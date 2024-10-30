الملك يستقبل مفتي مصر والأمين العام لهيئة كبار علماء الأزهر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حرص دائم من البحرين على دعم مسار العمل الإسلامي المشترك
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم أمس في قصر الصخير فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي جمهورية مصر العربية، وفضيلة الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارتهما لمملكة البحرين لحضور اجتماع اللجنة العليا للتحضير لمؤتمر الحوار الإسلامي-الإسلامي الذي تستضيفه المملكة بداية العام المقبل.
رحب جلالة الملك المعظم بفضيلة مفتي جمهورية مصر الشقيقة والوفد المرافق، متمنيًا للمشاركين في هذا الاجتماع المبارك كل التوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة بما يخدم قضايا الأمة ويعزز قيم التضامن والتلاحم والتكاتف بين مختلف مكوناتها في مواجهة التحديات الراهنة.
وأعرب جلالته عن حرص مملكة البحرين الدائم على دعم مسار العمل الإسلامي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق الأخوي مع شقيقاتها الدول الإسلامية لتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والتقدم.
وأكد جلالته نهج مملكة البحرين الثابت في ترسيخ ثقافة التقارب والعيش المشترك بين مختلف الأديان والمذاهب ومد جسور التواصل بين الحضارات والثقافات.
وأشاد جلالته بدور دار الإفتاء في خدمة الدين الحنيف والتعريف بمبادئه ونشر تعاليم الإسلام السمحة وقيمه العظيمة في الاعتدال والتسامح والمحبة.
من جانبه، أعرب فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة لمبادرة جلالته باستضافة مؤتمر الحوار الإسلامي-الإسلامي، وجهود المملكة في التنظيم والإعداد المتميز للمؤتمر وتوفير كافة الإمكانات لإنجاحه، مثمنًا دور البحرين المهم بقيادة جلالته في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين ونشر تعاليم الدين الحنيف وقيمه النبيلة التي تحث على التسامح والوسطية ومبادراتها الرائدة في تعزيز الحوار والأخوة الإنسانية والتعاون بين الشعوب.
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