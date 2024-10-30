Wednesday, 30 October 2024 09:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يدعو لإنهاء الحصار الاقتصادي الأمريكي على كوبا

10/30/2024 2:51:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 30 - 10 (كونا) -- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية اليوم الأربعاء قرارا بشأن ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض من الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا.
وصوت لصالح القرار 187 دولة وعارضته الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي فيما امتنعت مولدوفا عن التصويت.
وأشارت الجمعية العامة في قرارها الصادر اليوم إلى قراراتها السابقة البالغ عددها 31 التي أصدرتها بشكل سنوي تقريبا حول نفس القضية منذ عام 1992.
وأعربت عن القلق إزاء استمرار دول أعضاء في إصدار وتطبيق قوانين وأنظمة تمس بآثارها سيادة دول أخرى والمصالح المشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لولايتها القضائية وحرية التجارة والملاحة.
وكررت الجمعية العامة دعوتها لجميع الدول للامتناع عن إصدار وتطبيق قوانين وتدابير من النوع المشار إليه في مقدمة القرار عملا بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي اللذان يعيدان تأكيد أمور عدة منها حرية التجارة والملاحة.
وحثت مجددا الدول التي سنت قوانين وتدابير من هذا القبيل ولا تزال تطبقها على اتخاذ خطوات لازمة لإلغائها أو إبطالها في أقرب وقت ممكن وفقا لنظامها القانوني. (النهاية)

ع س ت / م م ج




MENAFN30102024000071011013ID1108835040

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث