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وزير الخارجية الأمريكي: نلتزم ببناء التضامن الرقمي مع حلفائنا وشركائنا

10/30/2024 2:51:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 10 (كونا) –- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء التزام بلاده ببناء "التضامن الرقمي" مع شركاء وحلفاء واشنطن لتحقيق رؤيتها "لمستقبل تكنولوجي نابض بالحياة ومنفتح وآمن".
جاء ذلك في كلمة ألقاها بلينكن أمام معهد الخدمة الخارجية بعنوان "الدبلوماسية الأمريكية لعصر جديد" عرض فيها المحاور التي طور فيها عمل الوزارة خلال فترة توليه منصبه إضافة إلى الجوانب التي ينبغي العمل على تحسينها.
وقال بلينكن "مع استمرار المنافسة الجيوسياسية لتشكيل حقبة جديدة في الشؤون الدولية تظل التحديات القائمة منذ فترة طويلة الصراعات والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي".
وأضاف أن الولايات المتحدة "لا تزال الشريك المفضل وليس فقط حكومتنا الفيدرالية والحكومات المحلية بل أيضا جامعات القطاع الخاص وخبراء التكنولوجيا والمؤسسات الخيرية ومن مصلحتنا أيضا أن نتعاون مع نظرائنا في الخارج لأننا نستطيع أن ننجز الكثير معا أكثر مما يمكن لأي منا أن يفعله بمفرده".
وفيما يتعلق بالتحدي التكنولوجي ذكر بلينكن "لقد أنشأنا مكتب الأمن السيبراني والسياسة الرقمية ومكتب المبعوث الخاص للتكنولوجيا الحرجة والناشئة وجلبنا مواهب لا تصدق في هذه المجالات لضمان احتفاظ الولايات المتحدة وشركائنا بميزتنا الجماعية في التقنيات التي تشكل مستقبلنا".
ولفت إلى أن "في جميع أنحاء دبلوماسيتنا أعطينا الأولوية للقيادة في مجال القواعد والمعايير وتعزيز الحرية الرقمية وحماية أكثر تقنياتنا حساسية وجعل سلاسل التوريد الحيوية أكثر مرونة".
وشدد على الالتزام "ببناء التضامن الرقمي لأننا لدينا مصلحة عميقة في العمل مع ودعم الشركاء الذين يشاركوننا رؤيتنا لمستقبل تكنولوجي نابض بالحياة ومنفتح وآمن".
وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة اطلقت مع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي7) "شراكة البنية التحتية العالمية والاستثمار لفتح حوالي 600 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية عالية الجودة والسليمة بيئيا التي من شأنها تحسين الوصول إلى الأسواق ودعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل وتمكين المجتمعات".
ولفت إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين "يعملون على صياغة القواعد والمعايير للتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتجنيد شركاتنا الرائدة لتقديم التزامات طوعية بشأن السلامة والأمن والجدارة بالثقة وترسيخ هذه التعهدات مع مجموعة الدول السبع ثم الفوز بدعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصياغة أول قرار على الإطلاق للجمعية العامة بشأن الذكاء الاصطناعي".
وأضاف "نعمل كذلك على بناء أنظمة بيئية موثوقة للتكنولوجيا بما في ذلك في المجالات الناشئة مثل (تكنولوجيا الكم) ذات القدرات التي تتجاوز حتى أقوى أجهزة الكمبيوتر العملاقة من خلال (مجموعة تطوير تكنولوجيا الكم) التي جمعنا فيها ثمانية حلفاء أوروبيين وآسيويين لتعزيز مرونة سلسلة التوريد وتعميق شراكاتنا البحثية والتجارية". (النهاية)

ر س ر / م ع ح ع




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