البحرين تعزي إسبانيا في ضحايا العواصف والفيضانات

البحرين تعزي إسبانيا في ضحايا العواصف والفيضانات
التاريخ
10/30/2024 7:07:17 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع مملكة إسبانيا الصديقة جراء العواصف والفيضانات والأمطار الغزيرة التي اجتاحت جنوب البلاد وشرقها، وأسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص وخسائر في الممتلكات والمباني والبنى التحتية، معبّرة عن صادق تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الإسباني الصديق وأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين، والسلامة للمفقودين وجميع السكان.
MENAFN30102024000055011008ID1108835541
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.