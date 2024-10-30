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حماية حساباتك الرقمية: نصائح لتأمين وسائل التواصل الاجتماعي وتجنب المخاطر

10/30/2024 2:49:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



م. فادي سوداح*

عمان- تعد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة هوية رقمية للكثير من المستخدمين، عند اختراق حساباتك على facebook أو Instagram أو LinkedIn، قد تكون العواقب كارثية لك ولأصدقائك وزملائك. لحماية حساباتك، توفر المنصات أدوات حماية يجب استغلالها بشكل كامل. الخطوات الآتية تساعد في حماية حساباتك الرقمية وتجنب المخاطر الأمنية على وسائل التواصل الاجتماعي.
كلمات المرور: تعد كلمات المرور أكثر من مجرد عبء ضروري؛ فهي المفتاح لهويتك الرقمية. استخدم كلمة مرور مختلفة لكل خدمة. إذا كنت قد استخدمت كلمات مرور مكررة، من الأفضل مراجعة جميع حساباتك المهمة وتعيين كلمات مرور فريدة لها، خاصة في الخدمات التي تتعلق ببياناتك الشخصية أو المالية. يجب أن تكون كلمة المرور قوية وسهلة الاستخدام اليومي، خاصة عند إدخالها على الهاتف الذكي. يعد الطول العامل الأهم لتحسين الأمان؛ لذا استخدم كلمات مرور طويلة بدلا من الاعتماد فقط على الرموز الخاصة. يمكنك تكوين كلمات مرور طويلة عن طريق ربط كلمات لتشكيل "عبارات مرور"، ويمكنك أيضا تضمين أخطاء إملائية مقصودة لزيادة الأمان. يفضل استخدام مدير كلمات المرور مثل KeePassXC أو Bitwarden لإدارة بيانات الوصول الخاصة بك، حيث تخزن هذه الأدوات كلمات المرور بشكل مشفر على جهاز الكمبيوتر والهاتف الذكي والجهاز اللوحي. كل ما عليك هو تذكر كلمة المرور الرئيسية لفتح مدير كلمات المرور.
تفعيل التحقق بخطوتين: استخدم كلمة مرور معقدة وفريدة لكل حساب، ويفضل الفصل بين الاستخدام الشخصي والمهني. استفد من ميزات الأمان الإضافية التي توفرها المنصات، مثل التحقق بخطوتين 2FA - Two Factor Authentication كإجراء أمني إضافي. على موقع Facebook، يمكنك تفعيل التحقق بخطوتين من خلال الدخول إلى "مركز الخصوصية" في "الإعدادات"؛ حيث يمكنك إعداد التحقق بخطوتين ليتم طلب رمز إضافي في كل محاولة دخول من جهاز غير معروف، مثل رمز يرسل عبر SMS أو من تطبيق مصادقة. جميع المنصات الاجتماعية الكبرى الأخرى مثل Instagram وTwitter وGoogle (YouTube) وLinkedIn تتيح أيضا التحقق بخطوتين، ويمكن ضبطه على منصة TikTok من خلال الإعدادات في تطبيق الهاتف تحت "الأمان". الطريقة الأكثر أمانا هي - "Fast IDentity Online" FIDO2، لكن العديد من الخدمات لم تعتمدها بعد كطريقة تسجيل دخول. في المستقبل، ستتمكن من التسجيل وتسجيل الدخول باستخدام مفتاح المرور Passkey من دون الحاجة إلى إدخال كلمة مرور أو رمز تحقق بخطوتين. إذا كان هذا الخيار متاحا، ننصح باستخدامه، كما هو متاح حاليا في خدمات مثل Google.
مراجعة الأجهزة المتصلة: للتأكد من أمان حساباتك، راجع الأجهزة المتصلة بحسابك وتفقد القائمة بين الحين والآخر. يمكنك على Facebook وInstagram مراجعة الأجهزة المصرح لها بالدخول من خلال "مركز الخصوصية" تحت خيار "أين أنت مسجل الدخول". ويمكنك تعطيل الوصول من الأجهزة التي لم تعد تحتاج إليها.
فحص الأذونات: تتيح بعض المنصات الاجتماعية للتطبيقات الخارجية الوصول إلى حساباتك، مثل استخدام حساباتك لتسجيل الدخول إلى مواقع أخرى. راقب أذونات التطبيقات الخارجية بانتظام؛ على سبيل المثال، يوفر لك Facebook في الإعدادات ضمن "التطبيقات والمواقع" التحكم في التطبيقات المتصلة. يمكنك إزالة التطبيقات التي لم تعد بحاجة إليها لتقليل المخاطر الأمنية.
مشاركة المحتوى بحذر: في Facebook وLinkedIn، يمكنك تحديد الجمهور المستهدف لكل منشور. تأكد من ضبط إعدادات الخصوصية بحيث تتجنب مشاركة معلوماتك الخاصة مع جمهور واسع من دون قصد، مثل نشر معلومات عن مغادرتك لقضاء إجازة، ما قد يشير إلى خلو منزلك.
التحقق من طلبات الصداقة: تعد الصداقة والثقة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل Facebook وInstagram وLinkedIn وTikTok من المواضيع القيمة. تأكد من فحص كل طلب صداقة بعناية؛ إذا كان الحساب جديدا وله العديد من الأصدقاء الجدد، فقد يكون خداعا، حتى لو ظهر الاسم وكأنه شخص تعرفه. احذر من الحسابات المزيفة التي تستخدم صور أشخاص جذابين لجذب الانتباه.
الحذر من الرسائل الخاصة: كن حذرا عند تلقي رسائل تطلب المساعدة المالية أو أي طلبات أخرى من شخص قد يكون حسابه مخترقا. لا تقم بتحويل أي أموال أو مشاركة بياناتك الشخصية أو المهنية قبل التحقق من هوية المرسل، ويفضل تأكيد ذلك من خلال سؤال خاص لا يعرف إجابته سوى الشخص الذي تعرفه حقا.

*خبير في مجال التكنولوجيا وحماية البيانات

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