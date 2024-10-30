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وزير الخارجية: البحرين لديها شعب منفتح وتسامح ديني وريادة في الإصلاح والشفافية واقتصاد نابض بالحياة

10/30/2024 7:07:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خلال حفل جمعية البحرين في لندن بمناسبة مرور تسعة وخمسين عاما على تأسيسها..

حضر‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬حفل‭ ‬العشاء‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬‮«‬جمعية‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬مساء‭ ‬أمس،‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬تسعة‭ ‬وخمسين‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬تأسيسها،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬والمدعوين‭.‬


وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬ألقت‭ ‬هيذر‭ ‬هاربر‭ ‬رئيسة‭ ‬الجمعية‭ ‬كلمة‭ ‬أعربت‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬تهانيها‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭. ‬كما‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬للشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬جهوده‭ ‬لدعم‭ ‬الجمعية‭ ‬وفعالياتها‭.‬

ثم‭ ‬ألقى‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬كلمة‭ ‬نقل‭ ‬فيها‭ ‬تحيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬ومنتسبيها‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬البحريني‭ ‬والبريطاني،‭ ‬واعتزازهما‭ ‬بالدور‭ ‬الفاعل‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العشاء‭ ‬السنوي،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالمودة‭ ‬العميقة‭ ‬التي‭ ‬يكنّها‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتمتع‭ ‬بطابع‭ ‬فريد،‭ ‬ولديها‭ ‬شعب‭ ‬منفتح،‭ ‬وتسامح‭ ‬ديني‭ ‬واحترام‭ ‬متبادل‭ ‬وتعايش‭ ‬وإخاء،‭ ‬وريادة‭ ‬في‭ ‬الإصلاح‭ ‬والشفافية‭ ‬واقتصاد‭ ‬نابض‭ ‬بالحياة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬شريك‭ ‬في‭ ‬السلام،‭ ‬وتتعاون‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬لضمان‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬والازدهار‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الخصائص‭ ‬متجذرة‭ ‬في‭ ‬قيمنا‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬صقلها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬قرون‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والمشاركة‭ ‬مع‭ ‬البلدان‭ ‬القريبة‭ ‬والبعيدة،‭ ‬وتتجدد‭ ‬اليوم‭ ‬تحت‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬والجهود‭ ‬الدؤوبة‭ ‬للحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬البحريني‭ ‬البريطاني‭ ‬متنوع‭ ‬ويمتد‭ ‬إلى‭ ‬مجالات‭ ‬متعددة،‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬إلى‭ ‬الثقافة،‭ ‬وغيرها‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الحرب‭ ‬الجارية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان،‭ ‬فإن‭ ‬موقفنا‭ ‬الموحد‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري،‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬ودائم‭ ‬وتسهيل‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬والجهود‭ ‬الملتزمة‭ ‬نحو‭ ‬الحل‭ ‬الشامل‭ ‬والعادل‭ ‬للصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬الإقليمي،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تقدير‭ ‬المملكة‭ ‬للدور‭ ‬المبدئي‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭.‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بدور‭ ‬أعضاء‭ ‬جمعية‭ ‬أصدقاء‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬وتعميق‭ ‬التفاهم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬التسع‭ ‬والخمسين‭ ‬الماضية،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬الامتنان‭ ‬لدور‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬وخاصة‭ ‬جهود‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وأليستر‭ ‬لونج‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬المنامة،‭ ‬وجميع‭ ‬أسلافهم‭ ‬وزملائهم،‭ ‬ودعمهم‭ ‬لتعزيز‭ ‬الصداقة‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية‭.‬

وألقى‭ ‬السير‭ ‬ليام‭ ‬فوكس،‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطاني‭ ‬السابق،‭ ‬كلمة‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬اللتين‭ ‬تجمعهما‭ ‬قيم‭ ‬مشتركة‭ ‬وعلاقات‭ ‬استثمارية‭ ‬وتجارية‭ ‬قوية‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬النهج‭ ‬الحكيم‭ ‬الذي‭ ‬تتبناه‭ ‬المملكتان‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬التحديات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬قد‭ ‬اختبرت‭ ‬قوة‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أظهرت‭ ‬دائمًا‭ ‬أن‭ ‬لديها‭ ‬قيادة‭ ‬واعية‭ ‬مسؤولة‭.‬

وأشاد‭ ‬بالكلمة‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬المصالحة‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬روح‭ ‬البحرين‭ ‬ورؤيتها‭.‬

وأكد‭ ‬السير‭ ‬ليام‭ ‬فوكس‭ ‬أن‭ ‬الصداقة‭ ‬المتينة‭ ‬والتفاهم‭ ‬التاريخي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬يمثلان‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لمستقبل‭ ‬مشترك،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحديات‭ ‬الحالية‭ ‬تتطلب‭ ‬شجاعة‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والازدهار‭.‬

كما‭ ‬ألقى‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬خالد‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية،‭ ‬كلمة‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬جذب‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين،‭ ‬وحثّ‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لما‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬مواتية‭ ‬للأعمال،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬توفر‭ ‬بيئة‭ ‬جاذبة‭ ‬للأعمال‭ ‬الطموحة‭ ‬وتسعى‭ ‬لتعزيز‭ ‬نموها‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬مصلحة‭ ‬الجميع‭.‬

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