وزير الداخلية يقوم بزراعة شجرة ويؤكد اهتمام الوزارة بنشر المساحات الخضراء في جميع مرافقها الأمنية والخدمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المنشآت‭ ‬والمرافق‭ ‬الامنية‭ ‬والخدمية،‭ ‬بجانب‭ ‬تطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬حماية‭ ‬الثروة‭ ‬البيئية،‭ ‬تنفيذا‭ ‬لالتزامات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬البيئي‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬برامجها‭ ‬ومبادراتها‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬تلك‭ ‬المبادرة،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬الممارسات‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬ونشر‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭.‬