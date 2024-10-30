اجتماع طارئ للجامعة العربية غدا لبحث رد مشترك على حظر أنشطة (أونروا) في فلسطين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 30 - 10 (كونا) -- أعلنت جامعة
الدول العربية اليوم الأربعاء أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلسها على مستوى المندوبين الدائمين غدا الخميس برئاسة اليمن لبحث رد مشترك على حظر الاحتلال الإسرائيلي أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في فلسطين.
وذكرت الجامعة العربية في بيان أن هذا الاجتماع جاء بناء على طلب من الأردن لبحث رد عربي مشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم برلمان الاحتلال الإسرائيلي (كنيست) على إقرارها والتي تحظر أنشطة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وأضافت أن الاجتماع سيعقد كذلك لمناقشة الخطوات اللازمة لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الباطلة وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها.
وأقر برلمان الاحتلال يوم الاثنين الماضي مشروع قانون يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في الأراضي المحتلة. (النهاية)
م ف م / م م ج
MENAFN30102024000071011013ID1108835039
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