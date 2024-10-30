السعودية تستضيف اجتماعا دوليا للدفع باتجاه إقامة دولة فلسطينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬للصحفيين‭ ‬قبيل‭ ‬انطلاق‭ ‬الاجتماع‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬90‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬ومنظمة‭ ‬دولية‮»‬‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬يومين‭. ‬

وتحدث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬المأساوي‭ ‬والكارثي‭ ‬الذي‭ ‬نشاهده‭ ‬حالا‭ ‬وكل‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وآخرها‭ ‬التصرفات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الهوجاء‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭. ‬نرى‭ ‬حصارا‭ ‬شاملا‭ ‬وما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسمى‭ ‬إلا‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بهدف‭ ‬إخلائه‭ ‬من‭ ‬أرضه‮»‬‭. ‬

وأفادت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬الإخبارية‮»‬‭ ‬الحكومية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬‮«‬يضم‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬ومبعوثين‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬ومنظمات‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬لتقديم‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬محدد‭ ‬لبناء‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وحل‭ ‬الدولتين‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬السلام‭ ‬الدائم‭ ‬والشمال‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستمرّ‭ ‬الاجتماع‭ ‬يومين،‭ ‬ويتضمن‭ ‬جلسات‭ ‬بشأن‭ ‬العمليات‭ ‬الإنسانية‭ ‬ووكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭)‬،‭ ‬والحوافز‭ ‬لتعزيز‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬للصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

ولفت‭ ‬الدبلوماسيون‭ ‬الذين‭ ‬رفضوا‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هوياتهم،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬سيكون‭ ‬ممثلا‭ ‬بسفين‭ ‬كوبمانز‭ ‬المبعوث‭ ‬الأوروبي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.

‬أعادت‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬إحياء‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬حل‭ ‬الدولتين‮»‬‭ ‬واحدة‭ ‬فلسطينية‭ ‬وأخرى‭ ‬إسرائيلية‭ ‬تعيشان‭ ‬في‭ ‬سلام‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬محللين‭ ‬يعتبرون‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬يبدو‭ ‬حاليا‭ ‬بعيد‭ ‬المنال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭. ‬وتعارض‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اليمينية‭ ‬المتشددة‭ ‬برئاسة‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو،‭ ‬بشدة‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭.

‬وكان‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬قد‭ ‬أعاد‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬قيام‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة‮»‬‭ ‬شرط‭ ‬لتطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬عليه‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬أمس‭.‬

وثار‭ ‬غضب‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعدما‭ ‬أعلنت‭ ‬إيرلندا‭ ‬والنرويج‭ ‬وإسبانيا‭ ‬اعترافها‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬في‭ ‬مايو،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تحذو‭ ‬حذوها‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬ليصل‭ ‬عدد‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تعترف‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬إلى‭ ‬146‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬193‭ ‬دولة‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬