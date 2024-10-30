((المستشفيات الحكومية)) تطلق خدمة المسار السريع لكبار السن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
انطلاقا من رؤية المستشفيات الحكومية لرفع جودة الخدمات الصحية وتطوير الرعاية الصحية لكي تكون صديقة للمسنين، بتوجيه من الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، تم تفعيل خدمة «المسار السريع لكبار السن» الخاصة بوحدة طب كبار السن بالمستشفيات الحكومية، بتسهيل تقديم الخدمات لمن يبلغون 65 عاما فما فوق من أجل الحصول على خدمات سريعة في أقسام مختلفة في مجمع السلمانية الطبي بدون الحاجة إلى الانتظار؛ التي تشمل قسم المختبر وتحاليل الدم، وقسم الأشعة (المقطعية والأشعة فوق الصوتية)، وقسم الصيدلية وصرف الأدوية، وذلك بآلية عمل محددة للتسهيل على كبار السن. الجدير بالذكر أن هذه الخدمة تعتبر بداية لمجموعة مبادرات في إطار حيز التنفيذ للتسهيل على كبار السن ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
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