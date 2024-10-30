وكيل الخارجية: ترسيخ السلام والعدالة والكرامة الإنسانية ثوابت بحرينية ومبادئ أممية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬السلام‭ ‬والعدالة‭ ‬والكرامة‭ ‬الإنسانية‭ ‬والتعددية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عالم‭ ‬أكثر‭ ‬أمنًا‭ ‬وإنصافًا‭ ‬واستدامة‭ ‬وازدهارًا‭ ‬للجميع،‭ ‬كونها‭ ‬ثوابت‭ ‬راسخة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفال‭ ‬الذي‭ ‬أقامه‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬عبدالسلام‭ ‬المقود،‭ ‬المنسق‭ ‬المقيم‭ ‬لأنشطة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والذكرى‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬لدخول‭ ‬الميثاق‭ ‬الأممي‭ ‬حيز‭ ‬النفاذ،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬ورؤساء‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المعتمدة،‭ ‬وشخصيات‭ ‬إعلامية‭ ‬وأكاديمية‭.‬

وأعرب‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬البناء‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ودعم‭ ‬مبادئها‭ ‬ومقاصدها‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‭ ‬واحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬مثمنًا‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬المحققة‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬وثيقة‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الموقعة‭ ‬مع‭ ‬إحدى‭ ‬وعشرين‭ ‬وكالة‭ ‬أممية‭ ‬للفترة‭ (‬2021-2024‭)‬،‭ ‬وتطلع‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬تمديد‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬الإطاري‭ ‬للسنوات‭ ‬الخمس‭ ‬المقبلة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬مؤشرات‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬والشباب‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليم‭ ‬وفقًا‭ ‬للتقارير‭ ‬الدولية‭. ‬