منزل مبابي الجديد بين 17 بحيرة.. قصر فاخر ومَرافق ترفيهية (صور)

سلط تقرير مصور نشرته صحيفة "الصن" البريطانية على حياة البذخ والرفاهية التي يعيشها نجم كيليان مبابي والإقامة الفاخرة التي يتمتع بها داخل قصره الفخم جدًّا في مدريد.



وانتقل كيليان مبابي إلى ريال مدريد في يونيو الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، في انتقال حر، ووقع عقدًا لمدة 5 سنوات قبل أن يبدأ رسميًّا مشواره مع الفريق الملكي في الـ14 من أغسطس الماضي عندما أسهم في التتويج بلقب السوبر الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي (2 ـ 0).



ونشرت صحيفة "الصن"، صورًا للقصر الجديد الذي انتقل مبابي للإقامة فيه، وهو مبنى فخم وشاسع وملكي كان يملكه النجم الويلزي السابق للريال غاريث بايل.









وكان النجم الفرنسي آخر لاعبي ريال مدريد الذي ينفق جزءًا من أمواله في شراء مقر إقامة فخم، إذ يقع قصره في المنطقة المعروفة باسم بيفرلي هيلز في مدريد، وهي إحدى المناطق الذي يقطنها الأثرياء والمشاهير.



ودفع مبابي ما قيمته 13 مليون دولار تقريبًا لشراء القصر الذي كان مملوكًا سابقًا لغاريث بيل، والذي يقع في ضاحية تدعى "بوزويلو دي ألاركون" غرب مدينة مدريد.

وتتميز المنطقة بأنها محل حراسة مشددة، وهي محمية بكاميرات مراقبة وسياج ضخم وعال لحماية السكان، بينما لا يبدو الولوج إلى المنطقة في متناول الجميع، والطريقة الوحيدة لذلك هي أن يكون الزائر مرفوقًا بأحد المتساكنين.









ووفقًا للصحيفة البريطانية، لا يمكن للسكان أن يجدوا في طريقهم أي شخص وهم يتجولون داخل محيط المنطقة الفاخرة، بل أقصى ما يمكن وجوده هناك هو أرنب تائه بحسب الصحيفة.

ويوجد قصر كيليان مبابي، وهو مجاور لإقامات فاخرة لنجوم آخرين من بينهم زين الدين زيدان وإيكر كاسياس وغيرهم، وسط 17 بحيرة صغيرة.



أما مكوناته الداخلية فهي تشمل 8 غرف نوم كبيرة وقاعات جلوس فاخرة فضلًا عن وجود حمام سباحة ضخم وغرفة سينما.









أما المكونات الخارجية فتشمل ملعب غولف خاصًّا، وملعب كرة قدم صغيرًا، وملعب كرة سلة.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن القصر كان معروضًا للبيع منذ العام 2022، بعد انتقال مالكه الويلزي غاريث بايل إلى لوس أنجلوس الأمريكي.

بجانب ملعب الغولف الخاص بالقصر، تضم الإقامة الملكية، ملعبًا آخر للغولف، فضلًا عن ناد صحي ورياضي يضم مرافق للسباحة وتسلق الصخور والتنس وصالة ألعاب رياضية فخمة جدًّا.



ويقع منزل مبابي الجديد في أكثر المناطق رفاهية، وهو محاط أيضًا بقصور للاعبين آخرين من النادي الملكي، فزميله في الفريق جود بيلينجهام يقطن في الشارع ذاته مع والدته دينيس.



بينما يقيم لاعبا ريال مدريد السابقان توني كروس وإيدن هازارد على بعد دقائق فقط من قصر النجم الفرنسي.