شركات التكنولوجيا الكبرى تتسابق للهيمنة على الذكاء الاصطناعي

في خضم تنافس محموم تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى تحدياً معقداً في تطوير الذكاء الاصطناعي: التعاون المتبادل قد يكون الخيار الأفضل للجميع، لكن التنافس الشديد يدفعهم نحو مسار أقل فاعلية وأشد تكلفة.

تقود هذا السباق شركات مثل "ألفابت" مالكة غوغل و"ميتا" و"مايكروسوفت" و"أمازون"، التي تضخ استثمارات هائلة في مراكز البيانات والسيرفرات لتطوير الحوسبة السحابية ونماذج اللغة الضخمة، حيث من المتوقع أن تصل نفقاتها الرأسمالية إلى ما يقرب من تريليون دولار بحلول عام 2026.



وقد أظهرت نتائج غوغل الأخيرة أن هذه الاستثمارات بدأت تؤتي ثمارها؛ حيث سجلت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 15%، مع ارتفاع إيرادات خدمات الحوسبة السحابية بنسبة 35%. كما كشف المدير التنفيذي، سوندار بيتشاي، أن ربع الشيفرات الجديدة في غوغل يتم إنشاؤها الآن بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يدل على تحول كبير في نموذج عمل الشركة.



ومع ذلك، فإن هذا التوسع التكنولوجي أثار توترات بين عمالقة الصناعة. فمع امتلاك غوغل حوالي 90% من حصة سوق البحث الإلكتروني، يبدو أن الذكاء الاصطناعي سيتبع النمط ذاته، حيث يكون النجاح من نصيب الكبار. وقد بدأت ميتا، الشركة المالكة لفيسبوك، تطوير محرك بحث خاص بها لتقليل اعتمادها على غوغل، كما تطرح نماذج لغة ضخمة مجانية لمنافسة شركات مثل "أوبن إيه آي". وبالتوازي، تجذب السوق شركات ناشئة واعدة مثل "إكس إيه آي" التي أسسها إيلون ماسك، ما يزيد من حدة المنافسة وضغوطها.



يُضاف إلى ذلك تصاعد النزاعات القديمة بين الشركات، فقد اتهمت مايكروسوفت غوغل باستخدام "أساليب ضغط غامضة" للتفوق في خدماتها السحابية، وهو اتهام يعيد إلى الأذهان حملتها السابقة "سكروغل" ضد غوغل. وتعد الرهانات أعلى اليوم، حيث تسعى كل شركة إلى تطوير الذكاء الاصطناعي العام الذي يُعتقد أنه سيحقق أرباحاً ضخمة وقدرة هائلة على التغيير.



تشير تقديرات ماكنزي إلى أن الحوسبة السحابية وحدها قد تضيف أرباحاً بقيمة 3 تريليونات دولار قبل الضرائب للشركات حول العالم، وهو ما يبرر استعداد الشركات لإنفاق مبالغ هائلة لتحقيق السيادة في هذا المجال. وعلى الرغم من أن شركة ألفابت لم تؤكد بعد موقعها كفائز نهائي، إلا أن نموها المدعوم بالذكاء الاصطناعي يُظهر أنها لا تزال على طريق المنافسة القوية.



