الوسطاء يستعدون لتقديم مقترح هدنة في قطاع غزة ((لأقل من شهر))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭ ‬بسبب‭ ‬حساسية‭ ‬المحادثات‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬الاجتماعات‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬القطري‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬ورئيس‭ ‬الموساد‭ ‬ديفيد‭ ‬برنيع‭ ‬ومدير‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬بيل‭ ‬بيرنز‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬الاثنين،‭ ‬ناقشت‭ ‬هدنة‭ ‬‮«‬لأقل‭ ‬من‭ ‬شهر‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهدنة‭ ‬تشمل‭ ‬تبادلا‭ ‬للرهائن‭ ‬مقابل‭ ‬أسرى‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وزيادة‭ ‬المساعدات‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬انخرطت‭ ‬قطر‭ ‬ومصر‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬وساطة‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬الدائر‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬رهائن‭ ‬إسرائيليين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬وأسرى‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬لكن‭ ‬كل‭ ‬المساعي‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬باءت‭ ‬بالفشل‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعلنت‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تستلم‭ ‬أي‭ ‬مقترحات‭. ‬

وقال‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نتسلم‭ ‬رسميا‭ ‬أي‭ ‬اقتراح‭ ‬متكامل،‭ ‬نحن‭ ‬جاهزون‭ ‬للتجاوب‭ ‬مع‭ ‬أية‭ ‬أفكار‭ ‬أو‭ ‬اقتراحات‭ ‬تقدم‭ ‬لنا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تفضي‭ ‬في‭ ‬المحصلة‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬والانسحاب‭ ‬العسكري‭ ‬من‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬القيادي‭ ‬الذي‭ ‬فضل‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نتنياهو‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يعطل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬لأنه‭ ‬يريد‭ ‬مواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬مخططاته‭ ‬لحرب‭ ‬الإبادة‭ ‬والتطهير‭ ‬والتهجير،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬ضغط‭ ‬أمريكي‭ ‬لمنعه‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‮»‬‭. ‬

وبيّن‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬نقاشه‭ ‬والتشاور‭ ‬حوله‭ ‬مع‭ ‬الوسطاء‭ ‬هو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬النار‭ ‬وإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬لكن‭ ‬ليست‭ ‬اقتراحا‭ ‬مبلورا‭ ‬ومتكاملا‮»‬‭. ‬

ونوّه‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬قلنا‭ ‬للوسطاء‭ ‬إن‭ ‬حماس‭ ‬جاهزة‭ ‬إذا‭ ‬وافق‭ ‬الاحتلال‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬لوقف‭ ‬النار‭ ‬والانسحاب‭

‬الكلي‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وعودة‭ ‬النازحين‭ ‬إلى‭ ‬بيوتهم‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وشمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬بشكل‭ ‬كاف‭ ‬لشعبنا‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬صفقة‭ ‬جادة‭ ‬لتبادل‭ ‬الأسرى‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الوسطاء‭ ‬المصريين‭ ‬والقطريين‭ ‬يواصلون‭ ‬المشاورات‭ ‬المكثفة‭ ‬ويسعون‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اقتراح‭ ‬يفضي‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬وتبادل‭ ‬الأسرى‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬سامي‭ ‬أبو‭ ‬زهري‭ ‬إن‭ ‬حماس‭ ‬استجابت‭ ‬لطلب‭ ‬الوسطاء‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬وقطر‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬مقترحات‭ ‬جديدة‭ ‬بشأن‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭. ‬

وشدد‭ ‬أبو‭ ‬زهري‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬منفتحة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬ينهي‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ويوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وانسحاب‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬حماس‭ ‬قد‭ ‬أكدت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عقد‭ ‬بعض‭ ‬اللقاءات‭ ‬بشأن‭ ‬طلب‭ ‬الوسطاء‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬اقتراحات‭ ‬جديدة‭ ‬لوقف‭ ‬النار‭ ‬وتبادل‭ ‬الأسرى‭. ‬

وشددت‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬منفتحة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬أو‭ ‬أفكار‭ ‬ترفع‭ ‬الحصار‭ ‬وتساعد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الإغاثة‭ ‬والدعم‭ ‬والإيواء‭ ‬لأهلنا،‭ ‬وإعادة‭ ‬الإعمار،‭ ‬وإنجاز‭ ‬صفقة‭ ‬جدية‭ ‬للأسرى‮»‬‭. ‬