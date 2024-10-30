القائد العام يناقش مع السفير الإيطالي التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أندريا كاتالانو سفير الجمهورية الإيطالية الصديقة، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده لدى مملكة البحرين، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وذلك صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بسفير الجمهورية الإيطالية الصديقة، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع التي تعزز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق المشترك القائم بين البلدين الصديقين، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية الجديدة.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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