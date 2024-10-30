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مصر تؤكد بذل جهود دبلوماسية كبيرة لمنع التصعيد في المنطقة

10/30/2024 2:51:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 10 (كونا)-- أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الاربعاء أن القاهرة تقوم بجهود دبلوماسية كبيرة لمنع التصعيد في المنطقة مشيرا إلى أن هناك هاجسا لكل دول المنطقة ألا يتحول التصعيد إلى حرب إقليمية.
وأعرب مدبولي خلال مؤتمر صحفي عن أمله ألا يتحول التصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران إلى حرب إقليمية قائلا إن "الدولة المصرية تقوم بجهد كبير جدا على المستوى الدبلوماسي والخارجي لإيقاف الحرب الحالية في غزة ولبنان".
وأشار إلى أن أي تصعيد ستدفعه كل دول المنطقة مشيرا الى أن ذلك كان السبب وراء تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضرورة النظر في مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي "من أجل استيعاب المستجدات التي لحقت بنا كدولة".
وأكد حرص الدولة المصرية على الاستماع واستيعاب الرؤى المختلفة لافتا إلى أن الظروف الجيوسياسية الحالية تفرض الاستماع للمفكرين والخبراء حول رؤيتهم وتوقعاتهم للسيناريوهات المحتملة سواء على مستوى تداعيات الانتخابات الامريكية على المشهد العالمي والمنطقة والاوضاع الاقليمية.
وطمأن مدبولي المواطنين المصريين على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع مؤكدا أن الاحتياطيات آمنة جدا "ولدينا كم جيد جدا من السلع الأساسية ولا يوجد أي نقص في السلع الاستراتيجية" .(النهاية)

ع ف ف / أ م س



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