حماية حساباتك الرقمية: نصائح لتأمين وسائل التواصل الاجتماعي وتجنب المخاطر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
م. فادي سوداح*
عمان- تعد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي
بمثابة هوية رقمية للكثير من المستخدمين، عند اختراق حساباتك على facebook
أو Instagram أو LinkedIn، قد تكون العواقب كارثية لك ولأصدقائك وزملائك. لحماية حساباتك، توفر المنصات أدوات حماية يجب استغلالها بشكل كامل. الخطوات الآتية تساعد في حماية حساباتك الرقمية وتجنب المخاطر الأمنية على وسائل التواصل الاجتماعي.
كلمات المرور: تعد كلمات المرور أكثر من مجرد عبء ضروري؛ فهي المفتاح لهويتك الرقمية. استخدم كلمة مرور مختلفة لكل خدمة. إذا كنت قد استخدمت كلمات مرور مكررة، من الأفضل مراجعة جميع حساباتك المهمة وتعيين كلمات مرور فريدة لها، خاصة في الخدمات التي تتعلق ببياناتك الشخصية أو المالية. يجب أن تكون كلمة المرور قوية وسهلة الاستخدام اليومي، خاصة عند إدخالها على الهاتف الذكي. يعد الطول العامل الأهم لتحسين الأمان؛ لذا استخدم كلمات مرور طويلة بدلا من الاعتماد فقط على الرموز الخاصة. يمكنك تكوين كلمات مرور طويلة عن طريق ربط كلمات لتشكيل "عبارات مرور"، ويمكنك أيضا تضمين أخطاء إملائية مقصودة لزيادة الأمان. يفضل استخدام مدير كلمات المرور مثل KeePassXC أو Bitwarden لإدارة بيانات الوصول الخاصة بك، حيث تخزن هذه الأدوات كلمات المرور بشكل مشفر على جهاز الكمبيوتر والهاتف الذكي والجهاز اللوحي. كل ما عليك هو تذكر كلمة المرور الرئيسية لفتح مدير كلمات المرور.
تفعيل التحقق بخطوتين: استخدم كلمة مرور معقدة وفريدة لكل حساب، ويفضل الفصل بين الاستخدام الشخصي والمهني. استفد من ميزات الأمان الإضافية التي توفرها المنصات، مثل التحقق بخطوتين 2FA - Two Factor Authentication كإجراء أمني إضافي. على موقع Facebook، يمكنك تفعيل التحقق بخطوتين من خلال الدخول إلى "مركز الخصوصية" في "الإعدادات"؛ حيث يمكنك إعداد التحقق بخطوتين ليتم طلب رمز إضافي في كل محاولة دخول من جهاز غير معروف، مثل رمز يرسل عبر SMS أو من تطبيق مصادقة. جميع المنصات الاجتماعية الكبرى الأخرى مثل Instagram وTwitter وGoogle (YouTube) وLinkedIn تتيح أيضا التحقق بخطوتين، ويمكن ضبطه على منصة TikTok من خلال الإعدادات في تطبيق الهاتف تحت "الأمان". الطريقة الأكثر أمانا هي - "Fast IDentity Online" FIDO2، لكن العديد من الخدمات لم تعتمدها بعد كطريقة تسجيل دخول. في المستقبل، ستتمكن من التسجيل وتسجيل الدخول باستخدام مفتاح المرور Passkey من دون الحاجة إلى إدخال كلمة مرور أو رمز تحقق بخطوتين. إذا كان هذا الخيار متاحا، ننصح باستخدامه، كما هو متاح حاليا في خدمات مثل Google.
مراجعة الأجهزة المتصلة: للتأكد من أمان حساباتك، راجع الأجهزة المتصلة بحسابك وتفقد القائمة بين الحين والآخر. يمكنك على Facebook وInstagram مراجعة الأجهزة المصرح لها بالدخول من خلال "مركز الخصوصية" تحت خيار "أين أنت مسجل الدخول". ويمكنك تعطيل الوصول من الأجهزة التي لم تعد تحتاج إليها.
فحص الأذونات: تتيح بعض المنصات الاجتماعية للتطبيقات الخارجية الوصول إلى حساباتك، مثل استخدام حساباتك لتسجيل الدخول إلى مواقع أخرى. راقب أذونات التطبيقات الخارجية بانتظام؛ على سبيل المثال، يوفر لك Facebook في الإعدادات ضمن "التطبيقات والمواقع" التحكم في التطبيقات المتصلة. يمكنك إزالة التطبيقات التي لم تعد بحاجة إليها لتقليل المخاطر الأمنية.
مشاركة المحتوى بحذر: في Facebook وLinkedIn، يمكنك تحديد الجمهور المستهدف لكل منشور. تأكد من ضبط إعدادات الخصوصية بحيث تتجنب مشاركة معلوماتك الخاصة مع جمهور واسع من دون قصد، مثل نشر معلومات عن مغادرتك لقضاء إجازة، ما قد يشير إلى خلو منزلك.
التحقق من طلبات الصداقة: تعد الصداقة والثقة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل Facebook وInstagram وLinkedIn وTikTok من المواضيع القيمة. تأكد من فحص كل طلب صداقة بعناية؛ إذا كان الحساب جديدا وله العديد من الأصدقاء الجدد، فقد يكون خداعا، حتى لو ظهر الاسم وكأنه شخص تعرفه. احذر من الحسابات المزيفة التي تستخدم صور أشخاص جذابين لجذب الانتباه.
الحذر من الرسائل الخاصة: كن حذرا عند تلقي رسائل تطلب المساعدة المالية أو أي طلبات أخرى من شخص قد يكون حسابه مخترقا. لا تقم بتحويل أي أموال أو مشاركة بياناتك الشخصية أو المهنية قبل التحقق من هوية المرسل، ويفضل تأكيد ذلك من خلال سؤال خاص لا يعرف إجابته سوى الشخص الذي تعرفه حقا.
*خبير في مجال التكنولوجيا وحماية البيانات
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