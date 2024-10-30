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العملاق ((المنقذ))

10/30/2024 7:07:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لوس‭ ‬أنجليس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كان‭ ‬النجم‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬صناعة‭ ‬التاريخ‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للرجال‭ (‬إن‭ ‬بي‭ ‬أيه‭). ‬وأنقذ‭ ‬العملاق‭ ‬الصربي‭ ‬فريقه‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬من‭ ‬الخسارة،‭ ‬عندما‭ ‬خاض‭ ‬وقتا‭ ‬إضافيا‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬يومين‭ ‬وتغلب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬144‭-‬139،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭).‬

وبعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬تورونتو‭ ‬رابتورز‭ ‬بتمديد‭ ‬الوقت‭ ‬127‭-‬125‭ ‬الإثنين،‭ ‬خاض‭ ‬دنفر‭ ‬وقتا‭ ‬إضافيا‭ ‬جديدا‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬بروكلين،‭ ‬حيث‭ ‬تألق‭ ‬يوكيتش‭ ‬صاحب‭ ‬29‭ ‬نقطة،‭ ‬18‭ ‬متابعة‭ ‬و16‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة،‭ ‬محققا‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ (‬عشر‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬فئات‭ ‬إحصائية‭).‬

وهذه‭ ‬الـ«تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬الـ150‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬العملاق‭ ‬الصربي‭ ‬البالغ‭ ‬29‭ ‬عاما‭ ‬وطوله‭ ‬2.11‭ ‬م‭.‬

نجح‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ (‬2021،‭ ‬2022،‭ ‬2024‭) ‬وصاحب‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬تورونتو،‭ ‬بتسجيل‭ ‬رمية‭ ‬‮«‬هوك‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬9‭ ‬ثوان‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬ليرسل‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬الشوط‭ ‬الإضافي‭. ‬أضاف‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬بعدها،‭ ‬ليمنح‭ ‬دنفر،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭.‬

وسجل‭ ‬يوكيتش‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬وقام‭ ‬بـ18‭ ‬متابعة‭ ‬تحت‭ ‬السلة،‭ ‬وقدم‭ ‬16‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬اللقاء،‭ ‬ليصبح‭ ‬ثاني‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬إن‭ ‬بي‭ ‬إيه‭ ‬يحقق‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭.‬

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