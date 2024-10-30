إطلاق المسح الصحي الوطني الثالث في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت وزارة الصحة بالشراكة مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بدء تنفيذ المسح الصحي الوطني الثالث في مملكة البحرين، الذي يستهدف الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق في جميع محافظات مملكة البحرين، ويشمل عينة عشوائية مكونة من أكثر من (4) آلاف أسرة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز وتوفير قاعدة متكاملة من البيانات الصحية في المملكة، ودعم مشاريع الرعاية الصحية والخطط والسياسات التنموية.
وتتضمن آلية المسح التواصل هاتفيًا مع الأسر التي يتم اختيارها عشوائيًا لأخذ الموافقة مسبقًا ولتحديد موعد زيارة الباحث الميداني ليتم بعد ذلك إجراء الفحوصات اللازمة والاستفسار عن المعلومات المتعلقة بصحة المواطن أو المقيم وصحة أفراد أسرته من خلال ملء الاستمارات المخصصة لذلك.
ويشمل المسح الصحي الوطني الثالث إجراء عدد من الفحوصات الطبية الرئيسية للمشاركين، منها قياس ضغط الدم، ومعدل النبض، وفحص النظر، وتحاليل الدم وغيرها من الفحوصات الإضافية الأخرى، إذ تُعد هذه الفحوصات خطوة مهمة لرصد صحة الأفراد وتقييم وضعهم الصحي بشكل دقيق.
وقد أكدت كل من وزارة الصحة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أهمية مشاركة الأسر المجتمعية وتعاونها مع الباحثين الميدانين لإنجاح المسح ودعم الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز صحة المجتمع البحريني وبناء مستقبل صحي أفضل للجميع، حيث يُعتبر المسح خطوة أساسية في جمع البيانات التي تعكس الوضع الصحي للسكان في مملكة البحرين؛ التي سيتم الاستفادة منها في تطوير الخدمات الصحية المقدمة بناء على حاجة المجتمع الصحية، بالإضافة إلى دراسة وتحديد الخصائص الصحية للمجتمع البحريني، الذي يتيح بناء استراتيجيات مستقبلية فعّالة.
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