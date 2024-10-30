العملاق ((المنقذ))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لوس أنجليس - (أ ف ب): كان النجم الصربي نيكولا يوكيتش على موعد مع صناعة التاريخ في بطولة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة للرجال (إن بي أيه). وأنقذ العملاق الصربي فريقه دنفر ناغتس من الخسارة، عندما خاض وقتا إضافيا للمرة الثانية في يومين وتغلب على مضيفه بروكلين نتس 144-139، الثلاثاء في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي ايه).
وبعد فوزه على تورونتو رابتورز بتمديد الوقت 127-125 الإثنين، خاض دنفر وقتا إضافيا جديدا على أرض بروكلين، حيث تألق يوكيتش صاحب 29 نقطة، 18 متابعة و16 تمريرة حاسمة، محققا «تريبل دابل» (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية).
وهذه الـ«تريبل دابل» الـ150 في مسيرة العملاق الصربي البالغ 29 عاما وطوله 2.11 م.
نجح أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات (2021، 2022، 2024) وصاحب 40 نقطة في سلة تورونتو، بتسجيل رمية «هوك» قبل 9 ثوان من نهاية الوقت ليرسل المباراة إلى الشوط الإضافي. أضاف أربع نقاط بعدها، ليمنح دنفر، حامل لقب أن بي ايه في 2023، فوزه الثاني في أربع مباريات.
وسجل يوكيتش 29 نقطة وقام بـ18 متابعة تحت السلة، وقدم 16 تمريرة حاسمة في اللقاء، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ إن بي إيه يحقق هذه الأرقام في إحدى مباريات البطولة.
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