة العمل. نأمل أن تساهم هذه المبادرات في ترسيخ ثقافة الوعي الصحي لدى موظفاتنا، وتشجيعهن على اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على صحتهن».
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