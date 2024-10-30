هل سيستمر كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، موقفا عصيبا وأياما صعبة مع "العالمي"، والذي لم يتوج معه بأي لقب رسمي، حتى الآن، بل وكان سببا رئيسيا في وداعه لبطولة جديدة.
ونال رونالدو النصيب الأكبر من الانتقادات من قبل النقاد والمحللين الرياضيين، بعدما أهدر ركلة جزاء كانت ستعيد النصر لمجريات اللقاء ضد التعاون، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء أمس الثلاثاء، في دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ولكن وبغرابة شديدة سدد "الدون" الكرة في المدرجات لينتهي اللقاء ويودع الفريق البطولة.
ورغم أنها المرة الأولى التي يهدر فيها رونالدو ركلة جزاء في مسيرته مع "العالمي"، ولكنها كانت مؤلمة وقاسية، حتى إن رونالدو على غير عادته لم يتوجه للجماهير عقب المباريات لتحيتهم، ولكنه فضل سريعا التوجه لغرفة تغيير الملابس دون أي حديث مع أحد.
لم يعد مفيدا للفريق
خرج أكثر من محلل رياضي لتسليط الضوء على الأزمة التي يحدثها رونالدو في فريق النصر، كان أبرزهم أحمد عفيفي، الذي أوضح أن رونالدو، الذي لا يختلف أحد على قيمته وجودته، إلا أنه بات غير قادر على حمل الفريق بأكمله وأصبحت أدواره تمثل عبئا على النصر، موضحا أن كل اللاعبين أصبحوا يبحثون عنه فقط من أجل منحه الكرة وهو أمر غريب ويؤثر على الجماعة وجودة الفريق في الملعب.
أيضا أسطورة النصر السابق، فهد الهريفي، خرج بتصريحات قوية هو الآخر، ليطالب الإدارة بعدم التجديد للاعب كما تردد مؤخرا.
وقال الهريفي في تصريحاته التلفزيونية، عقب مواجهة التعاون: "الحالة النفسية لكريستيانو لم تكن جيدة في المباراة ولم يكن حاضرا، كان غائبا عن المنطقة الخطرة ولعب على الأطراف، ولم يحسن التصرف في أكثر من فرصة".
وأضاف: "رونالدو أحد أفضل منفذي ركلات الجزاء، لكنه لم يكن كذلك في يومه، حتى قبل تنفيذه الركلة، بدا واضحا عليه هذا الشيء، واعتمد على القوة في تسديدة الركلة بسبب حالته النفسية".
وأتم: "بالنسبة لي رونالدو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، لكن أتمنى من أصحاب القرار عدم تجديد عقده لأنه لم يعد مفيدا للفريق"
منذ فترة تلوح في الأفق تقارير تؤكد أن إدارة النصر قدمت بالفعل عرضا للتجديد مع "الدون"، ولكن الأخير لم يرد عليه حتى الآن.
ويرتبط كريستيانو بعقد مع إدارة نادي النصر ينتهي في صيف عام 2025، لكنه لم يحسم بشكل رسمي موقفه من تمديده.
وفي سياق آخر تحدثت تقارير إعلامية عن موافقة مبدئية من رونالدو على تجديد عقده مع النصر، في ظل الحديث عن وجود عروض أخرى من الدوري الأمريكي.
رونالدو تمكن من تسجيل 9 أهداف، وتقديم 3 تمريرات حاسمة في 12 مباراة لعبها مع نادي النصر، ضمن جميع البطولات خلال الموسم الكروي الحالي 2024-2025.
ورغم نجاحه في تحقيق أرقام فردية مميزة مع "العالمي"، إلا أن النجم البرتغالي لم يستطع التتويج معه بأي لقب رسمي حتى الآن، واكتفى معه بالفوز بكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال صيف 2023 فقط.
وحقق "الدون" في الموسم الماضي جائزة هداف الدوري السعودي للمحترفين بـ35 هدفاً.
وكانت آخر التصريحات الواردة من قبل المحيطين بإدارة "العالمي" بأن اللاعب مستمر بصفوف الفريق، ولكن هل من الممكن أن تتغير وجهة النظر الفترة المقبلة بعد تراجع مستوى "الدون" مع الفريق.
MENAFN30102024000072011014ID1108834998