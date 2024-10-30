Wednesday, 30 October 2024 09:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعاون أردني سعودي في الرياضات الإلكترونية

10/30/2024 2:48:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقع سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، وسمو الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الأسبوع الماضي، اتفاقية تعاون بين الاتحادين لتبادل الخبرات في مجال الرياضات الإلكترونية.
وتم توقيع الاتفاقية في العاصمة السعودية الرياض خلال انعقاد مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة، وتستمر لمدة عام. حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم تطوير الرياضات الإلكترونية في كلا البلدين.

وأكد سمو الأمير عمر بن فيصل أهمية هذه الاتفاقية في تطوير الرياضات الإلكترونية في الأردن والسعودية، مشيراً إلى أنها ستساهم في تبادل الخبرات وتعزيز المساعي المشتركة للاتحادين في تطوير هذه الرياضة من كافة الجوانب.

MENAFN30102024000072011014ID1108834994

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث