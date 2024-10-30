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صلاح دخل في صدام مع سلوت.. ووصفه بـالمجنون

10/30/2024 2:48:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كشفت تقارير صحافية هولندية، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لم يكن سعيداً بأسلوب مدربه الهولندي أرني سلوت خلال الفترة التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجاري، إذ وصفه بـ"المجنون" خلال معسكر للفريق، قبل أن يضعا خلافاتهما جانباً في النهاية.

وتولى سلوت ومسؤولية تدريب ليفربول خلف الألماني يورغن كلوب الذي رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الماضي، ويحتل الفريق حالياً المركز الثاني برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

ووفقاً للصحافي الهولندي مارسيل فان دير كران من صحيفة "دي تلغراف"، فإن صلاح كان لديه احتجاج على أسلوب سلوت في البداية، واستغرق بعض الوقت للتكيف مع طريقة المدرب.

وأضاف التقرير أن صلاح وصف سلوت بأنه "مجنون" بسبب الحدة التي يطلبها من المهاجمين فيما يتعلق بحجم العمل على أرض الملعب.
وزاد التقرير: صلاح وسلوت تمكنا من وضع خلافاتهما المبكرة جانبًا؛ فقد بدأ المصري كل مباراة في كافة المسابقات، باستثناء مباراة واحدة في كأس الرابطة، وسجل بالفعل ثمانية أهداف وصنع سبعة في 13 مباراة.
وقضى صلاح مسيرته مع ليفربول منذ انتقاله من روما صيف 2017، تحت قيادة كلوب، إذ أصبح النجم المصري أحد الهدافين التاريخيين للنادي الإنجليزي.

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