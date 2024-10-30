هل سيستمر كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي؟

يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، موقفا عصيبا وأياما صعبة مع "العالمي"، والذي لم يتوج معه بأي لقب رسمي، حتى الآن، بل وكان سببا رئيسيا في وداعه لبطولة جديدة.



ونال رونالدو النصيب الأكبر من الانتقادات من قبل النقاد والمحللين الرياضيين، بعدما أهدر ركلة جزاء كانت ستعيد النصر لمجريات اللقاء ضد التعاون، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء أمس الثلاثاء، في دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ولكن وبغرابة شديدة سدد "الدون" الكرة في المدرجات لينتهي اللقاء ويودع الفريق البطولة.



ورغم أنها المرة الأولى التي يهدر فيها رونالدو ركلة جزاء في مسيرته مع "العالمي"، ولكنها كانت مؤلمة وقاسية، حتى إن رونالدو على غير عادته لم يتوجه للجماهير عقب المباريات لتحيتهم، ولكنه فضل سريعا التوجه لغرفة تغيير الملابس دون أي حديث مع أحد.

لم يعد مفيدا للفريق

خرج أكثر من محلل رياضي لتسليط الضوء على الأزمة التي يحدثها رونالدو في فريق النصر، كان أبرزهم أحمد عفيفي، الذي أوضح أن رونالدو، الذي لا يختلف أحد على قيمته وجودته، إلا أنه بات غير قادر على حمل الفريق بأكمله وأصبحت أدواره تمثل عبئا على النصر، موضحا أن كل اللاعبين أصبحوا يبحثون عنه فقط من أجل منحه الكرة وهو أمر غريب ويؤثر على الجماعة وجودة الفريق في الملعب.

أيضا أسطورة النصر السابق، فهد الهريفي، خرج بتصريحات قوية هو الآخر، ليطالب الإدارة بعدم التجديد للاعب كما تردد مؤخرا.



وقال الهريفي في تصريحاته التلفزيونية، عقب مواجهة التعاون: "الحالة النفسية لكريستيانو لم تكن جيدة في المباراة ولم يكن حاضرا، كان غائبا عن المنطقة الخطرة ولعب على الأطراف، ولم يحسن التصرف في أكثر من فرصة".



وأضاف: "رونالدو أحد أفضل منفذي ركلات الجزاء، لكنه لم يكن كذلك في يومه، حتى قبل تنفيذه الركلة، بدا واضحا عليه هذا الشيء، واعتمد على القوة في تسديدة الركلة بسبب حالته النفسية".



وأتم: "بالنسبة لي رونالدو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، لكن أتمنى من أصحاب القرار عدم تجديد عقده لأنه لم يعد مفيدا للفريق"





منذ فترة تلوح في الأفق تقارير تؤكد أن إدارة النصر قدمت بالفعل عرضا للتجديد مع "الدون"، ولكن الأخير لم يرد عليه حتى الآن.



ويرتبط كريستيانو بعقد مع إدارة نادي النصر ينتهي في صيف عام 2025، لكنه لم يحسم بشكل رسمي موقفه من تمديده.



وفي سياق آخر تحدثت تقارير إعلامية عن موافقة مبدئية من رونالدو على تجديد عقده مع النصر، في ظل الحديث عن وجود عروض أخرى من الدوري الأمريكي.



رونالدو تمكن من تسجيل 9 أهداف، وتقديم 3 تمريرات حاسمة في 12 مباراة لعبها مع نادي النصر، ضمن جميع البطولات خلال الموسم الكروي الحالي 2024-2025.



ورغم نجاحه في تحقيق أرقام فردية مميزة مع "العالمي"، إلا أن النجم البرتغالي لم يستطع التتويج معه بأي لقب رسمي حتى الآن، واكتفى معه بالفوز بكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال صيف 2023 فقط.



وحقق "الدون" في الموسم الماضي جائزة هداف الدوري السعودي للمحترفين بـ35 هدفاً.



وكانت آخر التصريحات الواردة من قبل المحيطين بإدارة "العالمي" بأن اللاعب مستمر بصفوف الفريق، ولكن هل من الممكن أن تتغير وجهة النظر الفترة المقبلة بعد تراجع مستوى "الدون" مع الفريق.