وزير الخارجية الأمريكي: نلتزم ببناء التضامن الرقمي مع حلفائنا وشركائنا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 30 - 10 (كونا) –- أكد وزير
الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء التزام بلاده ببناء "التضامن الرقمي" مع شركاء وحلفاء واشنطن لتحقيق رؤيتها "لمستقبل تكنولوجي نابض بالحياة ومنفتح وآمن".
جاء ذلك في كلمة ألقاها بلينكن أمام معهد الخدمة الخارجية بعنوان "الدبلوماسية الأمريكية لعصر جديد" عرض فيها المحاور التي طور فيها عمل الوزارة خلال فترة توليه منصبه إضافة إلى الجوانب التي ينبغي العمل على تحسينها.
وقال بلينكن "مع استمرار المنافسة الجيوسياسية لتشكيل حقبة جديدة في الشؤون الدولية تظل التحديات القائمة منذ فترة طويلة الصراعات والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي".
وأضاف أن الولايات المتحدة "لا تزال الشريك المفضل وليس فقط حكومتنا الفيدرالية والحكومات المحلية بل أيضا جامعات القطاع الخاص وخبراء التكنولوجيا والمؤسسات الخيرية ومن مصلحتنا أيضا أن نتعاون مع نظرائنا في الخارج لأننا نستطيع أن ننجز الكثير معا أكثر مما يمكن لأي منا أن يفعله بمفرده".
وفيما يتعلق بالتحدي التكنولوجي ذكر بلينكن "لقد أنشأنا مكتب الأمن السيبراني والسياسة الرقمية ومكتب المبعوث الخاص للتكنولوجيا الحرجة والناشئة وجلبنا مواهب لا تصدق في هذه المجالات لضمان احتفاظ الولايات المتحدة وشركائنا بميزتنا الجماعية في التقنيات التي تشكل مستقبلنا".
ولفت إلى أن "في جميع أنحاء دبلوماسيتنا أعطينا الأولوية للقيادة في مجال القواعد والمعايير وتعزيز الحرية الرقمية وحماية أكثر تقنياتنا حساسية وجعل سلاسل التوريد الحيوية أكثر مرونة".
وشدد على الالتزام "ببناء التضامن الرقمي لأننا لدينا مصلحة عميقة في العمل مع ودعم الشركاء الذين يشاركوننا رؤيتنا لمستقبل تكنولوجي نابض بالحياة ومنفتح وآمن".
وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة اطلقت مع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي7) "شراكة البنية التحتية العالمية والاستثمار لفتح حوالي 600 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية عالية الجودة والسليمة بيئيا التي من شأنها تحسين الوصول إلى الأسواق ودعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل وتمكين المجتمعات".
ولفت إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين "يعملون على صياغة القواعد والمعايير للتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتجنيد شركاتنا الرائدة لتقديم التزامات طوعية بشأن السلامة والأمن والجدارة بالثقة وترسيخ هذه التعهدات مع مجموعة الدول السبع ثم الفوز بدعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصياغة أول قرار على الإطلاق للجمعية العامة بشأن الذكاء الاصطناعي".
وأضاف "نعمل كذلك على بناء أنظمة بيئية موثوقة للتكنولوجيا بما في ذلك في المجالات الناشئة مثل (تكنولوجيا الكم) ذات القدرات التي تتجاوز حتى أقوى أجهزة الكمبيوتر العملاقة من خلال (مجموعة تطوير تكنولوجيا الكم) التي جمعنا فيها ثمانية حلفاء أوروبيين وآسيويين لتعزيز مرونة سلسلة التوريد وتعميق شراكاتنا البحثية والتجارية". (النهاية)
ر س ر / م ع ح ع
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