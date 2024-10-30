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قمة تقليدية بين السد والريان

10/30/2024 7:07:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يلتقي‭ ‬السد‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مع‭ ‬الريان‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬تقليدية‭ ‬تحظى‭ ‬بالخصوصية‭ ‬لحساب‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬الغرافة‭ ‬والعربي‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬يتطلع‭ ‬السد‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ (‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬الأهلي‭) ‬عن‭ ‬مواصلة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬السادس‭ ‬محليا‭ ‬وقاريا‭ ‬بعدما‭ ‬تجاوز‭ ‬الغرافة‭ ‬والشحانية‭ ‬والوكرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والاستقلال‭ ‬وبريسبوليس‭ ‬الإيرانيين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يعاني‭ ‬الريان،‭ ‬الثامن‭ ‬بعشر‭ ‬نقاط،‭ ‬الأمرين‭ ‬بعد‭ ‬نتائج‭ ‬متواضعة،‭ ‬مكتفيا‭ ‬بفوز‭ ‬وحيد‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة‭ (‬خسارتان‭ ‬وتعادل‭) ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬النتائج‭ ‬السلبية‭ ‬قاريا‭ ‬بالخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬بعد‭ ‬السقوط‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬النخبة‭.‬

ويقول‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬الإسباني‭ ‬فيليكس‭ ‬سانشيس‭ ‬الذي‭ ‬تجاوز‭ ‬فريقه‭ ‬بداية‭ ‬متواضعة‭ ‬للدوري‭ ‬بتلقي‭ ‬ثلاث‭ ‬خسائر‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬الأهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬حاضرين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬نحافظ‭ ‬على‭ ‬نسقنا‭ ‬ومستوانا‭ ‬المتصاعد‭ ‬ونحقق‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬خضنا‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬الصعبة‭ ‬محليا‭ ‬وقاريا،‭ ‬ولكننا‭ ‬نلعب‭ ‬بطريقتنا‭ ‬ونحقق‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬أبقتنا‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬التنافس‭ ‬على‭ ‬الجبهتين،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬رغم‭ ‬ضغط‭ ‬المباريات،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أننا‭ ‬سنعود‭ ‬الى‭ ‬اللعب‭ ‬قاريا‭ ‬بعد‭ ‬أيام‮»‬‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬يونس‭ ‬علي‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬تدريب‭ ‬الريان‭ ‬أخيرا‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬نعيد‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭. ‬أعلم‭ ‬أني‭ ‬جئت‭ ‬الى‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ليست‭ ‬مثالية،‭ ‬لكنني‭ ‬أحد‭ ‬ابناء‭ ‬النادي،‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لدي‭ ‬الشجاعة‭ ‬للتواجد‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬عندما‭ ‬يحتاج‭ ‬الي،‭ ‬فستكون‭ ‬المشكلة‭ ‬فيّ‭ ‬أنا‭ ‬شخصيا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ندرك‭ ‬صعوبة‭ ‬المواجهة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬شرس‭ ‬بحجم‭ ‬السد‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬الانتصارات‭ ‬محليا‭ ‬وقاريا،‭ ‬وبالتالي‭ ‬وجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬حاضرين‭.. ‬الشيء‭ ‬الجيد‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬يخلق‭ ‬الفرص،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬يوفق‭ ‬في‭ ‬استثمار‭ ‬تلك‭ ‬الفرص‭ ‬والتسجيل‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‮»‬‭.‬

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