وكيل الخارجية: ترسيخ السلام والعدالة والكرامة الإنسانية ثوابت بحرينية ومبادئ أممية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك في الاحتفال بيوم الأمم المتحدة بحضور شخصيات دبلوماسية وإعلامية..
أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية التزام مملكة البحرين بتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة في ترسيخ قيم السلام والعدالة والكرامة الإنسانية والتعددية من أجل عالم أكثر أمنًا وإنصافًا واستدامة وازدهارًا للجميع، كونها ثوابت راسخة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامه السيد خالد عبدالسلام المقود، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، بمناسبة يوم الأمم المتحدة والذكرى التاسعة والسبعين لدخول الميثاق الأممي حيز النفاذ، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء مجلسي الشورى والنواب ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة، وشخصيات إعلامية وأكاديمية.
وأعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عن اعتزاز مملكة البحرين بالتعاون البناء مع الأمم المتحدة، ودعم مبادئها ومقاصدها السامية في حفظ السلم والأمن الدوليين واحترام حقوق الإنسان، مثمنًا النتائج الإيجابية المحققة في ضوء وثيقة إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة الموقعة مع إحدى وعشرين وكالة أممية للفترة (2021-2024)، وتطلع المملكة إلى تمديد هذا الاتفاق الإطاري للسنوات الخمس المقبلة، وتعزيز مكانتها المرموقة في مؤشرات التنمية البشرية والحكومة الإلكترونية وتقدم المرأة والشباب والرعاية الصحية والتعليم وفقًا للتقارير الدولية.
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