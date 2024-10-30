ملك البحرين: نعتز بعلاقاتنا الأخوية التاريخية مع السعودية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 30 - 10 (كونا) -- أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى اليوم الأربعاء اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين بلاده والمملكة العربية السعودية وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين مشيدا بالحرص المشترك على ترسيخ دعائمها على كافة المستويات.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن ذلك جاء خلال استقبال الملك وزير
الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود في قصر (الصخير) في زيارة للبحرين لترأس الجانب السعودي في اجتماع اللجنة الأمنية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني.
وثمن ملك
البحرين المواقف المشرفة للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الداعمة لبلاده التي تأتي تجسيدا للروابط التاريخية الوثيقة القائمة على مبادئ الأخوة والتضامن بين البلدين.
وأشاد بالمساعي الخيرة لأخيه خادم الحرمين الشريفين وبالدور الريادي للمملكة في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والحفاظ على مقدرات ومصالح دولها وشعوبها والدفاع عن قضاياها ودعم مسار العمل الخليجي المشترك.
وأشاد بدور مجلس التنسيق السعودي البحريني في الإشراف على جميع مجالات التعاون الثنائي من خلال عمل اللجان المنبثقة منه في الجوانب السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعسكرية والاجتماعية والإعلامية منذ عام 2019 وذلك لتحقيق كل ما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما.
ومن جانبه أعرب وزير الداخلية السعودي عن شكره وتقديره لملك البحرين على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة وحرصه الدائم على توثيق علاقات الأخوة الوثيقة والمتميزة التي تربط المملكتين والروابط التاريخية المتينة التي تجمع شعبيهما الشقيقين. (النهاية)
خ ن ع / م ع ح ع
MENAFN30102024000071011013ID1108835035
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