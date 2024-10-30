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الرئيس الفرنسي يغادر المغرب بعد زيارة دولة توجت بإعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة

10/30/2024 2:51:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 30 - 10 (كونا) -- غادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرباط اليوم الأربعاء بعد زيارة دولة استمرت ثلاثة أيام على رأس وفد رفيع المستوى بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس حيث توجت الزيارة بعشرات الاتفاقيات والمشاريع المعززة للشراكة بين البلدين.
وكان ماكرون قد وصل إلى المغرب الأول من امس الاثنين حيث أجرى مباحثات ثنائية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس توجت بتوقيع "اعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة".
كما أشرف الزعيمان على توقيع 22 اتفاقية بين البلدين ناهزت قيمتها الإجمالية (10 مليارات دولار) شملت قطاعات السكك الحديدية والقطار فائق السرعة والطاقة والهيدروجين الاخضر وصناعات الطائرات بالاضافة الى التعليم والهجرة وغيرها من القطاعات الحيوية.
والقى الرئيس الفرنسي خطابا أمام البرلمان المغربي جدد فيه دعم بلاده للسيادة المغربية على الصحراء مشددا على أن "حاضر ومستقبل هذه المنطقة لن يكون إلا تحت السيادة المغربية" متعهدا بالعمل على ترجمة هذا الموقف في مختلف المحافل كما.
كما تعهد ماكرون بمواكبة الديناميكية الاقتصادية والتنموية في الصحراء المغربية من خلال استثمارات ومبادرات مستدامة تعود بالفائدة على السكان المحليين.
وتأتي زيارة ماكرون الى المغرب لتفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد ثلاث سنوات من التأزم على خلفية عدد من الملفات لاسيما ما يتعلق بالموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية قبل ان يعلن الرئيس الفرنسي في يونيو الماضي اعتراف باريس بمخطط الحكم الذاتي كأساس وحيد للتسوية في الصحراء تحت السيادة المغربية. (النهاية)

م ر ي / ف ا س



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