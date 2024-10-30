ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ29 دينارا و700 فلس للجرام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في الأسواق المحلية أمس بسبب ارتفاعه في الأسواق العالمية، فقد ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 29 دينارا و700 فلس للجرام، بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 31 دينارا و100 فلس، وذهب عيار 24 إلى 33 دينارا و900 فلس للجرام، وذهب عيار 18 إلى 25 دينارا و400 فلس للجرام، والاونصة إلى 2.778 دولار.
وارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل مستوى تاريخيا جديدا خلال تداولات يوم أمس مدعوما بتزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق في ظل عدم اليقين المتزايد مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية، بالإضافة إلى ضعف بيانات قطاع العمالة عن الولايات المتحدة الأمريكية.
وسجل الذهب مستوى تاريخيا جديدا أمس وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي إلى 2789 دولارا للأونصة بعد أن اخترق خط المقاومة الصاعد طويل الأجل ليستهدف الآن المستوى 2800 دولار للأونصة يليه منطقة المستوى 2825 دولارا للأونصة الذي يمثل الحد العلوي للقناة السعرية الصاعدة. وتوقع الخبراء ارتفاع اسعار الذهب إلى 3 الاف دولار للأونصة بحلول 2025، مع خفض الفائدة وازدياد الطلب من صناديق الاستثمار والمصارف المركزية. وتتوقع المصارف الكبرى أن يمتد ارتفاع أسعار الذهب القياسي إلى عام 2025؛ بسبب عودة التدفقات الكبيرة إلى «صناديق الاستثمار المتداولة ( ETFs )» » وتوقعات بخفض المصارف المركزية البارزة حول العالم؛ بما فيها «الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي»، أسعار الفائدة. وقال «غولدمان ساكس» في مذكرة: «نكرر توصيتنا بالشراء على المدى الطويل للذهب؛ بسبب الدعم التدريجي من انخفاض أسعار الفائدة العالمية، وزيادة الطلب من المصارف المركزية بشكل هيكلي، وفوائد التحوط التي يوفرها الذهب ضد المخاطر الجيوسياسية والمالية والركود»، وفق «رويترز». وأضاف المحللون في «غولدمان ساكس» أن عمليات الشراء المعتدلة، لكن الكبيرة كذلك، من المصارف المركزية بالسوق غير المباشرة في لندن، يمكن أن تدفع نحو ثلثي الارتفاع المتوقع في سعر الذهب إلى 2900 دولار للأونصة في أوائل عام 2025. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يدفع الارتفاع التدريجي في تدفقات «صناديق الاستثمار المتداولة» بعد خفض أسعار الفائدة من قبل «الفيدرالي الأمريكي» ثلث الارتفاع المتبقي في السعر، وفقاً لما قاله المحللون في «غولدمان ساكس». وقد اكتسب الذهب، الذي لا يحمل فائدة، نحو 577 دولاراً للأونصة، أو أكثر من 28 في المائة، حتى الآن هذا العام، ما يجعله على المسار الصحيح لأكبر ارتفاع سنوي له منذ عام 2010 ويجعله أحد الأصول البارزة في عام 2024. ووصل المعدن الثمين إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2685.42 دولارا للأونصة الأسبوع الماضي، وسجل مستويات قياسية عالية مرات عدة هذا العام.
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