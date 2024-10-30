الهلال لتثبيت زعامته.. والنصر للتعويض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الرياض - (أ ف ب): يصطدم الهلال حامل اللقب والمتصدر دون خسارة أي نقطة بغريمه ومضيفه النصر الثالث، غدا الجمعة في قمة المرحلة التاسعة من الدوري السعودي لكرة القدم التي تشهد مباراة ديربي أخرى اليوم الخميس في مدينة جدة بين الاتحاد الثاني والأهلي الثامن.
على ملعب الأول بارك، يبحث الهلال ونجومه عن فوز تاسع تواليا والبقاء على بعد ثلاث نقاط من مطارده الاتحاد، فيما يأمل النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو بتقليص فارق النقاط الست مع «الأزرق».
ولا تبخل هذه المواجهة عادة بالإثارة، وكانت الأخيرة في الكأس السوبر في أغسطس الماضي انتهت بفوز كبير للهلال 4-1، بعد ختام الموسم الماضي بنهائي كأس الملك الذي حسمه الهلال بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.
الهلال الذي يملك ترسانة مدججة بالنجوم تغلب بتشكيلة بديلة على الطائي 4-1 في ثمن نهائي الكأس الثلاثاء، فعادل رقم الأهلي في عدد المباريات المحلية المتتالية من دون هزيمة، بعدما وصل إلى المباراة 55 (50 انتصارا مقابل 5 تعادلات)، ما يعني أن فريق المدرب البرتغالي جورج جيزوس سيكون أمام فرصة الانفراد بالرقم القياسي.
بيولي محبط
وقال جيزوس الذي لم يخسر أمام النصر في آخر ست مباريات في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الرائد: «حددنا هدفين وهما الفوز ومنح أكبر عدد من الدقائق لعدد من اللاعبين للمشاركة ونجحنا في ذلك».
تابع: «سعيد بما شاهدته من متعب الحربي، حيث قدم أداء كبيرا على مستوى الدفاع.. من الطبيعي أن يفتقد (لاعب الوسط) محمد كنو حساسية المشاركة في المباريات.. عوّضنا عن واحد من أهم المحاور في العالم وهو روبن نيفيش».
ويعوّل الهلال، صاحب أقوى هجوم في الدوري (23 هدفا في 8 مباريات) على متصدر ترتيب الهدافين الصربي ألكسندر ميتروفيتش بعشرة أهداف، بفارق هدفين عن الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد وأربعة عن رونالدو.
ويغيب ثنائي الهلال حارسا المرمى المغربي ياسين بونو ومحمد العويس، ومن المحتمل استمرار غياب لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش بسبب معاناته من الإصابة على مستوى الركبة.
ولم يستعد النصر بشكل مناسب لمباراة القمة، إذ خسر بشكل مفاجئ أمام التعاون 0-1 في دور الـ16 من مسابقة الكأس، ما دفع رونالدو، أفضل لاعب في العام خمس مرات وهداف ريال مدريد الإسباني السابق إلى القول عبر حسابه على منصة إكس بعد إهداره ركلة جزاء في اللحظات القاتلة: «كل تحدّ هو فرصة للتطوّر».
وقال مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي عقب الخسارة الأخيرة: «محبط بعد الخسارة والخروج من الكأس، لكن لدينا بطولتان ننافس عليهما».
وتابع مدرب النصر الذي خطف التعادل أمام الخلود المتواضع 3-3 في المرحلة الفائتة من الدوري: «قررت إراحة بعض اللاعبين وأشركت عناصر أخرى، من أجل تجنب الإرهاق والحمل الزائد، بسبب ضغط المباريات».
وأضاف المدرب الذي سيفتقد سامي النجعي بسبب الإصابة: «الهزيمة ليست بسبب التفكير في الهلال، فأنا أركز على مباراة تلو الأخرى، وكان هدفنا الفوز على التعاون، ثم التركيز على اللقاء التالي، لكن لسوء الحظ خسرنا».
الاتحاد للثأر من الأهلي
وفي جدة، يدخل الاتحاد مباراة الأهلي بمعنويات الفوز على الجندل 2-0 في ثمن نهائي الكأس، في حين يبحث الأهلي عن الاستقرار في النتائج في ظل تأرجح الفريق خلال الفترة الماضية.
ويسعى الاتحاد للثأر من الأهلي وردّ اعتباره بعد خسارته ذهابا وإيابا خلال الموسم الماضي، ويراهن على ثباته في الموسم الجاري، حيث فاز سبع مرات وخسر مرة واحدة أمام الهلال (3-1).
وقال الفرنسي لوران بلان مدرب الاتحاد إنه يعرف نقاط قوة الأهلي جيدا: «أتوقع أن تكون المباراة شيقة وممتعة في كل النواحي، وأنا شغوف ومتحمس للقاء».
في المقابل، يتطلع الالماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي إلى الحفاظ على سجله نظيفا في ديربي جدة: «في الموسم الماضي، انتصرنا في مباراتي الديربي، ولدينا نفس الهدف هذا الموسم، لكن الجميع يعلم ان الاتحاد دعم صفوفه، واختلف عن فريق الموسم الماضي». وأضاف: «حريصون على تحقيق الانتصار وأن تكون جدة خضراء».
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