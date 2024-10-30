لجنة تقييم المراكز الحكومية تطلق برنامج ((تقييم)) بنسخته الخامسة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أطلقت لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية الدورة الخامسة من برنامج «تقييم»، التي شملت زيارات ميدانية لـ64 مركز خدمة تتبع 19 جهة حكومية مشاركة في عملية التقييم. وقدم فريق اللجنة الدعم اللازم للقائمين على المراكز للتحقق من استيفاء معايير التقييم، التي يتم تحديثها بشكل دوري بالشراكة مع الجهات الحكومية، وذلك بما يسهم في مواكبة آخر المستجدات في مجال تطوير القنوات الحكومية المباشرة مع جمهور العملاء والتجربة الحكومية بشكل عام، ويدعم رفع مستويات رضا العملاء حول الخدمات المقدمة، والارتقاء بأعمال مراكز الخدمة الحكومية. ونوه محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية «تقييم» بالتزام الجهات الحكومية بتوفير الأنظمة والخدمات النوعية ذات الكفاءة العالية، التي أسهمت في تمكين المواطنين ومختلف العملاء من شرائح المجتمع من الحصول على الخدمات بيسر وسهولة وبجودة عالية، بما يحقق الرؤى والتطلعات المنشودة.
وبيّن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أهمية الاستمرار نحو تطوير وتحسين مراكز الخدمة الحكومية، ولا سيما على صعيد مواصلة توفير البدائل الإلكترونية وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة عالميا في مجال خدمة العملاء، مشيدًا بالنتائج الإيجابية التي حققها برنامج «تقييم» في مختلف دوراته، إذ أسهم في إطلاق العديد من المبادرات النوعية التي أدت إلى إحداث نقلة مهمة في مجال تطوير جودة وآلية تقديم الخدمات في كافة المراكز.
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