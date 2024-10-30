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ملك البحرين: نعتز بعلاقاتنا الأخوية التاريخية مع السعودية

10/30/2024 2:51:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 30 - 10 (كونا) -- أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى اليوم الأربعاء اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين بلاده والمملكة العربية السعودية وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين مشيدا بالحرص المشترك على ترسيخ دعائمها على كافة المستويات.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن ذلك جاء خلال استقبال الملك وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود في قصر (الصخير) في زيارة للبحرين لترأس الجانب السعودي في اجتماع اللجنة الأمنية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني.
وثمن ملك البحرين المواقف المشرفة للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الداعمة لبلاده التي تأتي تجسيدا للروابط التاريخية الوثيقة القائمة على مبادئ الأخوة والتضامن بين البلدين.
وأشاد بالمساعي الخيرة لأخيه خادم الحرمين الشريفين وبالدور الريادي للمملكة في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والحفاظ على مقدرات ومصالح دولها وشعوبها والدفاع عن قضاياها ودعم مسار العمل الخليجي المشترك.
وأشاد بدور مجلس التنسيق السعودي البحريني في الإشراف على جميع مجالات التعاون الثنائي من خلال عمل اللجان المنبثقة منه في الجوانب السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعسكرية والاجتماعية والإعلامية منذ عام 2019 وذلك لتحقيق كل ما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما.
ومن جانبه أعرب وزير الداخلية السعودي عن شكره وتقديره لملك البحرين على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة وحرصه الدائم على توثيق علاقات الأخوة الوثيقة والمتميزة التي تربط المملكتين والروابط التاريخية المتينة التي تجمع شعبيهما الشقيقين. (النهاية)

خ ن ع / م ع ح ع




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