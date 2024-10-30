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القائد العام يناقش مع السفير الإيطالي التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين

10/30/2024 7:07:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬أندريا‭ ‬كاتالانو‭ ‬سفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية‭ ‬الصديقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬سفيراً‭ ‬جديداً‭ ‬لبلاده‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بسفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية‭ ‬الصديقة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الجديدة‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

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