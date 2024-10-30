37.5 % نسبة المشاريع المتأخرة عن الخطة الإستراتيجية لـالنقل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات
عمان – بلغت نسبة المشاريع المتأخرة عن الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل العام للربع الثالث من العام الحالي 37.5 %، بحسب ما جاء في ملخص تقرير متابعة تنفيذ مشاريع
الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل.
وأظهر ملخص التقرير الصادر عن وزارة النقل أن عدد مشاريع الخطة الإستراتيجية الكلي بلغ (81) مشروعا وعدد المشاريع المتوفر معلومات عنها 81 مشروعا في هذا الربع وأن نسبة المشاريع التي تتقدم حسب الخطة الإستراتيجية 62.5 %.
وبلغ مجموع مشاريع وزارة النقل 16 مشروعا، تم إنجاز مشروع واحد منها فيما أنجز 9 مشاريع حسب الخطة بينما تتأخر 5 مشاريع عن الخطة ولا تتوفر معلومات عن مشروع واحد.
وتم نقل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع نقل منظم بين جسر ناعور ومطار الملكة علياء الدولي لأمانة عمان الكبرى فيما يتقدم مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع نقل منظم بين السلط وعمان حسب الخطة.
وتتأخر دراسة مشروع إعادة تأهيل خطوط النقل الحضري في مدينتي إربد والزرقاء كما يتأخر مشروع دراسة إعادة توزيع أراضي وزارة النقل في الماضونة ( مخطط شمولي المركز اللوجستي ) وتحضير وثائق عطاء الاستثمار، كما يتأخر مشروع انشاء مجمع المحطة / حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء ومشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لمركز الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي.
كما يتأخر عن الخطة الموضوعة مشروع الربط للنقل العام الربط بين مدينتي عمان والزرقاء / حافلات التردد السريع.
ويتقدم حسب الخطة، مشروع إعادة تأهيل نقطة تفتيش الأرصاد الجوية في مطار الملكة علياء الدولي واستكمال أعمال باب المشتى حسب المتطلبات الأمنية، ومشروع تتبع ومراقبة وضبط المركبات والآليات الحكومية، وإدارة مشروع إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي حسب الاتفاقية الموقعة بين وزارة النقل والمستثمر. وعقد ورشات عمل محلية أو تدريبية.
كما يتقدم حسب الخطة مشاريع: مشروع دراسة عمل نقل إداري لموظفي القطاع العام، وتدريب موظفي وزارة النقل، وشراء واستبدال أجهزة وشبكات الحاسوب، ومشروع صيانة الانظمة الإلكترونية والمعرفية والتقنية. ومشروع تتبع ومراقبة وضبط المركبات والآليات الحكومية فيما تم إنجاز مشروع نظام بيانات الطقس.
وفيما يتعلق بمشاريع هيئة تنظيم النقل البري والبالغ عددها 32 مشروعا فتسير 5 مشاريع أسرع من الخطة وأنجزت 10 حسب الخطة فيما تتأخر 13 مشروعا ولم يبدأ العمل بعد بـ 4 مشاريع.
وتأخرت مشاريع عقد دورات تدريبية للموظفين، وتوفير أجهزة حاسوب حديثة تلبي متطلبات الموظفين للقيام بمهاهم، تحديث وبناء قاعدة البيانات الخاصة بجميع انماط النقل للركاب واتمتة خدمات الهيئة، بناء القاعدة الجيوميكانيكية لهيئة تنظيم النقل البري، إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل العام ( مراكز الانطلاق والوصول) وادي موسى/ البترا داخلي.
كما تأخرت مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل العام ( مراكز الانطلاق والوصول) السلط في محافظة البلقاء، ادخال نظام النقل الذكي لتحسين خدمة النقل العام، وتوفير مواقف تحميل وتنزيل لوسائط النقل العام، تطوير النظام المحوسب للتنبؤ بالنقل/ النهوض بخدمات النقل العام.
ويتأخر أيضا عن الخطة مشاريع: توفير انظمة رقابية الكترونية للنقل العام في مراكز الانطلاق والوصول، وتنفيذ مخرجات المخطط الشمولي المرحلة الثانية في محافظة جرش، دراسة بتحديد الحاجة وحجم الطلب في المملكة على خدمات التأجير السياحي والليموزين ونقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية وخدمات التكسي، إعداد وإقرار تشريعات السكك الحديد.
ولم يبدأ العمل بعد بمشاريع: التحقق الاوتوماتيكي من ترددات الانطلاق والوصول لوسائط النقل العام في مراكز الانطلاق والوصول، دراسة تقييم خدمات النقل العام، إعادة تأهيل خطوط النقل الحضري في مدينتي إربد والزرقاء/ تنفيذ مخرجات الدراسة، دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع التحول إلى تشغيل الحافلات الكهربائية المستدامة والتي تعمل بالطاقة الشمسية للنقل العام في محافظات الكرك ومعان والطفيلة.
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