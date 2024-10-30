الهلال لتثبيت زعامته.. والنصر للتعويض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

على‭ ‬ملعب‭ ‬الأول‭ ‬بارك،‭ ‬يبحث‭ ‬الهلال‭ ‬ونجومه‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬تاسع‭ ‬تواليا‭ ‬والبقاء‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬مطارده‭ ‬الاتحاد،‭ ‬فيما‭ ‬يأمل‭ ‬النصر‭ ‬بقيادة‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬بتقليص‭ ‬فارق‭ ‬النقاط‭ ‬الست‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الأزرق‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬تبخل‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬عادة‭ ‬بالإثارة،‭ ‬وكانت‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬للهلال‭ ‬4‭-‬1،‭ ‬بعد‭ ‬ختام‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بنهائي‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭ ‬الذي‭ ‬حسمه‭ ‬الهلال‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬1‭-‬1‭.‬

الهلال‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬ترسانة‭ ‬مدججة‭ ‬بالنجوم‭ ‬تغلب‭ ‬بتشكيلة‭ ‬بديلة‭ ‬على‭ ‬الطائي‭ ‬4‭-‬1‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬فعادل‭ ‬رقم‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المباريات‭ ‬المحلية‭ ‬المتتالية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة،‭ ‬بعدما‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬55‭ (‬50‭ ‬انتصارا‭ ‬مقابل‭ ‬5‭ ‬تعادلات‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورج‭ ‬جيزوس‭ ‬سيكون‭ ‬أمام‭ ‬فرصة‭ ‬الانفراد‭ ‬بالرقم‭ ‬القياسي‭.‬

بيولي‭ ‬محبط‭ ‬

وقال‭ ‬جيزوس‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬عقب‭ ‬مباراة‭ ‬الرائد‭: ‬‮«‬حددنا‭ ‬هدفين‭ ‬وهما‭ ‬الفوز‭ ‬ومنح‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدقائق‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬للمشاركة‭ ‬ونجحنا‭ ‬في‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

تابع‭: ‬‮«‬سعيد‭ ‬بما‭ ‬شاهدته‭ ‬من‭ ‬متعب‭ ‬الحربي،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬أداء‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الدفاع‭.. ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬يفتقد‭ (‬لاعب‭ ‬الوسط‭) ‬محمد‭ ‬كنو‭ ‬حساسية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭.. ‬عوّضنا‭ ‬عن‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المحاور‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وهو‭ ‬روبن‭ ‬نيفيش‮»‬‭.‬

ويعوّل‭ ‬الهلال،‭ ‬صاحب‭ ‬أقوى‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ (‬23‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬مباريات‭) ‬على‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬بعشرة‭ ‬أهداف،‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ ‬عن‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬مهاجم‭ ‬الاتحاد‭ ‬وأربعة‭ ‬عن‭ ‬رونالدو‭.‬

ويغيب‭ ‬ثنائي‭ ‬الهلال‭ ‬حارسا‭ ‬المرمى‭ ‬المغربي‭ ‬ياسين‭ ‬بونو‭ ‬ومحمد‭ ‬العويس،‭ ‬ومن‭ ‬المحتمل‭ ‬استمرار‭ ‬غياب‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬نيفيش‭ ‬بسبب‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الركبة‭.‬

ولم‭ ‬يستعد‭ ‬النصر‭ ‬بشكل‭ ‬مناسب‭ ‬لمباراة‭ ‬القمة،‭ ‬إذ‭ ‬خسر‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬أمام‭ ‬التعاون‭ ‬0-1‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬رونالدو،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬وهداف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬القول‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬بعد‭ ‬إهداره‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬القاتلة‭: ‬‮«‬كل‭ ‬تحدّ‭ ‬هو‭ ‬فرصة‭ ‬للتطوّر‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مدربه‭ ‬الإيطالي‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬الأخيرة‭: ‬‮«‬محبط‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬والخروج‭ ‬من‭ ‬الكأس،‭ ‬لكن‭ ‬لدينا‭ ‬بطولتان‭ ‬ننافس‭ ‬عليهما‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬مدرب‭ ‬النصر‭ ‬الذي‭ ‬خطف‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬الخلود‭ ‬المتواضع‭ ‬3‭-‬3‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الفائتة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭: ‬‮«‬قررت‭ ‬إراحة‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬وأشركت‭ ‬عناصر‭ ‬أخرى،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجنب‭ ‬الإرهاق‭ ‬والحمل‭ ‬الزائد،‭ ‬بسبب‭ ‬ضغط‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬سيفتقد‭ ‬سامي‭ ‬النجعي‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭: ‬‮«‬الهزيمة‭ ‬ليست‭ ‬بسبب‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬الهلال،‭ ‬فأنا‭ ‬أركز‭ ‬على‭ ‬مباراة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى،‭ ‬وكان‭ ‬هدفنا‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬التعاون،‭ ‬ثم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬اللقاء‭ ‬التالي،‭ ‬لكن‭ ‬لسوء‭ ‬الحظ‭ ‬خسرنا‮»‬‭.‬

الاتحاد‭ ‬للثأر‭ ‬من‭ ‬الأهلي‭ ‬

وفي‭ ‬جدة،‭ ‬يدخل‭ ‬الاتحاد‭ ‬مباراة‭ ‬الأهلي‭ ‬بمعنويات‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الجندل‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يبحث‭ ‬الأهلي‭ ‬عن‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تأرجح‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

ويسعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬للثأر‭ ‬من‭ ‬الأهلي‭ ‬وردّ‭ ‬اعتباره‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬ذهابا‭ ‬وإيابا‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬ويراهن‭ ‬على‭ ‬ثباته‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬وخسر‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬الهلال‭ (‬3-1‭).‬

وقال‭ ‬الفرنسي‭ ‬لوران‭ ‬بلان‭ ‬مدرب‭ ‬الاتحاد‭ ‬إنه‭ ‬يعرف‭ ‬نقاط‭ ‬قوة‭ ‬الأهلي‭ ‬جيدا‭: ‬‮«‬أتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المباراة‭ ‬شيقة‭ ‬وممتعة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬النواحي،‭ ‬وأنا‭ ‬شغوف‭ ‬ومتحمس‭ ‬للقاء‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يتطلع‭ ‬الالماني‭ ‬ماتياس‭ ‬يايسله‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬نظيفا‭ ‬في‭ ‬ديربي‭ ‬جدة‭: ‬‮«‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬انتصرنا‭ ‬في‭ ‬مباراتي‭ ‬الديربي،‭ ‬ولدينا‭ ‬نفس‭ ‬الهدف‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬لكن‭ ‬الجميع‭ ‬يعلم‭ ‬ان‭ ‬الاتحاد‭ ‬دعم‭ ‬صفوفه،‭ ‬واختلف‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬حريصون‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬جدة‭ ‬خضراء‮»‬‭.‬