وزير الداخلية يقوم بزراعة شجرة ويؤكد اهتمام الوزارة بنشر المساحات الخضراء في جميع مرافقها الأمنية والخدمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قام الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية صباح أمس، يرافقه سمو محافظ المحافظة الجنوبية، بزراعة شجرة، تماشيا مع موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق أسبوع الشجرة في الأسبوع الثالث من أكتوبر من كل عام، وتأتي هذه الخطوة في إطار العمل على تنفيذ خطة التشجير بمملكة البحرين وأهدافها بزراعة 3.6 ملايين شجرة حتى عام 2035.
وأكد الوزير حرص وزارة الداخلية على نشر المساحات الخضراء في كافة المنشآت والمرافق الامنية والخدمية، بجانب تطوير مشاريع حماية الثروة البيئية، تنفيذا لالتزامات مملكة البحرين في المجال البيئي بالوصول إلى الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية ماضية في برامجها ومبادراتها الهادفة إلى تحقيق أهداف تلك المبادرة، في مقدمتها تعزيز الوعي البيئي في المجتمع والتشجيع على تبني الممارسات الصديقة للبيئة ونشر المساحات الخضراء.
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