الملك يستقبل مفتي مصر والأمين العام لهيئة كبار علماء الأزهر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير‭ ‬فضيلة‭ ‬الدكتور‭ ‬نظير‭ ‬عياد‭ ‬مفتي‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬وفضيلة‭ ‬الدكتور‭ ‬عباس‭ ‬شومان‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لهيئة‭ ‬كبار‭ ‬علماء‭ ‬الأزهر‭ ‬الشريف،‭ ‬وذلك‭ ‬للسلام‭ ‬على‭ ‬جلالته‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارتهما‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لحضور‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للتحضير‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الحوار‭ ‬الإسلامي‭-‬الإسلامي‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬المملكة‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

رحب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بفضيلة‭ ‬مفتي‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬الشقيقة‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬المبارك‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬قضايا‭ ‬الأمة‭ ‬ويعزز‭ ‬قيم‭ ‬التضامن‭ ‬والتلاحم‭ ‬والتكاتف‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬مكوناتها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الراهنة‭.‬

وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مسار‭ ‬العمل‭ ‬الإسلامي‭ ‬المشترك‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأخوي‭ ‬مع‭ ‬شقيقاتها‭ ‬الدول‭ ‬الإسلامية‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬شعوبها‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬والتقدم‭.‬

وأكد‭ ‬جلالته‭ ‬نهج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬التقارب‭ ‬والعيش‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الأديان‭ ‬والمذاهب‭ ‬ومد‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الحضارات‭ ‬والثقافات‭.‬

وأشاد‭ ‬جلالته‭ ‬بدور‭ ‬دار‭ ‬الإفتاء‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الدين‭ ‬الحنيف‭ ‬والتعريف‭ ‬بمبادئه‭ ‬ونشر‭ ‬تعاليم‭ ‬الإسلام‭ ‬السمحة‭ ‬وقيمه‭ ‬العظيمة‭ ‬في‭ ‬الاعتدال‭ ‬والتسامح‭ ‬والمحبة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬فضيلة‭ ‬مفتي‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬لمبادرة‭ ‬جلالته‭ ‬باستضافة‭ ‬مؤتمر‭ ‬الحوار‭ ‬الإسلامي‭-‬الإسلامي،‭ ‬وجهود‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬والإعداد‭ ‬المتميز‭ ‬للمؤتمر‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانات‭ ‬لإنجاحه،‭ ‬مثمنًا‭ ‬دور‭ ‬البحرين‭ ‬المهم‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬قضايا‭ ‬الإسلام‭ ‬والمسلمين‭ ‬ونشر‭ ‬تعاليم‭ ‬الدين‭ ‬الحنيف‭ ‬وقيمه‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬تحث‭ ‬على‭ ‬التسامح‭ ‬والوسطية‭ ‬ومبادراتها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬والأخوة‭ ‬الإنسانية‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭.‬