أبو حميد: عيرا سيتأثر بإيقاف دوري الطائرة.. ومباراة شباب الحسين مفترق طرق

MENAFN - Alghad Newspaper) مصطفى بالو

أكد المدير الفني لفريق عيرا يوسف أبو حميد، اتضاح معالم المنافسة على لقب الممتاز للكرة الطائرة، بين عيرا المتصدر برصيد 15 نقطة، ومطارديه شباب الحسين والوحدات برصيد 12 نقطة، مبينا أن عيرا وشباب الحسين التي ستقام في الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة الذهاب، تعتبر حاسمة في مسيرة المنافسة على اللقب.



وأشار أبو حميد في حديثه لـ"الغد"، إلى تطلع عيرا للفوز باللقب وتجاوز "عقدة" الوصافة، وأضاف: "لا ننكر أننا استفدنا من تخسير شباب الحسين مباراته أمام البقعة بسبب خطأ إدراي، إلا أن فريق عيرا استحق الصدارة، في ظل ارتفاع مؤشر الأداء والانسجام بين اللاعبين من ذوي الخبرة والشباب، وقدم محترف الفريق الباكستاني جيهان مستويات طيبة، كان أقواها أمام الوحدات، إلى جانب اللاعب الفلسطيني يامن كتانة، ما جعلنا نحصد النقاط الكاملة من دون خسارة حتى الآن".



وحول المنافسة في هذه النسخة عن سابقتها بالموسم الماضي، رد أبو حميد:

"تدخل معترك المنافسة على لقب الدوري 3 فرق، عيرا، شباب الحسين والوحدات، على خلاف الموسم الماضي الذي انحصر بين شباب الحسين وعيرا".



وتابع: "اجتهدت الفرق لتعزيز فرقها باللاعبين المحليين والمحترفين، وشكل اللاعبون الفلسطينيون في أغلب فرق الدوري علامة فارقة وإضافة نوعية، لكن تبقى الحلقة المفقودة لدى أغلب الأندية الممتازة، قدرتها على التجمع الطويل لأشهر عدة، بسبب عدم قدرة الأندية على تحمل تكلفة ذلك ماديا، إلى جانب عدم اهتمام الفرق بالفئات العمرية، وهو ما يميز شباب الحسين عن غيره، ما يجعله قادرا على تقديم نتاج مميز من اللاعبين اللذبن يقدمون أنفسهم بقوة إلى مختلف فئات المنتخبات الوطنية".



وأردف قائلا: "في عيرا، نملك دعم مجلس الإدارة، والجماهير، للتمسك بالصدارة في السباق نحو اللقب، وكلي ثقة بجميع اللاعبين، خصوصا وأن الفريق يملك مجموعة مميزة من لاعبي المنتخب الوطني الحالي والسابق، وخيرة اللاعبين المحليين وأبناء النادي، والمحترف جيهان والفلسطيني كتانة على سوية عالية، ما يوجه طموحنا نحو اللقب، في الوقت الذي ننظر فيه إلى لقائنا مع شباب الحسين في الجولة السابعة، ببالغ الأهمية".



وعن مدى تأثير إيقاف الدوري على انطلاقة الفريق واستعداداته الحالية للفترة التنافسية المقبلة، أجاب أبو حميد: "سنتأثر إلى حد كبير مع ايقاف الدوري قرابة 25 يوما منذ انتهاء الجولة الخامسة، حيث بنينا في الفترة الماضية زخما في الأداء والنتائج كنا نأمل في البناء عليه، كما أننا نتدرب حاليا منقوصي الصفوف، لتواجد لاعبي الفريق راشد العلوان وعبادة فخري ضمن صفوف المنتخب الوطني المشارك في البطولة العربية، إلى جانب سفر كتانة في زيارة قصيرة إلى الأهل في فلسطين".



واستطرد: "المستفيد الأول من فترة التوقف فقط فريق شباب الحسين، الذي اختير 8 لاعبين من صفوفه ضمن صفوف المنتخب الوطني، سيبقون في جاهزية مثالية، من خلال خوضهم مباريات تنافسية قوية مع المنتخب الوطني في البطولة العربية، في الوقت الذي لن يدخر فيه فريق عيرا جهدا لاستثمار الوقت الذي يسبق استئناف الدوري، وملاقاة العودة في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ضمن الأسبوع السادس، والتحضير للمباراة الأهم في الأسبوع السابع أمام شباب الحسين لمواصلة صدارة الدوري".



وحول رأيه في تشكيلة المنتخب الوطني التي أعلنها المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري حسن الحصري، وحظوظه بالبطولة العربية، رد أبو حميد: "ما يميز تشكيلة المنتخب الوطني الثوب الشبابي، حتى بوجود أسماء خبيرة، لكن معدل الأعمار متقارب إلى حد كبير، وأعتقد أن البطولة العربية، فرصة كبيرة للمصري الحصري للتعرف أكثر على مستويات اللاعبين، ورصد الأخطاء وتقديم العلاجات فيما بعد، للانطلاق بمنتخب وطني يتوفر له الدعم الكبير للوصول إلى مرحلة المنافسة العربية".

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