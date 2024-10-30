Wednesday, 30 October 2024 09:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤول صحي كويتي: (الصحة) اتخذت خطوات حاسمة للوقاية من الأمراض والسرطانات المرتبطة بـ(الورم الحليمي)

10/30/2024 2:51:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 10 (كونا) -- قال مسؤول صحي كويتي اليوم الأربعاء إن وزارة الصحة اتخذت خطوات حاسمة في سبيل الوقاية من الأمراض والسرطانات المرتبطة بفيروس الورم الحليمي وذلك بتسهيل الوصول إلى اللقاحات وزيادة الوعي المجتمعي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به مدير إدارة الصحة الوقائية بوزارة الصحة الدكتور فهد الغملاس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه مؤتمر الكويت الثاني للصحة العامة (تحديات الصحة العامة.. الحلول المقترحة) الذي نظمته إدارة الصحة العامة على مدى يومين لمناقشة أهم القضايا التي تؤثر على صحة الفرد والمجتمع.
وذكر الغملاس أن المشاركين في المؤتمر أكدوا أهمية حملة التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في التعريف به والوقاية منه وكذلك التعاون بين مختلف التخصصات لتعزيز الصحة العامة.
وأضاف أن نقاشات المؤتمر أكدت ضرورة الاطلاع المستمر على المستجدات المتعلقة بالأمراض الناشئة والمتجددة لتجنب انتشار الأوبئة وصياغة توصيات يمكن تطبيقها على أرض الواقع واختبارها بشكل عملي.
وأضاف أن النقاشات أكدت أيضا أهمية بيانات نظم المراقبة المتكاملة للأمراض التنفسية في اتخاذ القرارات المرتبطة بالصحة العامة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية بما يمكن من الكشف المبكر والاستجابة السريعة للفيروسات التنفسية الناشئة بما في ذلك التهديدات المحتملة.
وأوضح أن النقاشات أكدت حاجة سياسات وبرامج الصحة العامة إلى أخذ قضية تغير المناخ في عين الاعتبار لتكون أداة فعالة في حماية الصحة والرفاهية لجميع الفئات وخصوصا الأكثر عرضة لتأثيراته.
وذكر أن المؤتمر أكد أيضا أن دولة الكويت تعمل على بناء نظام صحي مرن قادر على مواجهة آثار تغير المناخ على الصحة الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون وبناء القدرات الفعالة في هذا المجال.
ولفت الغملاس إلى تأكيد المشاركين في المؤتمر على أهمية أنظمة المراقبة والإنذار المبكر للأمراض في فهم وتخفيف آثار تغير المناخ على الصحة العامة وكذلك ضرورة استمرار وتعزيز التنسيق بين إدارة الصحة العامة بالوزارة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للإبلاغ عن حالات الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان في وقت قصير حال حدوثها. (النهاية)

م ر ف / ع ع ح


MENAFN30102024000071011013ID1108835034

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث