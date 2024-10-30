مؤتمر الموهبة والإبداع في البترا يعزز مهارات الابتكار في عصر الرّقمنة

رعى دولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران المستشار الأعلى لجامعة البترا ومجلس أمنائها أعمال الموتمر العلمي الدولي السابع عشر الذي ينظمه المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين، بالتعاون مع البترا، وبدعم فنّي ومادي كبيرين من جامعة البترا.



وافتتح المؤتمرالأستاذ الدكتور عاطف كنعان رئيس المجلس، بكلمة تربوية تناولت جهود المجلس العربي للموهوبين في خدمة الموهبة على مستوى الوطن العربي، والتحديات التي يواجهها المجلس في أداء مهامه. وقال: "إن اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، استراتيجيّة عربيّة مُهمّة للتّنشئة في مجتمعات اليوم، فهم ثروة وطنيّة غير قابلة للتّعويض، أو الاستبدال، وخاصّة في عصر تكنولوجيا المعلومات، وتفجُّر المعرفة، في زمن يشهد العالَم فيه تطوّرا متسارعا لأنظمة الذكاء الاصطناعيّ والرّقمنة، والروبوت في مختلف المجالات. وفيما يتعلق بعملية اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، أشار كنعان إلى القول بأنها نقطة انطلاق، وركيزة أساسية للتنمية، ومورد مستدام للثروة البشرية، ومسؤولية مشتركة بين المجتمع والمؤسّسات التعليمية.

وطرح كنعان عدة تساؤلات كان أهمها دور رقمنة التعليم وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والروبوتات في وضع الخِطط لتحديث المناهجِ التعليمية، وتحسين بيئة التعليم العام والجامعي؛ تحقيقا للكفاية الأكاديمية بما ينسجم مع منظومة القيم في المجتمعات الإنسانية. وقد طرح كنعان عدة تساؤلات كان أهمها دور رقمنة التعليم وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والروبوتات في المناهجِ التعليمية، وتحسين بيئة التعليم العام والجامعي؛ تحقيقا للكفاية الأكاديمية بما ينسجم مع منظومة القيم في المجتمعات الإنسانية.



وفي كلمة لرئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، أشار فيها إلى أن جامعة البترا تهتم بدعم المواهب الشابة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة، قائلا: "الموهوبون هم أصحاب فكر نقدي وطموح عالٍ، لذا يجب أن تكون مؤسّساتنا التعليمية مهيأة لرعاية هذه الفئات، وتعزيز قدراتهم"؛ مبينًا أن التحول الرقمي جزء من جهود الجامعة في تطوير العملية التعليمية، حيث إن أكثر من 20% من المقررات تدرَّس إلكترونيّا بالكامل، ما يعزز مهارات الطلبة في التكيف مع التطورات التكنولوجية.



وأضاف عبد الرحيم أن جامعة البترا تسعى إلى تبنّي التكنولوجيا أداة دعم للمعلمين وليس بديلاً عنهم، مؤكدا أن التفاعل الإنساني في قاعات الدراسة يبقى جوهريّا لبناء مهارات التواصل والنقد البنّاء. وأوضح أن جامعة البترا نفذت عدة مبادرات لدمج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، ما يساهم في خلق بيئة تفاعلية وفعّالة لطلبتها، تماشيا مع التحولات الرّقمية.



وأعرب عبد الرحيم عن اعتزاز الجامعة باستضافة المؤتمر، قائلا: "إن جامعة البترا تسعى بشكل دائم إلى دعم المبادرات الأكاديمية والإبداعية التي تخدم المجتمع المحلي والعربي. وركّز في كلمته على أن التحول الرقمي بات واقعا يؤثر على جميع مؤسسات التعليم العالي؛ مشيرًا إلى ضرورة أن تكون المناهج الدراسية قادرة على مواكبة هذا التحول بما يتيح للطلبة تحقيق أقصى استفادة من تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي".



وفي كلمة للدكتور زهير غنيم عضو الهيئة الإدارية في المجلس من السعودية، ركز فيها على أهمية اكتشاف المواهب ورعايتها كونها مسؤولية مشتركة تتحملها الحكومات، والمجتمعات، والمؤسّسات التعليمية، والأسَر. وشدد على أن الدول في حاجة ملحّة للموهوبين؛ لأنهم عماد المستقبل وأساس النهضة العلمية، وقال: "رعاية الموهوبين أمانة ومسؤولية"، موجّهًا رسائل شكر للملوك، ورؤساء الدول العربية على دعمهم المواهب، ولوزراء التعليم على جهودهم في تأسيس مدارس للموهوبين. كما دعا الموهوبين إلى الاجتهاد والعمل، مبرزًا دور الإخلاص في تحقيق النجاح، قائلاً: "إذا أخلصنا في العمل، سنحقق الكثير." واقترح الدكتور زهير توصية بربط المجلس بجامعة الدول العربية لتوسيع دوره.



وقال دولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران: إن "التقدم العلمي يجب أن يصب في مصلحة الإنسانية، لا في ابتكار أسلحة دمار شامل، أو تقنيات تهدد الحياة البشرية"، مضيفًا أن المطلوب اليوم هو توجيه الأبحاث العلمية نحو حل المشكلات الأساسية للحياة البشرية، كالتغير المناخي، والأمن الغذائي، عبر الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة وتطوير أساليب مستدامة للزراعة، والموارد المائية.



وقال بدران: إن "الحرية هي الأساس لرعاية الموهبة، إذ يصعب تحقيق الإبداع في ظل القيود". مشيرًا إلى أهمية خلق بيئة إبداعية تتسم بالحرية والانفتاح، وأن الابتكار هو ركيزة من ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن رعاية المواهب تتطلب من المجتمع والمؤسسات الأكاديمية العمل على إزالة العراقيل أمام العقول المبدعة، وتهيئة المساحات الداعمة لتحفيزهم.



وسلّط بدران الضوء على أهمية التعليم متعدد التخصصات كونه أسلوبا فاعلا لمواجهة التحديات المعاصرة؛ مستشهدًا بالمشكلات العالمية التي تتطلب تعاونا بين مختلف التخصصات، مثل تغير المناخ والأمن الغذائي والفقر؛ مؤكدا ضرورة التداخل بين العلوم الإنسانية، والتطبيقية لإيجاد حلول مبتكرة.



وأوضح بدران أن التعددية التخصصية من شأنها بناء جيلٍ جديدٍ من المبدعين القادرين على مواجهة الأزمات المستقبلية عبر دمج المعرفة الإنسانية بالتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي.



وأشار دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة إلى أهمية المناهج التعليمية، ودور المعلمين في العملية التربوية، موضحًا أن العالم العربي يواجه أزمة تربوية كبيرة بسبب غياب نظام تعليمي موحّد. وتناول في حديثه ضرورة مراجعة المناهج التعليمية لتكون قادرة على مواجهة هموم المجتمع ومتطلباته.



وأكد الروابدة على أهمية توفير معلمين مؤهلين وملتزمين بقضاياهم الوطنية، ليكونوا قادرين على اكتشاف المواهب الإبداعية ورعايتها لدى الطلاب. وأعرب عن قلقه من وجود طبقية جديدة في التعليم، حيث يتجه ذوو القدرات الاقتصادية العالية نحو المدارس الخاصة، ما يؤدي إلى تفوقهم على نظرائهم من المدارس الحكومية. كما أكد ضرورة أن تعمل جميع مؤسّسات المجتمع معًا لرعاية المواهب، وأن تكون الدولة شريكًا في عملية اكتشافها وتطويرها.



وأكد معالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي على أهمية برامج التدخل المبكّر في التعليم، التي تهدف إلى تحديد المواهب ورعايتها لدى الأطفال في مراحلهم التعليمية المبكرة. وأشار إلى أن هذه البرامج توفر بيئة تعليمية ملائمة تعزز من قدرات الطلبة الموهوبين، وتساعد في تجنّب فقدان هذه المواهب بسبب الإهمال، أو نقص الدعم.



وأوضح محافظة أن الوزارة تركز على استراتيجيات التعلم النشط عن طريق الألعاب والقصص، بدلًا من الطرق التقليدية، وذلك عبر برامج تستهدف الطلبة في الصفوف الثلاثة الأولى. كما تناول برنامج "كيدز سمارت" الذي يساهم في تنمية المهارات الرقمية لدى الأطفال بوساطة مواضيع متنوعة تشمل الرياضيات، والعلوم، والموسيقى، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على هذه البرامج؛ مشيرًا إلى استخدام اختبارات متخصصة لتحديد المواهب في الروضة، والمرحلة الابتدائية، والتي تتضمن تقييمات تشمل الذكاء، والقدرات التحليلية. كما تحدث محافظة عن أهمية التعليم القائم على المشاريع الذي يتيح للطلبة الموهوبين تطبيق مهاراتهم الإبداعية في حل مشكلات واقعية.



وفي ختام كلمته، تناول محافظة تنظيم المراكز الصيفية، والمعسكرات التدريبية للأطفال الموهوبين، التي تشمل أنشطة أكاديمية، وفنية، ورياضية، وتساهم في استغلال أوقات الإجازات لتنمية مهاراتهم. كما دعا إلى تعزيز التعاون بين المدرسة والأسرة لدعم الأطفال الموهوبين بتقديم إرشادات للوالدين حول كيفية رعاية مواهب أطفالهم.



وفي الجلسة الحوارية ضمن الجلسة الرئيسة التي ناقشت دعم الطلاب الموهوبين في عصر الرقمنة، تم استضافة كل من دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة رئيس الوزراء الأسبق، ودولة الدكتور عدنان بدران رئيس الوزراء الأسبق، ومعالي الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي حيث تطرقت النقاشات إلى كيفية استغلال السياسات الحكومية للأدوات الرقمية بشكل فعال لضمان استفادة الطلاب الموهوبين، مع التركيز على تقليل الفجوة الرقمية. وتم تناول دور الهُويّة الوطنية، والثقافية في تشكيل الأفراد الموهوبين، مع التشديد على أن التحول الرقمي لا ينبغي أن يطغى على هذه الهُويّات، بل يمكن أن يكون وسيلة للحفاظ على القيم الثقافية وتعزيزها.





كما تم التأكيد على أهمية النهج التعددي التخصصي بوصفه عاملا رئيسا لتعزيز الابتكار. وقد أظهرت أمثلة ناجحة كيف أن دمج مجالات دراسية متعددة يمكن أن يحفز الإبداع، وحل المشكلات لدى الطلاب الموهوبين. واوصت الجلسة بتوصيات للجامعات بتحديث المناهج وطرق التدريس، لضمان إعداد الخريجين لمواجهة تحديات المستقبل في عالم تقوده التقنيات الرقمية.





بالإضافة إلى ذلك، أبرزت الجلسة أهمية التعاون بين الوكالات الحكومية والجامعات والمنظمات الخاصة لإيجاد منظومة داعمة لتعليم الموهوبين. وتم استعراض شراكات ناجحة على أنها نماذج توضح كيف يمكن لهذه التحالفات توفير الموارد، والفرص اللازمة للطلاب الموهوبين، ما يُعدّ محورًا أساسيّا لرعاية المواهب في عالم يتطور بسرعة.





وفي ختام الجلسة، سلط الخبراء الضوء على دور مشاركة أولياء الأمور، خاصة من خلال الموارد الرقمية، كونها عنصرا أساسي في تعزيز نمو الطلاب. وناقش الخبراء المبادرات المخطط لها التي تهدف إلى تشجيع أولياء الأمور على المشاركة بنشاط في العملية التعليمية، ما يسهم في بناء نظام دعم متكامل لنمو الطلاب.





وفي الجلسة الأولى من جلسات المؤتمر، قدم مدير المركز الوطني السابق للمناهج الدكتور محمود المساد عرضًا حول المناهج الإبداعية، مسلّطا الضوء على علاقة الشغف بالإنجاز، وأكد الدكتور ذوقان عبيدات الخبير التربوي على أهمية جعل المناهج الإبداعية مناهج مفتوحة ومرنة؛ مؤيّدا فكرة السندويشات التربوية بدلًا من مناهج "الديب فريزر"، ودعا إلى اتباع مفهوم "السندويشات التربوية" بديلا عن المناهج التقليدية.





وفي صباح اليوم التالي ناقشت الجلسة التي أدارتها د. وصال الدوري من العراق تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم. حيث أوضحت د. عائشة العوضي من الإمارات ما يمكن أن يستفيده المعلم من الذكاء الاصطناعي. وتناولت د. سامية الفرا من الأردن مواصفات مؤسسات الرعاية الخاصة بالموهوبين. كما تحدثت الدكتورة ساميا الفرا من الأردن عن المعايير المثلى لمؤسسات رعاية الموهوبين.





وفيما يتعلق بجائزة المجلس السنوية لطلبة المدارس العرب الموهوبين والمبدعين من الصف التاسع حتى الثاني عشر في مجالات العلوم التطبيقية والآداب والفنون، وتكنولوجيا المعلومات، والروبوت والذكاء الاصطناعي، والرسم والنحت؛ وذلك امتدادا لمسيرة التميز والإبداع التي تبنّاها المجلس منذ تأسيسه عام 1996؛ ليكون مشروعا علميا حضاريا رائدا على مستوى الوطن العربي يعمل على اكتشاف الطاقات والمواهب المبدعة، وإبرازها؛ إيمانا بأنّ إبداعات الطلبة وابتكاراتهم العلمية الرائدة والاهتمام بها تعمل على تحقيق التطور المنشود، والتنمية البشرية المستدامة في جميع مجالات الحياة في عصر رقميّ يتسم بثورة في المعرفة والمعلومات، ووسائل الاتصال فقد تم الإعلان عن جائزة المجلس في دورتها السابعة لمستحقيها من الطلبة العرب في حفل تكريمي عُقِد على هامش أعمال المؤتمر.





وفي اختتام أعمال المؤتمر، خرجت لجنة صياغة التوصيات المكونة من المشاركين: د. وصال الدوري؛ من العراق؛ د. منى المنشي؛ من مصر؛ د. عائشة العوضي من الإمارات، بالتوصيات الآتية:





1- مخاطبة جامعة الدول العربية؛ ليكون المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين من بين المنظمات التي ترعاها الجامعة العربية.





2- ضرورة الاهتمام بموضوع توظيف الذكاء الاصطناعي، وتضمينه على وفق المناهج الدراسية.





3- توجيه الباحثين نحو إجراء دراسات، وبحوث تهتم بموضوعات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي والأمن السيبراني.





4- تشجيع المعلمين على استخدام البرامج التي تساعدهم على إعداد أوراق الاختبارات الصفية مثل: برنامج QUZIGEKO





5- عقد شراكات مع شركات رائدة في الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، واستثمار خبراتهم العملية.





6- إنتاج مِنصّات تعلّم إلكترونية، وأدوات تفاعلية تُعنى بالموهوبين.





7- دعم المشاريع البحثية التي يستخدم فيها الموهوبون الذكاء الاصطناعي لحل مشكلات واقعية.





8- بناء أطر وطنية في كل دولة عربية لإدارة المواهب، مع تقديم دعم مالي مناسب، وحوافز من قبل الحكومات.





9- إدراج التفكير النقدي، وتقويم تأثير الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية.





10- وضع معايير خاصة لاختيار معلمي الطلبة الموهوبين في الوطن العربي.





11- توظيف منحى STEAM في التدريس.





12- تنظيم ورش عمل ومسابقات تنافسية تشجع الموهوبين على الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.





13- بناء مجتمع رقمي للموهوبين؛ ليتمكنوا من مشاركة تجاربهم، وأفكارهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.





14- إعداد قوانين وتشريعات تضمن حقوق الموهوبين.





15- السعي لفتح فروع للمجلس في الدول العربية، لمن يرغب، ولديه الاستعداد.





16- إقامة المؤتمر العلمي الدولي الثامن عشر القادم 2025 في الجمهورية العراقية.