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رئيس (الطيران المدني) يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون المشترك

10/30/2024 2:51:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 10 (كونا) -- بحث رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك حمود الصباح اليوم الأربعاء مع سفير كوريا الجنوبية لدى دولة الكويت بارك تشونغ سوك أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطيران المدني والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.
وذكرت (الطيران المدني) في بيان صحفي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة التعاون الثنائي وسبل تطويره وأفضل الطرق لبلوغ الجدوى الاقتصادية المرجوة في ضوء العلاقات الوطيدة بين البلدين في شتى المجالات.
وأفادت بمناقشة آخر المشاريع القائمة والمستقبلية إلى جانب التسهيلات الكفيلة بتشجيع شركات الطيران سواء الكويتية أو الكورية على التشغيل ما بين البلدين.
ووفق البيان ثمن سفير كوريا الجنوبية التعاون البناء من قبل (الطيران المدني) ودورها في تسهيل كافة الإمكانيات نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية.
كما أعرب سفير كوريا الجنوبية عن الارتياح لعمل الشركات الكورية العاملة في الكويت وخاصة في مطار الكويت الدولي. (النهاية)

ع ع م / م ص ع



MENAFN30102024000071011013ID1108835042

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