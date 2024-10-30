رئيس (الطيران المدني) يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون المشترك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 30 - 10 (كونا) -- بحث رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك حمود الصباح اليوم الأربعاء مع سفير كوريا الجنوبية لدى دولة الكويت بارك تشونغ سوك أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطيران المدني والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.
وذكرت (الطيران المدني) في بيان صحفي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة التعاون الثنائي وسبل تطويره وأفضل الطرق لبلوغ الجدوى الاقتصادية المرجوة في ضوء العلاقات الوطيدة بين البلدين في شتى المجالات.
وأفادت بمناقشة آخر المشاريع القائمة والمستقبلية إلى جانب التسهيلات الكفيلة بتشجيع شركات الطيران سواء الكويتية أو الكورية على التشغيل ما بين البلدين.
ووفق البيان ثمن سفير كوريا الجنوبية التعاون البناء من قبل (الطيران المدني) ودورها في تسهيل كافة الإمكانيات نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية.
كما أعرب سفير كوريا الجنوبية عن الارتياح لعمل الشركات الكورية العاملة في الكويت وخاصة في مطار الكويت الدولي. (النهاية)
ع ع م / م ص ع
MENAFN30102024000071011013ID1108835042
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