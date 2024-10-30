سكولز يشكك في صحة اختيار أموريم كمدرب ليونايتد.. ويورك ينتقد المهاجمين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - يعتقد أـسطورة مانشستر يونايتد
بول سكولز، أن "الضجة" المحيطة بتعيين روبن أموريم الوشيك كمدرب للفريق، يشبه تماما الفترة التي وصل فيها المدرب السابق إريك تين هاج.
ويقترب مانشستر يونايتد
من تعيين مدرب سبورتنج لشبونة البالغ من العمر 39 عامًا، بعد إقالة تين هاج يوم الإثنين، وقوبلت هذه الأخبار بترحيب كبير من جمهور الفريق.
ومع ذلك، يعتقد سكولز أن الأمر مشابهه لما حدث قبل أكثر من عامين مع تين خاج، قبل أن يغرق المدرب الهولندي في "مستنقع" من المشاكل والنتائج الهزيلة.
وقال سكولز في تصريحات لبرنامج "ذا أوفرلاب": "أتفق مع (تعيين) روبن أموريم، رغم أنه (الأمر) يشبه إلى حد كبير، ما حدث مع إريك تين هاج (عندما انضم إلى مانشستر يونايتد)".
وأضاف: "أعلم أنه من المفترض أن يوقع في الأيام أو الساعات المقبلة، لكن سبورتنج سيلعب ضد مانشستر سيتي الأسبوع المقبل، وآرسنال في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، قد تكون فرصة لإجراء مقابلة على الملأ معه، لمعرفة كيف يتعامل مع وسائل الإعلام، ومعرفة كيف يلعب فريقه".
وتابع: "في إنجلترا، لا نشاهد الكثير من كرة القدم البرتغالية، لذا لا نعرف الكثير عنها. نراها قليلاً في كرة القدم الأوروبية، وكل ما نسمعه عنه جيد.. كرة قدم مثيرة، وثلاثة لاعبين في الخلف والاعتماد على الاستحواذ، وهو شيء لا يفعله يونايتد حقًا. إذا جاء للقيام بذلك، فقد يكون الأمر مثيرًا".
وأكد سكولز أن توماس توخيل، الذي استلم تدريب المنتخب الإنجليزي، كان خياره المفضل لتدريب يونايتد، بسبب خبرته في الإدارة والفوز على مستوى أندية النخبة.
وأوضح: "أعتقد أن توماس توخيل كان الشخص المناسب لتدريب مانشستر يونايتد، لكن من الواضح أنه ذهب الآن مع إنجلترا. إنه شخص يمكنه إدارة ناد نخبوي لكرة القدم أو الفوز بمباريات كبيرة. لقد كان هناك وفعل ذلك".
يورك: المهاجمون سبب إقالة تين هاج
أكد مهاجم مانشستر يونايتد السابق دوويت يورك، أن فشل مهاجمي الفريق في هز الشباك، تسبب في إقالة إريك تين هاج من منصبه كمدرب.
وقررت إدارة مانشستر يونايتد، إنهاء فترة تين هاج التي استمرت عامين ونصف العام كمدرب للفريق، في أعقاب الهزيمة 2-1 أمام وست هام يوم الأحد، وهي النتيجة التي تركت يونايتد في المركز الرابع عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة فقط من 9 مباريات.
وقال يورك في تصريحات لصحيفة "ميرور": "في نهاية المطاف، لم يكن مانشستر يونايتد جيدا بما يكفي أمام المرمى هذا الموسم. هذا ما كلف إريك تين هاج وظيفته.. لقد أهدرنا الكثير من الفرص".
وأضاف: "بالنسبة للنادي الذي بني على تقليد الهجوم، فإن تسجيل 8 أهداف في 9 مباريات ليس كافيًا بصراحة. لدينا اللاعبون في الفريق لتسجيل الأهداف. الجودة موجودة، أعتقد أنه يجب استغلالها. في النهاية، كلفنا هذا الإهدار أمام المرمى الكثير من النتائج هذا الموسم، كما كلف المدرب السابق وظيفته".
ويعتبر الجناح أليخاندرو جارناتشو هو اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من مرة لمانشستر يونايتد هذا الموسم، مقابل هدف واحد لكل من ماركوس راشفورد وجوشوا زيركزي وراسموس هويلوند وأماد ديالو.
وتابع يورك: "يمكنك أن ترى أن لاعبي يونايتد حاولوا الفرص، وداروا في حلقة مفرغة، وكلما أهدرت المزيد من الفرص، زاد الضغط، وأصبح من الصعب التسجيل، بينما إذا كان الفريق يتدفق بحرية، فإن كل شيء يأتي بشكل طبيعي. ربما يفكر اللاعبون كثيرًا، ربما يشعرون بالقلق قليلاً".
وأردف: "أشعر أن اللاعبين يلعبون بتوتر. لن أقول إن السبب هو الافتقار إلى القدرة، بل هو أمر يتعلق بالثقة. يمكن أن تنتشر المشاعر السلبية بسرعة كبيرة في فرق كرة القدم التي لا تحصل على النتائج التي يتوقعها الناس. الجميع يخفضون رؤوسهم".
وواصل: "لن أقول إن اللاعبين مثل فرنانديز وراشفورد وجارناتشو ليسوا جيدين بما يكفي لاستغلال الفرص التي يخلقها يونايتد. هويلوند موجود في هذه المعادلة، وجوشوا زيركزي ليس مهاجمًا بارعًا تمامًا، لكن هناك قدرة كافية على إنهاء الهجمات هناك".
وختم: "الحقيقة هي أن هذا الافتقار إلى الأهداف يعود إلى الافتقار إلى الثقة وهذا يرجع إلى النتائج السيئة وعدم لعب الفريق بشكل جيد. إنه مزيج فظيع بالنسبة للنادي.. لقد كان لاعبو يونايتد يهدرون الفرص ويدفعون ثمن ذلك".
كاراجر: ماريسكا محق بشأن جيمس
أكد مدافع تشيلسي السابق جيمي كاراجر، أن لقطة الهدف الذي استقبلته شباك تشيلسي أمام نيوكاسل مساء الأحد، برهنت على أن المدرب إنزو ماريسكا محق بشأن شكوكه حول السمات القيادية لريس جيمس.
وكان ماريسكا، أكد في وقت سابق، أنه "يتوقع المزيد" من اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا فيما يتعلق بالقيادة في غرفة الملابس، وكشف أنه تحدث إليه حول هذا الأمر.
وتغلب تشيلسي على نيوكاسل 2-1 مساء الأحد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن كاراجر يعتقد أن هدف نيوكاسل أثبت وجهة نظر ماريسكا، حيث ظهر اللاعب هادئا من دون أن يدعو زملاءه لمواصلة القتال ومحاولة استعادة التقدم.
وقال مدافع ليفربول السابق في برنامج "ذا أوفرلاب" الخاصة بشبكة "سكاي سبورتس": "أستطيع أن أتخيل ماريسكا ينظر إلى الهدف ويقول.. هذا ما أعنيه حول ريس جيمس". وأضاف: "لم يصرخ.. نعلم أنه لاعب رائع، لكن المدرب ربما دخل إلى هذا النادي وهو يفكر.. سمعت أنه لاعب رائع لكنني لا أعرف عنه الكثير".
وتم تعيين الدولي الإنجليزي قائدًا لتشيلسي من قبل المدرب السابق ماوريسيو بوكيتينو في بداية الموسم الماضي، بعد رحيل القائد السابق سيزار أزبيليكويتا.
سلوت لا يرى نونيز كمهاجم صريح
أشار مدرب ليفربول أرني سلوت، إلى أنه لا يرى داروين نونيز كخيار قابل مناسب لمركز المهاجم رقم 9، حتى مع إصابة ديوجو جوتا.
وكان جوتا هو الخيار المفضل لدى سلوت للعب في دور المهاجم المركزي ضمن طريقة اللعب 4-3-3، لكن المهاجم البرتغالي يغيب بعد تعرضه لإصابة خلال الفوز 2-1 على تشيلسي، وشكلت الإصابة فرصة لنونيز، الذي شارك أساسيا في التعادل 2-2 ضد آرسنال يوم الأحد.
ومع ذلك، ألقى سلوت شكوكًا حول ملاءمة نونيز للدور، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "من المؤسف أن جوتا غير متاح. و(فيديريكو) كييزا أيضًا، لأنهما كانا، في رأيي، أكثر اللاعبين ملاءمة في مركز المهاجم رقم 9، لكن ما يزال لدينا خيارات أخرى".
ولعب نونيز في مركز المهاجم الصريح وعلى الجانب الأيسر مع ليفربول منذ انضمامه في صفقة بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني من بنفيكا في حزيران (يونيو) 2022، وسجل 35 هدفًا و19 تمريرة حاسمة في 106 مباريات في جميع المسابقات حتى الآن.
وأضاف سلوت: "أفكر في داروين، لقد أثنيت عليه لحقيقة أنه عمل بجد في الأسابيع السابقة عندما لم يلعب كثيرًا ليتمكن لاحقا من خوض ثلاث مباريات متتالية. أعتقد أنه لعب ثلاث مباريات في ثمانية أيام، هذا يقول الكثير عنه، لكنه يقول أيضًا الكثير عن جودة طاقم الأداء والطاقم الطبي لدينا، لأننا تمكنا من منحه الجلسات التدريبية الصحيحة لإعداده بالطريقة السليمة".
وتابع: "تحتاج دائما من اللاعب أن يكون جاهزا لمنحه الجلسات الصحيحة، ولكن إذا لم يبذل قصارى جهده، فسيكون من الصعب جدًا عليه أن يفعل ما فعله. كما كان من الجيد أن يتم إلغاء إيقافه مع منتخب أوروجواي حتى يتمكن من لعب مباراتين هناك، وربما ساعده ذلك على اللعب بالطريقة التي لعب بها معنا، وأنا هنا لا أتحدث عن الجودة التي لعب بها، ولكن الحدة التي خاض فيها المباريات".-(وكالات)
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