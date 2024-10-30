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((المستشفيات الحكومية)) تطلق خدمة المسار السريع لكبار السن

10/30/2024 7:07:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

انطلاقا‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬لرفع‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وتطوير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لكي‭ ‬تكون‭ ‬صديقة‭ ‬للمسنين،‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة،‭ ‬تم‭ ‬تفعيل‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬المسار‭ ‬السريع‭ ‬لكبار‭ ‬السن‮»‬‭ ‬الخاصة‭ ‬بوحدة‭ ‬طب‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬بتسهيل‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬لمن‭ ‬يبلغون‭ ‬65‭ ‬عاما‭ ‬فما‭ ‬فوق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬سريعة‭ ‬في‭ ‬أقسام‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬بدون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الانتظار؛‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬قسم‭ ‬المختبر‭ ‬وتحاليل‭ ‬الدم،‭ ‬وقسم‭ ‬الأشعة‭ (‬المقطعية‭ ‬والأشعة‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭)‬،‭ ‬وقسم‭ ‬الصيدلية‭ ‬وصرف‭ ‬الأدوية،‭ ‬وذلك‭ ‬بآلية‭ ‬عمل‭ ‬محددة‭ ‬للتسهيل‭ ‬على‭ ‬كبار‭ ‬السن‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬تعتبر‭ ‬بداية‭ ‬لمجموعة‭ ‬مبادرات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬للتسهيل‭ ‬على‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭.‬

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