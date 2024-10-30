تسديدة رونالدو القاسية تصطدم بطفل في المدرجات (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تسببت تسديدة كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، في سقوط هاتف أحد المشجعين في المدرجات، خلال مباراة "العالمي" والتعاون، التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ونال رونالدو انتقادات قاسية بعدما أهدر ركلة جزاء في مواجهة التعاون، كانت كفيلة في إدراك فريقه للتعادل في الوقت القاتل للمباراة، ولكن بدلا من ذلك سددها بقوة غريبة في المدرجات ليودع فريقه البطولة من دور الـ16.
وفي فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي لزاوية مختلفة من التسديد، نجد أن كرة رونالدو القوية اصطدمت بأحد المشجعين الأطفال الذي كان يصور اللقطة بهاتفه، ولكن سرعة وقوة الكرة جعلته يسقط من يديه.
وحجز التعاون مقعده في ربع النهائي، وسُجل هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب وليد الأحمد عند الدقيقة 71 من زمن المباراة.
وتعتبر هذه ركلة الجزاء الأولى التي يضيعها رونالدو منذ الصيف الماضي، عندما أهدر الركلة الشهيرة أمام سلوفينيا في دور الـ16 من بطولة كأس أوروبا.
وانضم كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر خلال يناير 2023 قادماً في صفقة انتقال حر حيث وقع عقداً مدته عامين ونصف.
وذكرت تقارير مؤخرا أن إدارة النصر قد تقدمت قبل شهر من الآن، بعرض تجديد إلى رونالدو لمدة موسم إضافي ينتهي في 2026.
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