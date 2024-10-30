البا تدعم مبادرة أسبوع الشجرة الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
دعماً لمبادرات خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وفي إطار تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق أسبوع الشجرة بحيث يكون في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، قام الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي بزراعة عدد من الأشجار في حديقة الدانة بمقر الشركة، حيث شارك في الفعالية عدد من المسؤولين والموظفين.
ويأتي أسبوع الشجرة ليعزز نتائج خطة التشجير، والتي تهدف إلى مضاعفة عدد الأشجار إلى 3.6 مليون شجرة بحلول
عام
2035، وذلك تماشياً مع التزامات مملكة البحرين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
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