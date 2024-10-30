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اجتماع طارئ للجامعة العربية غدا لبحث رد مشترك على حظر أنشطة (أونروا) في فلسطين

10/30/2024 2:51:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 10 (كونا) -- أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلسها على مستوى المندوبين الدائمين غدا الخميس برئاسة اليمن لبحث رد مشترك على حظر الاحتلال الإسرائيلي أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في فلسطين.
وذكرت الجامعة العربية في بيان أن هذا الاجتماع جاء بناء على طلب من الأردن لبحث رد عربي مشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم برلمان الاحتلال الإسرائيلي (كنيست) على إقرارها والتي تحظر أنشطة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وأضافت أن الاجتماع سيعقد كذلك لمناقشة الخطوات اللازمة لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الباطلة وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها.
وأقر برلمان الاحتلال يوم الاثنين الماضي مشروع قانون يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في الأراضي المحتلة. (النهاية)

م ف م / م م ج




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