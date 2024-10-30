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وزير المالية: البحرين حريصة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة

10/30/2024 7:07:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬المشترك‭ ‬ومواصلة‭ ‬المساعي‭ ‬الرامية‭ ‬نحو‭ ‬تبني‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬والسياسات‭ ‬المستقبلية‭ ‬الداعمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الشامل‭ ‬والمستدام‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬لصالح‭ ‬نماء‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬وازدهارها،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬استثمار‭ ‬جميع‭ ‬الموارد‭ ‬المتاحة‭ ‬وتهيئة‭ ‬السبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬واستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتعزيز‭ ‬الآفاق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬العالمي‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ترؤسه‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬‮«‬منتدى‭ ‬مبادرة‭ ‬الاستثمار‮»‬‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬بمشاركة‭ ‬السيد‭ ‬بيوش‭ ‬جويال،‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بجمهورية‭ ‬الهند،‭ ‬والسيد‭ ‬ستيفن‭ ‬تي‭ ‬منوشين،‭ ‬المؤسس‭ ‬والشريك‭ ‬الإداري‭ ‬لصندوق‭ ‬‮«‬ليبرتي‮»‬‭ ‬الاستثماري،‭ ‬والسيد‭ ‬جان‭ ‬إيف‭ ‬لودريان،‭ ‬رئيس‭ ‬الوكالة‭ ‬الفرنسية‭ ‬لتنمية‭ ‬العُلا‭ (‬أفالولا‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بجهود‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬مضاعفة‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬ضعفًا‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬مستقبل‭ ‬الاستثمار‮»‬‭ ‬وحتى‭ ‬نسخته‭ ‬الثامنة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النماء‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المنشود‭.‬

ولفت‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬توحيد‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لمواجهة‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والجيوسياسية‭ ‬وتغيرات‭ ‬المناخ‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬العالم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬طرح‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬توظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬كونها‭ ‬رافدًا‭ ‬مهمًا‭ ‬لمختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية،‭ ‬واغتنام‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬الحلول‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬وتكوين‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وجذب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬الخارجية‭.‬

وأضاف‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والنماء‭ ‬لصالح‭ ‬الجميع‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬عبر‭ ‬تعزيز‭ ‬كافة‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬حيث‭ ‬وقعت‭ ‬البحرين‭ ‬اتفاقية‭ ‬التكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬الشامل‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ‬المالي‭ ‬والاستثماري‭. ‬

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