تعاون أردني سعودي في الرياضات الإلكترونية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقع سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، وسمو الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الأسبوع الماضي، اتفاقية تعاون بين الاتحادين لتبادل الخبرات في مجال الرياضات الإلكترونية.
وتم توقيع الاتفاقية في العاصمة السعودية الرياض خلال انعقاد مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة، وتستمر لمدة عام. حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم تطوير الرياضات الإلكترونية في كلا البلدين.
وأكد سمو الأمير عمر بن فيصل أهمية هذه الاتفاقية في تطوير الرياضات الإلكترونية في الأردن والسعودية، مشيراً إلى أنها ستساهم في تبادل الخبرات وتعزيز المساعي المشتركة للاتحادين في تطوير هذه الرياضة من كافة الجوانب.
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