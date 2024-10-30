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متحدث جامعة الملك عبدالعزيز : الاتصال المؤسسي أداة استراتيجية لنجاح المؤسسات

10/30/2024 2:49:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أفصح أستاذ العلاقات العامة والإعلام - مدير المركز الإعلامي المتحدث الرسمي بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور مصعب بن فالح الحربي بأن التواصل المؤسسي ليس مجرد عملية نقل معلومات، بل هو عنصر استراتيجي يمكن أن يحدد نجاح المنظمة في بيئة العمل التنافسي
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامها فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة عن التواصل المؤسسي بالتعاون مع غرفة جدة بحضور نخبة من أعضاء الهيئة والإعلاميين والإعلاميات وطلاب وطالبات الإعلام ومنسوبي الغرفة والمهتمين بهذا الجانب بقاعة الجفالي بغرفة جدة
وأوضح بأن التواصل المؤسسي أصبح عنصرًا لا غنى عنه لأي منظمة تسعى للنجاح والاستدامة. فهو لا يقتصر فقط على نقل المعلومات، بل يمتد ليشمل بناء الصورة الذهنية، تعزيز السمعة، وإدارة الأزمات
وقال بأن أهمية التواصل المؤسسي
تأتي في ظل التغيرات السريعة والتحديات التي يواجهها العالم اليوم، أصبح التواصل المؤسسي أداة استراتيجية ضرورية لكل منظمة. فهو يسهم في توطيد العلاقة بين المنظمة وأصحاب المصلحة، ويعزز من مكانتها في السوق. فالتواصل الفعال يمكن أن يكون الفارق بين النجاح والفشل، إذ يساعد في توضيح الرسائل، نقل القيم، وتحقيق الأهداف
وأفاد بأن تعريف التواصل المؤسسي على أنه مجموعة من الأنشطة والعمليات التي تصدر من منظمة ما إلى جمهورها الداخلي أو الخارجي. هذه الأنشطة تهدف إلى تعزيز الصورة الذهنية، زيادة الوعي بالمؤسسة، دعم المبيعات، وزيادة ولاء الموظفين
وأصحاب المصلحة. ببساطة، إنه الوسيلة التي تتفاعل بها المنظمة مع محيطها
وتطرق الى أن أهداف التواصل المؤسسي تسهيل تبادل المعلومات حول المنظمة بناء وإدارة السمعة المؤسسية وتعزيز صورتها الذهنية
وكذلك توفير المعلومات اللازمة لأصحاب المصلحة من خلال وسائل مختلفة مثل الإعلام الإنترنت، والتقارير السنوية ومشيرا الى أن بناء سمعة إيجابية وجذب انتباه الجمهور المستهدف هي من بين أهم أهداف التواصل المؤسسي
وتحدث عن نشأة مفهوم التواصل المؤسسي حيث تطور مفهوم التواصل المؤسسي تدريجيًا من العلاقات العامة ليشمل العلاقات الحكومية، علاقات المساهمين، والاهتمام بالموظفين. بدأ استخدام المصطلح في عام 1972 عندما عقدت مجلة فورتشن أولى ندواتها تحت عنوان "التواصل "المؤسسي.
وقال بأن وظائف التواصل المؤسسي تتمثل في إدارة الأزمات وإدارة التواصل مع الإعلام وإدارة الهوية المؤسسية والتواصل الداخلي والخارجي.
ولخص أهمية التواصل المؤسسي في إدارة الأزمات وبناء السمعة بتقليل الأضرار الناجمة عن الأزمات والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة عنصر أساسي في بناء وإدارة سمعة المنظمة حيث يعزز الثقة بين المنظمة وجمهورها
وشدد على أن السمعة الجيدة تسهم في زيادة مصداقية المنظمة وتجعلها الخيار الأول للعملاء وأصحاب المصلحة وسرد استراتيجيات التواصل المؤسسي والمتمثلة في تحديد الأهداف بوضوح وفهم الجمهور المستهدف وتطوير الخطط الاتصالية
واستعرض تأثير التواصل المؤسسي حيث أنه في العصر الحديث، أصبح التواصل المؤسسي عنصرًا محوريا في نجاح الشركات واستدامتها . فهو لا يقتصر فقط على نقل المعلومات، بل يتجاوز ذلك ليشمل بناء وتحسين الصورة الذهنية، وإدارة الأزمات، وتعزيز العلاقة مع أصحاب المصلحة.
مؤكدا بأن التواصل المؤسسي الفعال يعد وسيلة لجذب انتباه الجمهور المستهدف وتعزيز الثقة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة
ولفت الى أن التأثيرات الإيجابية للتواصل المؤسسي تتضمن تحسين السمعة وتعزيز الثقة وزيادة ولاء العملاء والموظفين وموضحا بأن التأثيرات السلبية المحتملة تتمثل في سوء الفهم والأزمات الناتجة عن التواصل غير الفعال في بعض الأحيان، واستشهد بتميز شركة أرامكو السعودية وسرد الدكتور الحربي 5 توصيات لتحسين التواصل المؤسسي تتمثل في
1/ تطوير استراتيجية التواصل الشاملة والمتضمنة على الأهداف الاتصالية و الجمهور المستهدف والوسائل المستخدمة
2/التدريب المستمر للموظفين
3 / الاستخدام الفعال للتكنولوجيا
4/الشفافية والمصداقية
5/ إظهار دور المنظمة الاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي
وكانت الورشة قد بدأت بكلمة ترحيبية من مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي استعرض خلالها أبرز محاور الورشة ومردودها البناء

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