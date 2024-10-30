متحدث جامعة الملك عبدالعزيز : الاتصال المؤسسي أداة استراتيجية لنجاح المؤسسات

(MENAFN
- Al Watan)
أفصح أستاذ العلاقات العامة والإعلام - مدير المركز الإعلامي المتحدث الرسمي بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور مصعب بن فالح الحربي بأن التواصل المؤسسي ليس مجرد عملية نقل
معلومات، بل هو عنصر استراتيجي يمكن أن يحدد نجاح المنظمة في بيئة العمل التنافسي
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامها فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة عن التواصل المؤسسي بالتعاون مع غرفة جدة بحضور نخبة من أعضاء الهيئة والإعلاميين والإعلاميات وطلاب وطالبات الإعلام ومنسوبي الغرفة والمهتمين بهذا الجانب بقاعة الجفالي بغرفة جدة
وأوضح بأن التواصل المؤسسي أصبح عنصرًا لا غنى عنه لأي منظمة تسعى للنجاح والاستدامة. فهو لا يقتصر فقط على نقل المعلومات، بل يمتد ليشمل بناء الصورة الذهنية، تعزيز السمعة، وإدارة الأزمات
وقال بأن أهمية التواصل المؤسسي
تأتي في ظل التغيرات السريعة والتحديات التي يواجهها العالم اليوم، أصبح التواصل المؤسسي أداة استراتيجية ضرورية لكل منظمة. فهو يسهم في توطيد العلاقة بين المنظمة وأصحاب المصلحة، ويعزز من مكانتها في السوق. فالتواصل الفعال يمكن أن يكون الفارق بين النجاح والفشل، إذ يساعد في توضيح الرسائل، نقل القيم، وتحقيق الأهداف
وأفاد بأن تعريف التواصل المؤسسي على أنه مجموعة من الأنشطة والعمليات التي تصدر من منظمة ما إلى جمهورها الداخلي أو الخارجي. هذه الأنشطة تهدف إلى تعزيز الصورة الذهنية، زيادة الوعي بالمؤسسة، دعم المبيعات، وزيادة ولاء الموظفين
وأصحاب المصلحة. ببساطة، إنه الوسيلة التي تتفاعل بها المنظمة مع محيطها
وتطرق الى أن أهداف التواصل المؤسسي تسهيل تبادل المعلومات حول المنظمة بناء وإدارة السمعة المؤسسية وتعزيز صورتها الذهنية
وكذلك توفير المعلومات اللازمة لأصحاب المصلحة من خلال وسائل مختلفة مثل الإعلام الإنترنت، والتقارير السنوية ومشيرا الى أن بناء سمعة إيجابية وجذب انتباه الجمهور المستهدف هي من بين أهم أهداف التواصل المؤسسي
وتحدث عن نشأة مفهوم التواصل المؤسسي حيث تطور مفهوم التواصل المؤسسي تدريجيًا من العلاقات العامة ليشمل العلاقات الحكومية، علاقات المساهمين، والاهتمام بالموظفين. بدأ استخدام المصطلح في عام 1972 عندما عقدت مجلة فورتشن أولى ندواتها تحت عنوان "التواصل "المؤسسي.
وقال بأن وظائف التواصل المؤسسي تتمثل في إدارة الأزمات وإدارة التواصل مع الإعلام وإدارة الهوية المؤسسية والتواصل الداخلي والخارجي.
ولخص أهمية التواصل المؤسسي في إدارة الأزمات وبناء السمعة بتقليل الأضرار الناجمة عن الأزمات والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة عنصر أساسي في بناء وإدارة سمعة المنظمة حيث يعزز الثقة بين المنظمة وجمهورها
وشدد على أن السمعة الجيدة تسهم في زيادة مصداقية المنظمة وتجعلها الخيار الأول للعملاء وأصحاب المصلحة وسرد استراتيجيات التواصل المؤسسي والمتمثلة في تحديد الأهداف بوضوح وفهم الجمهور المستهدف وتطوير الخطط الاتصالية
واستعرض تأثير التواصل المؤسسي حيث أنه في العصر الحديث، أصبح التواصل المؤسسي عنصرًا محوريا في نجاح الشركات واستدامتها . فهو لا يقتصر فقط على نقل المعلومات، بل يتجاوز ذلك ليشمل بناء وتحسين الصورة الذهنية، وإدارة الأزمات، وتعزيز العلاقة مع أصحاب المصلحة.
مؤكدا بأن التواصل المؤسسي الفعال يعد وسيلة لجذب انتباه الجمهور المستهدف وتعزيز الثقة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة
ولفت الى أن التأثيرات الإيجابية للتواصل المؤسسي تتضمن تحسين السمعة وتعزيز الثقة وزيادة ولاء العملاء والموظفين وموضحا بأن التأثيرات السلبية المحتملة تتمثل في سوء الفهم والأزمات الناتجة عن التواصل غير الفعال في بعض الأحيان، واستشهد بتميز شركة أرامكو السعودية وسرد الدكتور الحربي 5 توصيات لتحسين التواصل المؤسسي تتمثل في
1/ تطوير استراتيجية التواصل الشاملة والمتضمنة على الأهداف الاتصالية و الجمهور المستهدف والوسائل المستخدمة
2/التدريب المستمر للموظفين
3 / الاستخدام الفعال للتكنولوجيا
4/الشفافية والمصداقية
5/ إظهار دور المنظمة الاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي
وكانت الورشة قد بدأت بكلمة ترحيبية من مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي استعرض خلالها أبرز محاور الورشة ومردودها البناء
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