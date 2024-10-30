لجنة تقييم المراكز الحكومية تطلق برنامج ((تقييم)) بنسخته الخامسة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبيّن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬وتحسين‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬مواصلة‭ ‬توفير‭ ‬البدائل‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وتطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬المعتمدة‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالنتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تقييم‮»‬‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دوراته،‭ ‬إذ‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬نقلة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬جودة‭ ‬وآلية‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المراكز‭.‬