Thursday, 31 October 2024 03:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الداخلية يقوم بزراعة شجرة ويؤكد اهتمام الوزارة بنشر المساحات الخضراء في جميع مرافقها الأمنية والخدمية

10/30/2024 7:07:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬يرافقه‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بزراعة‭ ‬شجرة،‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بإطلاق‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأهدافها‭ ‬بزراعة‭ ‬3‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬شجرة‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2035‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المنشآت‭ ‬والمرافق‭ ‬الامنية‭ ‬والخدمية،‭ ‬بجانب‭ ‬تطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬حماية‭ ‬الثروة‭ ‬البيئية،‭ ‬تنفيذا‭ ‬لالتزامات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬البيئي‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬برامجها‭ ‬ومبادراتها‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬تلك‭ ‬المبادرة،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬الممارسات‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬ونشر‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭.‬

MENAFN30102024000055011008ID1108835548

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث