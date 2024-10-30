20 شهيدا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.. والفرق الطبية تستغيث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واستشهد‭ ‬ثمانية‭ ‬من‭ ‬ضحايا‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬السلاطين‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭. ‬وتقع‭ ‬المنطقة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬93‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬أو‭ ‬فقدوا‭ ‬فيه‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إثر‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬وصفتها‭ ‬واشنطن‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مروعة‮»‬‭. ‬

ولا‭ ‬بوادر‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬حدة‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬دمر‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭. ‬

وقالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬إنها‭ ‬فككت‭ ‬هيكل‭ ‬قيادة‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬تركز‭ ‬حاليا‭ ‬هجماتها‭ ‬العسكرية‭ ‬عليها‭. ‬وأرسلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬دباباتها‭ ‬إلى‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬وبلدتي‭ ‬بيت‭ ‬حانون‭ ‬وجباليا‭ ‬المجاورتين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬لطرد‭ ‬مسلحي‭ ‬حماس‭ ‬الذين‭ ‬قالت‭ ‬إنهم‭ ‬أعادوا‭ ‬ترتيب‭ ‬صفوفهم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

ويقول‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي‭ ‬إن‭ ‬العدوان‭ ‬الجديد‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬مئات‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬وأدت‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬المساعدات‭ ‬والإمدادات‭ ‬الغذائية‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العدوان‭. ‬

وأصدر‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬بيانا‭ ‬يحثون‭ ‬فيه‭ ‬القوى‭ ‬العالمية‭ ‬ووكالات‭ ‬الإغاثة‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وإدخال‭ ‬الإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬الأساسية‭ ‬والوقود‭ ‬والغذاء،‭ ‬قائلين‭ ‬إن‭ ‬العدوان‭ ‬الأحدث‭ ‬ترك‭ ‬المنطقة‭ ‬‮«‬بلا‭ ‬طعام‭. ‬بلا‭ ‬مياه‭. ‬بلا‭ ‬مستشفيات‭. ‬بلا‭ ‬إسعافات‭. ‬بلا‭ ‬دفاع‭ ‬مدني‭. ‬بلا‭ ‬أطباء‭. ‬بلا‭ ‬خدمات‭. ‬بلا‭ ‬اتصالات‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬وعليه‭ ‬فإننا‭ ‬نطلق‭ ‬نداء‭ ‬الاستغاثة‭ ‬العاجل‭ ‬بضرورة‭ ‬إنقاذ‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬إنقاذه‭ ‬بمدينة‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬والتي‭ ‬تتعرض‭ ‬للقتل‭ ‬والإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬عيد‭ ‬صباح،‭ ‬مدير‭ ‬التمريض‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬الجثث‭ ‬والجرحى‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬تدمير‭ ‬المستشفيات‭ ‬ونقص‭ ‬الإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الأطباء‭ ‬والتمريض‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬إنقاذ‭ ‬مصابي‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬وإطلاق‭ ‬النار‭. ‬

ومضى‭ ‬يقول‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬تم‭ ‬استهداف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬بناية‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬طبقات‭ ‬تحتوي‭ ‬في‭ ‬داخلها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬نازح‭ ‬فلسطيني‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬والنساء‭ ‬والشيوخ‭ ‬والرجال‭. ‬للأسف‭ ‬الشديد‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الآن‭ ‬سيارة‭ ‬إسعاف‭ ‬ولا‭ ‬مركبة‭ ‬دفاع‭ ‬مدني‭ ‬لإنقاذ‭ ‬هؤلاء‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬استهدافهم‭ ‬في‭ ‬بيوتهم‭ ‬آمنين‭. ‬من‭ ‬هو‭ ‬مصاب‭ ‬ملقى‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬ومن‭ ‬هو‭ ‬شهيد‭ ‬للأسف‭ ‬الشديد‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬نقله‭ ‬إلا‭ ‬عبر‭ ‬كرات‭ (‬عربات‭ ‬يجرها‭) ‬الحصان‭ ‬أو‭ ‬كرات‭ ‬الحمير‮»‬‭. ‬

وفرت‭ ‬الأسر‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬وكان‭ ‬الآباء‭ ‬يدفعون‭ ‬أطفالهم‭ ‬في‭ ‬عربات‭ ‬الأطفال‭ ‬وعلى‭ ‬عربات‭ ‬جر‭ ‬خشبية‭ ‬ويجرّون‭ ‬حقائبهم‭ ‬عبر‭ ‬الوحل‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر،‭ ‬طلبت‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬مغادرة‭ ‬منازلهم‭ ‬وإلا‭ ‬تعرضوا‭ ‬لضربات‭ ‬صاروخية‭. ‬

وتوسلت‭ ‬داليا‭ ‬الخرواط،‭ ‬وهي‭ ‬أم‭ ‬لخمسة‭ ‬أطفال‭ ‬من‭ ‬جباليا،‭ ‬إلى‭ ‬السكان‭ ‬المحليين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬للسماح‭ ‬لها‭ ‬بالبقاء،‭ ‬وتنام‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬السيارات‭ ‬المفتوح‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬مدمر‭ ‬مع‭ ‬أطفالها‭. ‬

وقالت‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مكان‭ ‬ينامون‭ ‬فيه‭ ‬سوى‭ ‬وسط‭ ‬الأنقاض‭ ‬والرمال‭ ‬والزجاج‭ ‬المكسور‭ ‬ولا‭ ‬ملجأ‭ ‬لهم‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬المدارس‭. ‬

وقال‭ ‬عاملون‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصفت‭ ‬مدارس‭ ‬يقيم‭ ‬فيها‭ ‬عائلات‭ ‬بلا‭ ‬مأوى‭ ‬في‭ ‬مرات‭ ‬كثيرة‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬إسرائيل‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بمنع‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭) ‬من‭ ‬العمل‭ ‬فيها‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬كارثي‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬