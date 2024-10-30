العملاق ((المنقذ))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬تورونتو‭ ‬رابتورز‭ ‬بتمديد‭ ‬الوقت‭ ‬127‭-‬125‭ ‬الإثنين،‭ ‬خاض‭ ‬دنفر‭ ‬وقتا‭ ‬إضافيا‭ ‬جديدا‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬بروكلين،‭ ‬حيث‭ ‬تألق‭ ‬يوكيتش‭ ‬صاحب‭ ‬29‭ ‬نقطة،‭ ‬18‭ ‬متابعة‭ ‬و16‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة،‭ ‬محققا‭ ‬‮«‬تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ (‬عشر‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬فئات‭ ‬إحصائية‭).‬

وهذه‭ ‬الـ«تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬الـ150‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬العملاق‭ ‬الصربي‭ ‬البالغ‭ ‬29‭ ‬عاما‭ ‬وطوله‭ ‬2.11‭ ‬م‭.‬

نجح‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ (‬2021،‭ ‬2022،‭ ‬2024‭) ‬وصاحب‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬تورونتو،‭ ‬بتسجيل‭ ‬رمية‭ ‬‮«‬هوك‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬9‭ ‬ثوان‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬ليرسل‭ ‬المباراة‭ ‬إلى‭ ‬الشوط‭ ‬الإضافي‭. ‬أضاف‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬بعدها،‭ ‬ليمنح‭ ‬دنفر،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭.‬

وسجل‭ ‬يوكيتش‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬وقام‭ ‬بـ18‭ ‬متابعة‭ ‬تحت‭ ‬السلة،‭ ‬وقدم‭ ‬16‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬اللقاء،‭ ‬ليصبح‭ ‬ثاني‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬إن‭ ‬بي‭ ‬إيه‭ ‬يحقق‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭.‬