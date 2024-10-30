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البحرين تعزي إسبانيا في ضحايا العواصف والفيضانات

10/30/2024 7:07:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬تعاطف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتضامنها‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬إسبانيا‭ ‬الصديقة‭ ‬جراء‭ ‬العواصف‭ ‬والفيضانات‭ ‬والأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬التي‭ ‬اجتاحت‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬وشرقها،‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬وخسائر‭ ‬في‭ ‬الممتلكات‭ ‬والمباني‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية،‭ ‬معبّرة‭ ‬عن‭ ‬صادق‭ ‬تعازيها‭ ‬ومواساتها‭ ‬للحكومة‭ ‬والشعب‭ ‬الإسباني‭ ‬الصديق‭ ‬وأهالي‭ ‬وذوي‭ ‬الضحايا،‭ ‬وتمنياتها‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬للمصابين،‭ ‬والسلامة‭ ‬للمفقودين‭ ‬وجميع‭ ‬السكان‭.‬

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