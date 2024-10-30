المواصفات تبدأ تنفيذ خطة رقابية مكثفة لفصل الشتاء

أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ خطة رقابية متكاملة خلال فصل الشتاء، في جميع محافظات المملكة، تشمل تكثيف الجهود التفتيشية والرقابية على القطاعات والمنتجات التي يزداد الطلب عليها، وذلك لحماية المستهلكين وضمان وصول المنتجات المطابقة إليهم، ومنع تداول المنتجات المخالفة.



وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير الزهير إن المديريات الرقابية والتفتيشية في مركز المؤسسة وفرعيها في الشمال والجنوب ومركز التحقق المترولوجي ستزيد عدد الجولات الرقابية على الأسواق، لتستهدف المدافئ بأنواعها العاملة على الغاز أو الكاز أو الكهرباء، لضمان مأمونيتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية، إلى جانب الرقابة على وصلات الكهرباء وسخانات المياه "الكيازر"، والسجاد والموكيت والبسط، والأغطية والحرامات، والألبسة والأحذية، والزيوت المعدنية ومضادات التجمد وغيرها.



وأضافت المهندسة الزهير أن المؤسسة تولي قطاع المحروقات أهمية قصوى خلال فترة الشتاء، وذلك بسبب زيادة الطلب على المشتقات النفطية لغايات التدفئة، ومسؤولية المؤسسة بضمان مطابقة المحروقات للقواعد الفنية، وضمان دقة أدوات القياس المركبة على مضخات المحطات وصهاريج الوقود، إلى جانب زيادة الجولات التي تستهدف التحقق من أوزان أسطوانات الغاز المنزلي في سيارات التوزيع والوكالات ومحطات التعبئة.



وبينت أنها وجهت مديري المديريات التفتيشية والرقابية إلى ضرورة التشديد على الفرق الرقابية بعدم التهاون في ضبط المنتجات المخالفة وتحويل المخالفين إلى القضاء وفقا لقانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 وتعديلاته، والتشريعات الناظمة.

وأشارت إلى أن هذه الحملات التفتيشية تتزامن مع حملة توعوية وتثقيفية، تستهدف المستهلكين والتجار والمصنعين، تنفذها المؤسسة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة بهدف رفع الوعي بالأمور الواجب الالتزام بها أو الانتباه إليها عند شراء أو تداول السلع، داعية المواطنين على عدم التردد في إيصال ملاحظاتهم وشكاواهم إلى المؤسسة على هاتف وواتساب الشكاوى الموحد (065301243) أو الموقع الإلكتروني () أو صفحات المؤسسة على منصات التواصل الاجتماعي ومنصة بخدمتكم.