العٌماني الحاتمي يقود مواجهة الحسين والوحدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد-
أعلن اتحاد الكرة عن الطواقم التحكيمية لإدارة مباريات
الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي تنطلق غدا الخميس بمباراة معان ومغير السرحان على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
ويقود لقاء القمة بين الحسين إربد والوحدات بعد غد الجمعة، طاقم تحكيم عٌماني بقيادة حكم الساحة قاسم الحاتمي، وبمساعدة كل من أبو بكر العامري، حامد الغافري، وخالد شقصي حكما رابعا.
وكلفت دائرة التحكيم مهمة إدارة مباراة
الرمثا والفيصلي يوم السبت للحكم محمود السوالمة، ويساعده كل من أيمن عبيدات، حمزة أبو عبيد وعبد الرحمن شتيوي حكما رابعا.
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