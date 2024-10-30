الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يدعو لإنهاء الحصار الاقتصادي الأمريكي على كوبا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 30 - 10 (كونا) -- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية اليوم الأربعاء قرارا بشأن ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض من الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا.
وصوت لصالح القرار 187 دولة وعارضته الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي فيما امتنعت مولدوفا عن التصويت.
وأشارت الجمعية العامة في قرارها الصادر اليوم إلى قراراتها السابقة البالغ عددها 31 التي أصدرتها بشكل سنوي تقريبا حول نفس القضية منذ عام 1992.
وأعربت عن القلق إزاء استمرار دول أعضاء في إصدار وتطبيق قوانين وأنظمة تمس بآثارها سيادة دول أخرى والمصالح المشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لولايتها القضائية وحرية التجارة والملاحة.
وكررت الجمعية العامة دعوتها لجميع الدول للامتناع عن إصدار وتطبيق قوانين وتدابير من النوع المشار إليه في مقدمة القرار عملا بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي اللذان يعيدان تأكيد أمور عدة منها حرية التجارة والملاحة.
وحثت مجددا الدول التي سنت قوانين وتدابير من هذا القبيل ولا تزال تطبقها على اتخاذ خطوات لازمة لإلغائها أو إبطالها في أقرب وقت ممكن وفقا لنظامها القانوني. (النهاية)
ع س ت / م م ج
MENAFN30102024000071011013ID1108835040
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