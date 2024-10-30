وزير المالية: البحرين حريصة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أهمية تعزيز التعاون الدولي المشترك ومواصلة المساعي الرامية نحو تبني مزيدٍ من الحلول المبتكرة والسياسات المستقبلية الداعمة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بما يعود بالخير والنماء لصالح نماء دول العالم وازدهارها، مشيرًا إلى ضرورة استثمار جميع الموارد المتاحة وتهيئة السبل الكفيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية بما فيها البنية التحتية الرقمية القائمة على الإبداع والابتكار واستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الآفاق الاقتصادية والتنموية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية والاقتصاد الوطني في الجلسة الحوارية بعنوان «كيف يمكن للدبلوماسية الاقتصادية تعزيز التعاون العالمي»، وذلك في إطار ترؤسه وفد مملكة البحرين المشارك في «منتدى مبادرة الاستثمار» المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة السيد بيوش جويال، وزير الصناعة والتجارة بجمهورية الهند، والسيد ستيفن تي منوشين، المؤسس والشريك الإداري لصندوق «ليبرتي» الاستثماري، والسيد جان إيف لودريان، رئيس الوكالة الفرنسية لتنمية العُلا (أفالولا)، حيث أشاد وزير المالية والاقتصاد الوطني بجهود المملكة العربية السعودية البارزة في مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 20 ضعفًا منذ انطلاق النسخة الأولى من منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» وحتى نسخته الثامنة، بما يسهم في تحقيق النماء الاقتصادي المنشود.
ولفت الوزير إلى أهمية توحيد كافة الجهود المبذولة وتعزيز التكامل الاقتصادي لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية وتغيرات المناخ التي يشهدها العالم، إلى جانب طرح الحلول المبتكرة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة كونها رافدًا مهمًا لمختلف القطاعات الحيوية، واغتنام الفرص النوعية عبر توفير الحلول الدبلوماسية، وتكوين الشراكات الاستراتيجية وجذب رؤوس الأموال الخارجية.
وأضاف الشيخ سلمان في هذا السياق أن مملكة البحرين حريصة على خلق مزيدٍ من الفرص الواعدة التي تعود بالنفع والنماء لصالح الجميع وتسهم في رفد النمو الاقتصادي عبر تعزيز كافة مسارات التعاون والشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، حيث وقعت البحرين اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في عدد من المجالات، وخاصة في المجالين المالي والاستثماري.
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