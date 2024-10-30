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العٌماني الحاتمي يقود مواجهة الحسين والوحدات

10/30/2024 2:48:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- أعلن اتحاد الكرة عن الطواقم التحكيمية لإدارة مباريات الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي تنطلق غدا الخميس بمباراة معان ومغير السرحان على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

ويقود لقاء القمة بين الحسين إربد والوحدات بعد غد الجمعة، طاقم تحكيم عٌماني بقيادة حكم الساحة قاسم الحاتمي، وبمساعدة كل من أبو بكر العامري، حامد الغافري، وخالد شقصي حكما رابعا.

وكلفت دائرة التحكيم مهمة إدارة مباراة الرمثا والفيصلي يوم السبت للحكم محمود السوالمة، ويساعده كل من أيمن عبيدات، حمزة أبو عبيد وعبد الرحمن شتيوي حكما رابعا.

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