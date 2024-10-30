تسديدة رونالدو القاسية تصطدم بطفل في المدرجات (فيديو)

تسببت تسديدة كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في سقوط هاتف أحد المشجعين في المدرجات، خلال "العالمي" والتعاون، التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



ونال رونالدو انتقادات قاسية بعدما أهدر ركلة جزاء في مواجهة التعاون، كانت كفيلة في إدراك فريقه للتعادل في الوقت القاتل للمباراة، ولكن بدلا من ذلك سددها بقوة غريبة في المدرجات ليودع فريقه البطولة من دور الـ16.



وفي فيديو متداول عبر منصات لزاوية مختلفة من التسديد، نجد أن كرة رونالدو القوية اصطدمت بأحد المشجعين الأطفال الذي كان يصور اللقطة بهاتفه، ولكن سرعة وقوة الكرة جعلته يسقط من يديه.

وحجز التعاون مقعده في ربع النهائي، وسُجل هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب وليد الأحمد عند الدقيقة 71 من زمن المباراة.



وتعتبر هذه ركلة الجزاء الأولى التي يضيعها رونالدو منذ الصيف الماضي، عندما أهدر الركلة الشهيرة أمام سلوفينيا في دور الـ16 من بطولة كأس أوروبا.



وانضم كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر خلال يناير 2023 قادماً في صفقة انتقال حر حيث وقع عقداً مدته عامين ونصف.



وذكرت تقارير مؤخرا أن إدارة النصر قد تقدمت قبل شهر من الآن، بعرض تجديد إلى رونالدو لمدة موسم إضافي ينتهي في 2026.