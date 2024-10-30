أبو حميد: عيرا سيتأثر بإيقاف دوري الطائرة.. ومباراة شباب الحسين مفترق طرق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
أكد المدير الفني لفريق عيرا يوسف أبو حميد، اتضاح معالم المنافسة على لقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة، بين عيرا المتصدر برصيد 15 نقطة، ومطارديه شباب الحسين والوحدات برصيد 12 نقطة، مبينا أن مباراة عيرا وشباب الحسين التي ستقام في الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة الذهاب، تعتبر حاسمة في مسيرة المنافسة على اللقب.
وأشار أبو حميد في حديثه لـ"الغد"، إلى تطلع عيرا للفوز باللقب وتجاوز "عقدة" الوصافة، وأضاف: "لا ننكر أننا استفدنا من تخسير شباب الحسين مباراته أمام البقعة بسبب خطأ إدراي، إلا أن فريق عيرا استحق الصدارة، في ظل ارتفاع مؤشر الأداء والانسجام بين اللاعبين من ذوي الخبرة والشباب، وقدم محترف الفريق الباكستاني جيهان مستويات طيبة، كان أقواها أمام الوحدات، إلى جانب اللاعب الفلسطيني يامن كتانة، ما جعلنا نحصد النقاط الكاملة من دون خسارة حتى الآن".
وحول المنافسة في هذه النسخة عن سابقتها بالموسم الماضي، رد أبو حميد:
"تدخل معترك المنافسة على لقب الدوري 3 فرق، عيرا، شباب الحسين والوحدات، على خلاف الموسم الماضي الذي انحصر بين شباب الحسين وعيرا".
وتابع: "اجتهدت الفرق لتعزيز فرقها باللاعبين المحليين والمحترفين، وشكل اللاعبون الفلسطينيون في أغلب فرق الدوري علامة فارقة وإضافة نوعية، لكن تبقى الحلقة المفقودة لدى أغلب الأندية الممتازة، قدرتها على التجمع الطويل لأشهر عدة، بسبب عدم قدرة الأندية على تحمل تكلفة ذلك ماديا، إلى جانب عدم اهتمام الفرق بالفئات العمرية، وهو ما يميز شباب الحسين عن غيره، ما يجعله قادرا على تقديم نتاج مميز من اللاعبين اللذبن يقدمون أنفسهم بقوة إلى مختلف فئات المنتخبات الوطنية".
وأردف قائلا: "في عيرا، نملك دعم مجلس الإدارة، والجماهير، للتمسك بالصدارة في السباق نحو اللقب، وكلي ثقة بجميع اللاعبين، خصوصا وأن الفريق يملك مجموعة مميزة من لاعبي المنتخب الوطني الحالي والسابق، وخيرة اللاعبين المحليين وأبناء النادي، والمحترف جيهان والفلسطيني كتانة على سوية عالية، ما يوجه طموحنا نحو اللقب، في الوقت الذي ننظر فيه إلى لقائنا مع شباب الحسين في الجولة السابعة، ببالغ الأهمية".
وعن مدى تأثير إيقاف الدوري على انطلاقة الفريق واستعداداته الحالية للفترة التنافسية المقبلة، أجاب أبو حميد: "سنتأثر إلى حد كبير مع ايقاف الدوري قرابة 25 يوما منذ انتهاء الجولة الخامسة، حيث بنينا في الفترة الماضية زخما في الأداء والنتائج كنا نأمل في البناء عليه، كما أننا نتدرب حاليا منقوصي الصفوف، لتواجد لاعبي الفريق راشد العلوان وعبادة فخري ضمن صفوف المنتخب الوطني المشارك في البطولة العربية، إلى جانب سفر كتانة في زيارة قصيرة إلى الأهل في فلسطين".
واستطرد: "المستفيد الأول من فترة التوقف فقط فريق شباب الحسين، الذي اختير 8 لاعبين من صفوفه ضمن صفوف المنتخب الوطني، سيبقون في جاهزية مثالية، من خلال خوضهم مباريات تنافسية قوية مع المنتخب الوطني في البطولة العربية، في الوقت الذي لن يدخر فيه فريق عيرا جهدا لاستثمار الوقت الذي يسبق استئناف الدوري، وملاقاة العودة في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ضمن الأسبوع السادس، والتحضير للمباراة الأهم في الأسبوع السابع أمام شباب الحسين لمواصلة صدارة الدوري".
وحول رأيه في تشكيلة المنتخب الوطني التي أعلنها المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري حسن الحصري، وحظوظه بالبطولة العربية، رد أبو حميد: "ما يميز تشكيلة المنتخب الوطني الثوب الشبابي، حتى بوجود أسماء خبيرة، لكن معدل الأعمار متقارب إلى حد كبير، وأعتقد أن البطولة العربية، فرصة كبيرة للمصري الحصري للتعرف أكثر على مستويات اللاعبين، ورصد الأخطاء وتقديم العلاجات فيما بعد، للانطلاق بمنتخب وطني يتوفر له الدعم الكبير للوصول إلى مرحلة المنافسة العربية".
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