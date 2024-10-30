قمة تقليدية بين السد والريان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الدوحة - (أ ف ب): يلتقي السد حامل لقب الدوري القطري لكرة القدم مع الريان اليوم الخميس، في قمة تقليدية تحظى بالخصوصية لحساب مواجهة قوية بين الغرافة والعربي.
في المباراة الأولى، يتطلع السد صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة (متقدما بفارق الأهداف عن الأهلي) عن مواصلة الانتصارات بحثا عن الفوز السادس محليا وقاريا بعدما تجاوز الغرافة والشحانية والوكرة في الدوري والاستقلال وبريسبوليس الإيرانيين في دوري أبطال آسيا للنخبة.
في المقابل، يعاني الريان، الثامن بعشر نقاط، الأمرين بعد نتائج متواضعة، مكتفيا بفوز وحيد في المباريات الأربع الأخيرة (خسارتان وتعادل) على الصعيد المحلي، إلى جانب النتائج السلبية قاريا بالخسارة الثالثة تواليا بعد السقوط أمام الأهلي السعودي في الدوحة 1-2 في النخبة.
ويقول مدرب «الزعيم» الإسباني فيليكس سانشيس الذي تجاوز فريقه بداية متواضعة للدوري بتلقي ثلاث خسائر في خمس مباريات «هذه المباراة الأهم بالنسبة إلينا في هذه المرحلة، يجب أن نكون حاضرين من أجل أن نحافظ على نسقنا ومستوانا المتصاعد ونحقق الفوز».
وأضاف «خضنا مجموعة من المباريات الصعبة محليا وقاريا، ولكننا نلعب بطريقتنا ونحقق النتائج التي أبقتنا في قلب التنافس على الجبهتين، وعلينا أن نواصل رغم ضغط المباريات، على اعتبار أننا سنعود الى اللعب قاريا بعد أيام».
بدوره قال يونس علي الذي تولى تدريب الريان أخيرا «نأمل أن نعيد الفريق إلى الطريق الصحيح. أعلم أني جئت الى النادي في فترة ليست مثالية، لكنني أحد ابناء النادي، وإن لم تكن لدي الشجاعة للتواجد مع الفريق عندما يحتاج الي، فستكون المشكلة فيّ أنا شخصيا».
وأضاف «ندرك صعوبة المواجهة أمام فريق شرس بحجم السد الذي يحقق الانتصارات محليا وقاريا، وبالتالي وجب أن نكون حاضرين.. الشيء الجيد هو أن الفريق يخلق الفرص، وأتمنى أن يوفق في استثمار تلك الفرص والتسجيل بشكل دائم».
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