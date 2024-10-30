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لجنة تقييم المراكز الحكومية تطلق برنامج ((تقييم)) بنسخته الخامسة

10/30/2024 7:07:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلقت‭ ‬لجنة‭ ‬تقييم‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬الدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تقييم‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬زيارات‭ ‬ميدانية‭ ‬لـ64‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬تتبع‭ ‬19‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التقييم‭. ‬وقدم‭ ‬فريق‭ ‬اللجنة‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬استيفاء‭ ‬معايير‭ ‬التقييم،‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تحديثها‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬القنوات‭ ‬الحكومية‭ ‬المباشرة‭ ‬مع‭ ‬جمهور‭ ‬العملاء‭ ‬والتجربة‭ ‬الحكومية‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬ويدعم‭ ‬رفع‭ ‬مستويات‭ ‬رضا‭ ‬العملاء‭ ‬حول‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بأعمال‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭. ‬ونوه‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬تقييم‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬‮«‬تقييم‮»‬‭ ‬بالتزام‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بتوفير‭ ‬الأنظمة‭ ‬والخدمات‭ ‬النوعية‭ ‬ذات‭ ‬الكفاءة‭ ‬العالية،‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المواطنين‭ ‬ومختلف‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬بيسر‭ ‬وسهولة‭ ‬وبجودة‭ ‬عالية،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الرؤى‭ ‬والتطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬

وبيّن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬وتحسين‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬مواصلة‭ ‬توفير‭ ‬البدائل‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وتطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬المعتمدة‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالنتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تقييم‮»‬‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دوراته،‭ ‬إذ‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬نقلة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬جودة‭ ‬وآلية‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المراكز‭.‬

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