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37.5 % نسبة المشاريع المتأخرة عن الخطة الإستراتيجية لـالنقل

10/30/2024 2:49:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






عمان – بلغت نسبة المشاريع المتأخرة عن الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل العام للربع الثالث من العام الحالي 37.5 %، بحسب ما جاء في ملخص تقرير متابعة تنفيذ مشاريع الخطة الإستراتيجية لقطاع النقل.
وأظهر ملخص التقرير الصادر عن وزارة النقل أن عدد مشاريع الخطة الإستراتيجية الكلي بلغ (81) مشروعا وعدد المشاريع المتوفر معلومات عنها 81 مشروعا في هذا الربع وأن نسبة المشاريع التي تتقدم حسب الخطة الإستراتيجية 62.5 %.
وبلغ مجموع مشاريع وزارة النقل 16 مشروعا، تم إنجاز مشروع واحد منها فيما أنجز 9 مشاريع حسب الخطة بينما تتأخر 5 مشاريع عن الخطة ولا تتوفر معلومات عن مشروع واحد.
وتم نقل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع نقل منظم بين جسر ناعور ومطار الملكة علياء الدولي لأمانة عمان الكبرى فيما يتقدم مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع نقل منظم بين السلط وعمان حسب الخطة.
وتتأخر دراسة مشروع إعادة تأهيل خطوط النقل الحضري في مدينتي إربد والزرقاء كما يتأخر مشروع دراسة إعادة توزيع أراضي وزارة النقل في الماضونة ( مخطط شمولي المركز اللوجستي ) وتحضير وثائق عطاء الاستثمار، كما يتأخر مشروع انشاء مجمع المحطة / حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء ومشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لمركز الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي.
كما يتأخر عن الخطة الموضوعة مشروع الربط للنقل العام الربط بين مدينتي عمان والزرقاء / حافلات التردد السريع.
ويتقدم حسب الخطة، مشروع إعادة تأهيل نقطة تفتيش الأرصاد الجوية في مطار الملكة علياء الدولي واستكمال أعمال باب المشتى حسب المتطلبات الأمنية، ومشروع تتبع ومراقبة وضبط المركبات والآليات الحكومية، وإدارة مشروع إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي حسب الاتفاقية الموقعة بين وزارة النقل والمستثمر. وعقد ورشات عمل محلية أو تدريبية.
كما يتقدم حسب الخطة مشاريع: مشروع دراسة عمل نقل إداري لموظفي القطاع العام، وتدريب موظفي وزارة النقل، وشراء واستبدال أجهزة وشبكات الحاسوب، ومشروع صيانة الانظمة الإلكترونية والمعرفية والتقنية. ومشروع تتبع ومراقبة وضبط المركبات والآليات الحكومية فيما تم إنجاز مشروع نظام بيانات الطقس.
وفيما يتعلق بمشاريع هيئة تنظيم النقل البري والبالغ عددها 32 مشروعا فتسير 5 مشاريع أسرع من الخطة وأنجزت 10 حسب الخطة فيما تتأخر 13 مشروعا ولم يبدأ العمل بعد بـ 4 مشاريع.
وتأخرت مشاريع عقد دورات تدريبية للموظفين، وتوفير أجهزة حاسوب حديثة تلبي متطلبات الموظفين للقيام بمهاهم، تحديث وبناء قاعدة البيانات الخاصة بجميع انماط النقل للركاب واتمتة خدمات الهيئة، بناء القاعدة الجيوميكانيكية لهيئة تنظيم النقل البري، إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل العام ( مراكز الانطلاق والوصول) وادي موسى/ البترا داخلي.
كما تأخرت مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل العام ( مراكز الانطلاق والوصول) السلط في محافظة البلقاء، ادخال نظام النقل الذكي لتحسين خدمة النقل العام، وتوفير مواقف تحميل وتنزيل لوسائط النقل العام، تطوير النظام المحوسب للتنبؤ بالنقل/ النهوض بخدمات النقل العام.
ويتأخر أيضا عن الخطة مشاريع: توفير انظمة رقابية الكترونية للنقل العام في مراكز الانطلاق والوصول، وتنفيذ مخرجات المخطط الشمولي المرحلة الثانية في محافظة جرش، دراسة بتحديد الحاجة وحجم الطلب في المملكة على خدمات التأجير السياحي والليموزين ونقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية وخدمات التكسي، إعداد وإقرار تشريعات السكك الحديد.
ولم يبدأ العمل بعد بمشاريع: التحقق الاوتوماتيكي من ترددات الانطلاق والوصول لوسائط النقل العام في مراكز الانطلاق والوصول، دراسة تقييم خدمات النقل العام، إعادة تأهيل خطوط النقل الحضري في مدينتي إربد والزرقاء/ تنفيذ مخرجات الدراسة، دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع التحول إلى تشغيل الحافلات الكهربائية المستدامة والتي تعمل بالطاقة الشمسية للنقل العام في محافظات الكرك ومعان والطفيلة.

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