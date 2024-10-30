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أمير الشرقية يطلق مشروع إعداد المخطط الإقليمي للمنطقة الشرقية والمخططات المحلية

10/30/2024 2:49:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية ونائب رئيس مجلس الهيئة سعود بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس اللجنة التنفيذية بديوان الإمارة، مشروع إعداد المخطط الإقليمي للمنطقة والمخططات المحلية. وأشاد أمير المنطقة الشرقية بالدعم الكبير الذي تحظى به هيئات التطوير في مناطق المملكة بشكل عام، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية بشكل خاص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة واهتمام من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من أجل استغلال الميز النسبية في المناطق ورفع معدلات جودة حياة السكان والمقيمين.
وأكد أن إطلاق مشروع إعداد المخطط الإقليمي للمنطقة والمخططات المحلية يأتي استمراراً لجهود هيئة تطوير المنطقة الشرقية التي تعمل بالتعاون والتكامل مع كافة الأجهزة الحكومية والخاصة من أجل بلورة رؤية مستقبلية مشرقة للمنطقة، بكافة مدنها ومحافظاتها ومراكزها، وتحديد الاحتياج التنموي الفعلي بشكل مدروس ومخطط له. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، في كلمة القاها اليوم في حفل الاطلاق أن المشروع يهدف إلى تحقيق التكامل بين مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وتعزيز التنمية المتوازنة لتحسين جودة الحياة وفتح فرص اقتصادية جديدة وسيمثل خارطة طريق لمستقبل أكثر ازدهارًا للمنطقة. كما أشار العبداللطيف إلى أن المشروع يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وسيساهم في التنسيق بين الخطط الوطنية والقطاعية لتحقيق التنمية المستدامة لكل مدينة ومحافظة ، مؤكداً أن الهيئة تسير بثقة نحو تحقيق تطلعات المنطقة تحت قيادة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، لجعل المنطقة نموذجًا في التنمية.
يذكر أن المخطط الإقليمي يعد المشروع الأكبر من نوعه في المملكة سواء من حيث الحجم أو القيمة، ومن المقرر أن تستغرق عملية إعداده خمسة عشر شهراً، ويشمل مخطط اقليمي للمنطقة الشرقية وثمانية مخططات محلية لمدينة الدمام ومحافظات الخبر ورأس تنورة والجبيل وبقيق والقرية العليا والعديد والنعيرية.
وألقى أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير كلمة أوضح فيها أن مشروع المخطط الإقليمي للمنطقة، يعتبر من المشاريع النوعية الهامة التي ترسم التوجهات التخطيطي ويشكل نقلة نوعية في مسيرة التنمية بالمنطقة، ويدعم القرارات التنموية المستقبلية عبر تطوير المخططات العمرانية لمدن ومحافظات المنطقة، كما يساهم في بناء منهجية استراتيجية تراعي التحديات والفرص والمقومات التي تتميز بها المنطقة وقال "من هذا المنطلق، أؤكد أن أمانة المنطقة الشرقية وفي ظل توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية حفظه الله و بالتعاون مع كافة شركاء التنمية ستسخر جميع إمكانياتها لدعم نجاح هذا المشروع التنموي الهام لنا جميعًا ، وسنعمل بشكل تكاملي مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية وجميع الجهات التنموية ذات العلاقة للمساهمة في تنفيذه بالشكل المأمول، وبما يحقق أهداف وتطلعات التنمية المستدامة ويحقق الازدهار الاقتصادي، والارتقاء بمكانة المنطقة الشرقية كمركز حيوي للتنمية والاستثمار".
وقال الرئيس التنفيذي لمركز دعم هيئات التطوير المهندس ياسر بن سليمان الداود، كلمة أكد فيها، أن " إطلاق مشروع "إعداد المخطط الإقليمي والمخططات المحلية للمحافظات الرئيسية في المنطقة الشرقية"، يمثل ركيزة أساسية لتوجيه التنمية في المنطقة، بما يسهم في رفع جودة الحياة، ويعزز من جاذبية المنطقة كوجهة اقتصادية واستثمارية، تراعي احتياجات التنمية المستدامة، والبنى التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو السكاني والاقتصادي والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، وهو جزء من مبادرة وطنية يشرف عليها المركز - ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030 لتطوير المخططات العمرانية في كافة مناطق المملكة".
حضر التدشين محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر وعدد من القيادات ومدراء الأجهزة الحكومية في المنطقة.

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