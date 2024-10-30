إطلاق المسح الصحي الوطني الثالث في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتتضمن‭ ‬آلية‭ ‬المسح‭ ‬التواصل‭ ‬هاتفيًا‭ ‬مع‭ ‬الأسر‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬اختيارها‭ ‬عشوائيًا‭ ‬لأخذ‭ ‬الموافقة‭ ‬مسبقًا‭ ‬ولتحديد‭ ‬موعد‭ ‬زيارة‭ ‬الباحث‭ ‬الميداني‭ ‬ليتم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إجراء‭ ‬الفحوصات‭ ‬اللازمة‭ ‬والاستفسار‭ ‬عن‭ ‬المعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بصحة‭ ‬المواطن‭ ‬أو‭ ‬المقيم‭ ‬وصحة‭ ‬أفراد‭ ‬أسرته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ملء‭ ‬الاستمارات‭ ‬المخصصة‭ ‬لذلك‭.‬

ويشمل‭ ‬المسح‭ ‬الصحي‭ ‬الوطني‭ ‬الثالث‭ ‬إجراء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬الرئيسية‭ ‬للمشاركين،‭ ‬منها‭ ‬قياس‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬ومعدل‭ ‬النبض،‭ ‬وفحص‭ ‬النظر،‭ ‬وتحاليل‭ ‬الدم‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الفحوصات‭ ‬الإضافية‭ ‬الأخرى،‭ ‬إذ‭ ‬تُعد‭ ‬هذه‭ ‬الفحوصات‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬لرصد‭ ‬صحة‭ ‬الأفراد‭ ‬وتقييم‭ ‬وضعهم‭ ‬الصحي‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭.‬

وقد‭ ‬أكدت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬وهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أهمية‭ ‬مشاركة‭ ‬الأسر‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتعاونها‭ ‬مع‭ ‬الباحثين‭ ‬الميدانين‭ ‬لإنجاح‭ ‬المسح‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المبذولة‭ ‬لتعزيز‭ ‬صحة‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬صحي‭ ‬أفضل‭ ‬للجميع،‭ ‬حيث‭ ‬يُعتبر‭ ‬المسح‭ ‬خطوة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الوضع‭ ‬الصحي‭ ‬للسكان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؛‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬حاجة‭ ‬المجتمع‭ ‬الصحية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬وتحديد‭ ‬الخصائص‭ ‬الصحية‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬بناء‭ ‬استراتيجيات‭ ‬مستقبلية‭ ‬فعّالة‭.‬