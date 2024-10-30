الرئيس الفرنسي يغادر المغرب بعد زيارة دولة توجت بإعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرباط - 30 - 10 (كونا) -- غادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرباط اليوم الأربعاء بعد زيارة دولة استمرت ثلاثة أيام على رأس وفد رفيع المستوى بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس حيث توجت الزيارة بعشرات الاتفاقيات والمشاريع المعززة للشراكة بين البلدين.
وكان ماكرون قد وصل إلى المغرب الأول من امس الاثنين حيث أجرى مباحثات ثنائية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس توجت بتوقيع "اعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة".
كما أشرف الزعيمان على توقيع 22 اتفاقية بين البلدين ناهزت قيمتها الإجمالية (10 مليارات دولار) شملت قطاعات السكك الحديدية والقطار فائق السرعة والطاقة والهيدروجين الاخضر وصناعات الطائرات بالاضافة الى التعليم والهجرة وغيرها من القطاعات الحيوية.
والقى الرئيس الفرنسي خطابا أمام البرلمان المغربي جدد فيه دعم بلاده للسيادة المغربية على الصحراء مشددا على أن "حاضر ومستقبل هذه المنطقة لن يكون إلا تحت السيادة المغربية" متعهدا بالعمل على ترجمة هذا الموقف في مختلف المحافل كما.
كما تعهد ماكرون بمواكبة الديناميكية الاقتصادية والتنموية في الصحراء المغربية من خلال استثمارات ومبادرات مستدامة تعود بالفائدة على السكان المحليين.
وتأتي زيارة ماكرون الى المغرب لتفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد ثلاث سنوات من التأزم على خلفية عدد من الملفات لاسيما ما يتعلق بالموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية قبل ان يعلن الرئيس الفرنسي في يونيو الماضي اعتراف باريس بمخطط الحكم الذاتي كأساس وحيد للتسوية في الصحراء تحت السيادة المغربية. (النهاية)
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