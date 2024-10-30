مصر تؤكد بذل جهود دبلوماسية كبيرة لمنع التصعيد في المنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 30 - 10 (كونا)-- أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الاربعاء أن القاهرة تقوم بجهود دبلوماسية كبيرة لمنع التصعيد في المنطقة مشيرا إلى أن هناك هاجسا لكل دول المنطقة ألا يتحول التصعيد إلى حرب إقليمية.
وأعرب مدبولي خلال مؤتمر صحفي عن أمله ألا يتحول التصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران إلى حرب إقليمية قائلا إن "الدولة المصرية تقوم بجهد كبير جدا على المستوى الدبلوماسي والخارجي لإيقاف الحرب الحالية في غزة ولبنان".
وأشار إلى أن أي تصعيد ستدفعه كل دول المنطقة مشيرا الى أن ذلك كان السبب وراء تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضرورة النظر في مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي "من أجل استيعاب المستجدات التي لحقت بنا كدولة".
وأكد حرص الدولة المصرية على الاستماع واستيعاب الرؤى المختلفة لافتا إلى أن الظروف الجيوسياسية الحالية تفرض الاستماع للمفكرين والخبراء حول رؤيتهم وتوقعاتهم للسيناريوهات المحتملة سواء على مستوى تداعيات الانتخابات الامريكية على المشهد العالمي والمنطقة والاوضاع الاقليمية.
وطمأن مدبولي المواطنين المصريين على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع مؤكدا أن الاحتياطيات آمنة جدا "ولدينا كم جيد جدا من السلع الأساسية ولا يوجد أي نقص في السلع الاستراتيجية" .(النهاية)
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