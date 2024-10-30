بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.16 بالمئة، إلى مستوى 2399 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 3.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1920 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 30 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 30 شركة، واستقرت أسعار أسهم 30 شركة أخرى.
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