منزل مبابي الجديد بين 17 بحيرة.. قصر فاخر ومَرافق ترفيهية (صور)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سلط تقرير مصور نشرته صحيفة "الصن" البريطانية على حياة البذخ والرفاهية التي يعيشها نجم ريال مدريد كيليان مبابي والإقامة الفاخرة التي يتمتع بها داخل قصره الفخم جدًّا في مدريد.
وانتقل كيليان مبابي إلى ريال مدريد في يونيو الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر، ووقع عقدًا لمدة 5 سنوات قبل أن يبدأ رسميًّا مشواره مع الفريق الملكي في الـ14 من أغسطس الماضي عندما أسهم في التتويج بلقب السوبر الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي (2 ـ 0).
ونشرت صحيفة "الصن"، صورًا للقصر الجديد الذي انتقل مبابي للإقامة فيه، وهو مبنى فخم وشاسع وملكي كان يملكه النجم الويلزي السابق للريال غاريث بايل.
وكان النجم الفرنسي آخر لاعبي ريال مدريد الذي ينفق جزءًا من أمواله في شراء مقر إقامة فخم، إذ يقع قصره في المنطقة المعروفة باسم بيفرلي هيلز في مدريد، وهي إحدى المناطق الذي يقطنها الأثرياء والمشاهير.
ودفع مبابي ما قيمته 13 مليون دولار تقريبًا لشراء القصر الذي كان مملوكًا سابقًا لغاريث بيل، والذي يقع في ضاحية تدعى "بوزويلو دي ألاركون" غرب مدينة مدريد.
وتتميز المنطقة بأنها محل حراسة مشددة، وهي محمية بكاميرات مراقبة وسياج ضخم وعال لحماية السكان، بينما لا يبدو الولوج إلى المنطقة في متناول الجميع، والطريقة الوحيدة لذلك هي أن يكون الزائر مرفوقًا بأحد المتساكنين.
ووفقًا للصحيفة البريطانية، لا يمكن للسكان أن يجدوا في طريقهم أي شخص وهم يتجولون داخل محيط المنطقة الفاخرة، بل أقصى ما يمكن وجوده هناك هو أرنب تائه بحسب الصحيفة.
ويوجد قصر كيليان مبابي، وهو مجاور لإقامات فاخرة لنجوم آخرين من بينهم زين الدين زيدان وإيكر كاسياس وغيرهم، وسط 17 بحيرة صغيرة.
أما مكوناته الداخلية فهي تشمل 8 غرف نوم كبيرة وقاعات جلوس فاخرة فضلًا عن وجود حمام سباحة ضخم وغرفة سينما.
أما المكونات الخارجية فتشمل ملعب غولف خاصًّا، وملعب كرة قدم صغيرًا، وملعب كرة سلة.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن القصر كان معروضًا للبيع منذ العام 2022، بعد انتقال مالكه الويلزي غاريث بايل إلى لوس أنجلوس الأمريكي.
بجانب ملعب الغولف الخاص بالقصر، تضم الإقامة الملكية، ملعبًا آخر للغولف، فضلًا عن ناد صحي ورياضي يضم مرافق للسباحة وتسلق الصخور والتنس وصالة ألعاب رياضية فخمة جدًّا.
ويقع منزل مبابي الجديد في أكثر المناطق رفاهية، وهو محاط أيضًا بقصور للاعبين آخرين من النادي الملكي، فزميله في الفريق جود بيلينجهام يقطن في الشارع ذاته مع والدته دينيس.
بينما يقيم لاعبا ريال مدريد السابقان توني كروس وإيدن هازارد على بعد دقائق فقط من قصر النجم الفرنسي.
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