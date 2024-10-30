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ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ29 دينارا و700 فلس للجرام

10/30/2024 7:07:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬المعدن‭ ‬الأصفر‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬أمس‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاعه‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬فقد‭ ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬29‭ ‬دينارا‭ ‬و700‭ ‬فلس‭ ‬للجرام،‭ ‬بينما‭ ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬جرام‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭ ‬22‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬دينارا‭ ‬و100‭ ‬فلس،‭ ‬وذهب‭ ‬عيار‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬33‭ ‬دينارا‭ ‬و900‭ ‬فلس‭ ‬للجرام،‭ ‬وذهب‭ ‬عيار‭ ‬18‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬دينارا‭ ‬و400‭ ‬فلس‭ ‬للجرام،‭ ‬والاونصة‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬778‭ ‬دولار‭.‬

وارتفع‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬العالمي‭ ‬ليسجل‭ ‬مستوى‭ ‬تاريخيا‭ ‬جديدا‭ ‬خلال‭ ‬تداولات‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬مدعوما‭ ‬بتزايد‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الملاذ‭ ‬الآمن‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬المتزايد‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضعف‭ ‬بيانات‭ ‬قطاع‭ ‬العمالة‭ ‬عن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

وسجل‭ ‬الذهب‭ ‬مستوى‭ ‬تاريخيا‭ ‬جديدا‭ ‬أمس‭ ‬وارتفع‭ ‬سعر‭ ‬أونصة‭ ‬الذهب‭ ‬العالمي‭ ‬إلى‭ ‬2789‭ ‬دولارا‭ ‬للأونصة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اخترق‭ ‬خط‭ ‬المقاومة‭ ‬الصاعد‭ ‬طويل‭ ‬الأجل‭ ‬ليستهدف‭ ‬الآن‭ ‬المستوى‭ ‬2800‭ ‬دولار‭ ‬للأونصة‭ ‬يليه‭ ‬منطقة‭ ‬المستوى‭ ‬2825‭ ‬دولارا‭ ‬للأونصة‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬الحد‭ ‬العلوي‭ ‬للقناة‭ ‬السعرية‭ ‬الصاعدة‭. ‬وتوقع‭ ‬الخبراء‭ ‬ارتفاع‭ ‬اسعار‭ ‬الذهب‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬الاف‭ ‬دولار‭ ‬للأونصة‭ ‬بحلول‭ ‬2025،‭ ‬مع‭ ‬خفض‭ ‬الفائدة‭ ‬وازدياد‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬صناديق‭ ‬الاستثمار‭ ‬والمصارف‭ ‬المركزية‭. ‬وتتوقع‭ ‬المصارف‭ ‬الكبرى‭ ‬أن‭ ‬يمتد‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬القياسي‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2025؛‭ ‬بسبب‭ ‬عودة‭ ‬التدفقات‭ ‬الكبيرة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬صناديق‭ ‬الاستثمار‭ ‬المتداولة‭ (‬ ETFs ‭)‬‮»‬‭ ‬‮»‬‭ ‬وتوقعات‭ ‬بخفض‭ ‬المصارف‭ ‬المركزية‭ ‬البارزة‭ ‬حول‭ ‬العالم؛‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬الأمريكي‮»‬،‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬غولدمان‭ ‬ساكس‮»‬‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭: ‬‮«‬نكرر‭ ‬توصيتنا‭ ‬بالشراء‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬للذهب؛‭ ‬بسبب‭ ‬الدعم‭ ‬التدريجي‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬العالمية،‭ ‬وزيادة‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬المصارف‭ ‬المركزية‭ ‬بشكل‭ ‬هيكلي،‭ ‬وفوائد‭ ‬التحوط‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬الذهب‭ ‬ضد‭ ‬المخاطر‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬والمالية‭ ‬والركود‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬المحللون‭ ‬في‭ ‬‮«‬غولدمان‭ ‬ساكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬الشراء‭ ‬المعتدلة،‭ ‬لكن‭ ‬الكبيرة‭ ‬كذلك،‭ ‬من‭ ‬المصارف‭ ‬المركزية‭ ‬بالسوق‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬نحو‭ ‬ثلثي‭ ‬الارتفاع‭ ‬المتوقع‭ ‬في‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬إلى‭ ‬2900‭ ‬دولار‭ ‬للأونصة‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬الارتفاع‭ ‬التدريجي‭ ‬في‭ ‬تدفقات‭ ‬‮«‬صناديق‭ ‬الاستثمار‭ ‬المتداولة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬‮«‬الفيدرالي‭ ‬الأمريكي‮»‬‭ ‬ثلث‭ ‬الارتفاع‭ ‬المتبقي‭ ‬في‭ ‬السعر،‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬قاله‭ ‬المحللون‭ ‬في‭ ‬‮«‬غولدمان‭ ‬ساكس‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬اكتسب‭ ‬الذهب،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يحمل‭ ‬فائدة،‭ ‬نحو‭ ‬577‭ ‬دولاراً‭ ‬للأونصة،‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬لأكبر‭ ‬ارتفاع‭ ‬سنوي‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬ويجعله‭ ‬أحد‭ ‬الأصول‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬ووصل‭ ‬المعدن‭ ‬الثمين‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬قياسي‭ ‬مرتفع‭ ‬عند‭ ‬2685‭.‬42‭ ‬دولارا‭ ‬للأونصة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬وسجل‭ ‬مستويات‭ ‬قياسية‭ ‬عالية‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

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