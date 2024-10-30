Wednesday, 30 October 2024 09:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سكولز يشكك في صحة اختيار أموريم كمدرب ليونايتد.. ويورك ينتقد المهاجمين

10/30/2024 2:48:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - يعتقد أـسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز، أن "الضجة" المحيطة بتعيين روبن أموريم الوشيك كمدرب للفريق، يشبه تماما الفترة التي وصل فيها المدرب السابق إريك تين هاج.
ويقترب مانشستر يونايتد من تعيين مدرب سبورتنج لشبونة البالغ من العمر 39 عامًا، بعد إقالة تين هاج يوم الإثنين، وقوبلت هذه الأخبار بترحيب كبير من جمهور الفريق.
ومع ذلك، يعتقد سكولز أن الأمر مشابهه لما حدث قبل أكثر من عامين مع تين خاج، قبل أن يغرق المدرب الهولندي في "مستنقع" من المشاكل والنتائج الهزيلة.
وقال سكولز في تصريحات لبرنامج "ذا أوفرلاب": "أتفق مع (تعيين) روبن أموريم، رغم أنه (الأمر) يشبه إلى حد كبير، ما حدث مع إريك تين هاج (عندما انضم إلى مانشستر يونايتد)".
وأضاف: "أعلم أنه من المفترض أن يوقع في الأيام أو الساعات المقبلة، لكن سبورتنج سيلعب ضد مانشستر سيتي الأسبوع المقبل، وآرسنال في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، قد تكون فرصة لإجراء مقابلة على الملأ معه، لمعرفة كيف يتعامل مع وسائل الإعلام، ومعرفة كيف يلعب فريقه".
وتابع: "في إنجلترا، لا نشاهد الكثير من كرة القدم البرتغالية، لذا لا نعرف الكثير عنها. نراها قليلاً في كرة القدم الأوروبية، وكل ما نسمعه عنه جيد.. كرة قدم مثيرة، وثلاثة لاعبين في الخلف والاعتماد على الاستحواذ، وهو شيء لا يفعله يونايتد حقًا. إذا جاء للقيام بذلك، فقد يكون الأمر مثيرًا".
وأكد سكولز أن توماس توخيل، الذي استلم تدريب المنتخب الإنجليزي، كان خياره المفضل لتدريب يونايتد، بسبب خبرته في الإدارة والفوز على مستوى أندية النخبة.
وأوضح: "أعتقد أن توماس توخيل كان الشخص المناسب لتدريب مانشستر يونايتد، لكن من الواضح أنه ذهب الآن مع إنجلترا. إنه شخص يمكنه إدارة ناد نخبوي لكرة القدم أو الفوز بمباريات كبيرة. لقد كان هناك وفعل ذلك".
يورك: المهاجمون سبب إقالة تين هاج
أكد مهاجم مانشستر يونايتد السابق دوويت يورك، أن فشل مهاجمي الفريق في هز الشباك، تسبب في إقالة إريك تين هاج من منصبه كمدرب.
وقررت إدارة مانشستر يونايتد، إنهاء فترة تين هاج التي استمرت عامين ونصف العام كمدرب للفريق، في أعقاب الهزيمة 2-1 أمام وست هام يوم الأحد، وهي النتيجة التي تركت يونايتد في المركز الرابع عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة فقط من 9 مباريات.
وقال يورك في تصريحات لصحيفة "ميرور": "في نهاية المطاف، لم يكن مانشستر يونايتد جيدا بما يكفي أمام المرمى هذا الموسم. هذا ما كلف إريك تين هاج وظيفته.. لقد أهدرنا الكثير من الفرص".
وأضاف: "بالنسبة للنادي الذي بني على تقليد الهجوم، فإن تسجيل 8 أهداف في 9 مباريات ليس كافيًا بصراحة. لدينا اللاعبون في الفريق لتسجيل الأهداف. الجودة موجودة، أعتقد أنه يجب استغلالها. في النهاية، كلفنا هذا الإهدار أمام المرمى الكثير من النتائج هذا الموسم، كما كلف المدرب السابق وظيفته".
ويعتبر الجناح أليخاندرو جارناتشو هو اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من مرة لمانشستر يونايتد هذا الموسم، مقابل هدف واحد لكل من ماركوس راشفورد وجوشوا زيركزي وراسموس هويلوند وأماد ديالو.
وتابع يورك: "يمكنك أن ترى أن لاعبي يونايتد حاولوا الفرص، وداروا في حلقة مفرغة، وكلما أهدرت المزيد من الفرص، زاد الضغط، وأصبح من الصعب التسجيل، بينما إذا كان الفريق يتدفق بحرية، فإن كل شيء يأتي بشكل طبيعي. ربما يفكر اللاعبون كثيرًا، ربما يشعرون بالقلق قليلاً".
وأردف: "أشعر أن اللاعبين يلعبون بتوتر. لن أقول إن السبب هو الافتقار إلى القدرة، بل هو أمر يتعلق بالثقة. يمكن أن تنتشر المشاعر السلبية بسرعة كبيرة في فرق كرة القدم التي لا تحصل على النتائج التي يتوقعها الناس. الجميع يخفضون رؤوسهم".
وواصل: "لن أقول إن اللاعبين مثل فرنانديز وراشفورد وجارناتشو ليسوا جيدين بما يكفي لاستغلال الفرص التي يخلقها يونايتد. هويلوند موجود في هذه المعادلة، وجوشوا زيركزي ليس مهاجمًا بارعًا تمامًا، لكن هناك قدرة كافية على إنهاء الهجمات هناك".
وختم: "الحقيقة هي أن هذا الافتقار إلى الأهداف يعود إلى الافتقار إلى الثقة وهذا يرجع إلى النتائج السيئة وعدم لعب الفريق بشكل جيد. إنه مزيج فظيع بالنسبة للنادي.. لقد كان لاعبو يونايتد يهدرون الفرص ويدفعون ثمن ذلك".
كاراجر: ماريسكا محق بشأن جيمس
أكد مدافع تشيلسي السابق جيمي كاراجر، أن لقطة الهدف الذي استقبلته شباك تشيلسي أمام نيوكاسل مساء الأحد، برهنت على أن المدرب إنزو ماريسكا محق بشأن شكوكه حول السمات القيادية لريس جيمس.
وكان ماريسكا، أكد في وقت سابق، أنه "يتوقع المزيد" من اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا فيما يتعلق بالقيادة في غرفة الملابس، وكشف أنه تحدث إليه حول هذا الأمر.
وتغلب تشيلسي على نيوكاسل 2-1 مساء الأحد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن كاراجر يعتقد أن هدف نيوكاسل أثبت وجهة نظر ماريسكا، حيث ظهر اللاعب هادئا من دون أن يدعو زملاءه لمواصلة القتال ومحاولة استعادة التقدم.
وقال مدافع ليفربول السابق في برنامج "ذا أوفرلاب" الخاصة بشبكة "سكاي سبورتس": "أستطيع أن أتخيل ماريسكا ينظر إلى الهدف ويقول.. هذا ما أعنيه حول ريس جيمس". وأضاف: "لم يصرخ.. نعلم أنه لاعب رائع، لكن المدرب ربما دخل إلى هذا النادي وهو يفكر.. سمعت أنه لاعب رائع لكنني لا أعرف عنه الكثير".
وتم تعيين الدولي الإنجليزي قائدًا لتشيلسي من قبل المدرب السابق ماوريسيو بوكيتينو في بداية الموسم الماضي، بعد رحيل القائد السابق سيزار أزبيليكويتا.
سلوت لا يرى نونيز كمهاجم صريح
أشار مدرب ليفربول أرني سلوت، إلى أنه لا يرى داروين نونيز كخيار قابل مناسب لمركز المهاجم رقم 9، حتى مع إصابة ديوجو جوتا.
وكان جوتا هو الخيار المفضل لدى سلوت للعب في دور المهاجم المركزي ضمن طريقة اللعب 4-3-3، لكن المهاجم البرتغالي يغيب بعد تعرضه لإصابة خلال الفوز 2-1 على تشيلسي، وشكلت الإصابة فرصة لنونيز، الذي شارك أساسيا في التعادل 2-2 ضد آرسنال يوم الأحد.
ومع ذلك، ألقى سلوت شكوكًا حول ملاءمة نونيز للدور، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "من المؤسف أن جوتا غير متاح. و(فيديريكو) كييزا أيضًا، لأنهما كانا، في رأيي، أكثر اللاعبين ملاءمة في مركز المهاجم رقم 9، لكن ما يزال لدينا خيارات أخرى".
ولعب نونيز في مركز المهاجم الصريح وعلى الجانب الأيسر مع ليفربول منذ انضمامه في صفقة بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني من بنفيكا في حزيران (يونيو) 2022، وسجل 35 هدفًا و19 تمريرة حاسمة في 106 مباريات في جميع المسابقات حتى الآن.
وأضاف سلوت: "أفكر في داروين، لقد أثنيت عليه لحقيقة أنه عمل بجد في الأسابيع السابقة عندما لم يلعب كثيرًا ليتمكن لاحقا من خوض ثلاث مباريات متتالية. أعتقد أنه لعب ثلاث مباريات في ثمانية أيام، هذا يقول الكثير عنه، لكنه يقول أيضًا الكثير عن جودة طاقم الأداء والطاقم الطبي لدينا، لأننا تمكنا من منحه الجلسات التدريبية الصحيحة لإعداده بالطريقة السليمة".
وتابع: "تحتاج دائما من اللاعب أن يكون جاهزا لمنحه الجلسات الصحيحة، ولكن إذا لم يبذل قصارى جهده، فسيكون من الصعب جدًا عليه أن يفعل ما فعله. كما كان من الجيد أن يتم إلغاء إيقافه مع منتخب أوروجواي حتى يتمكن من لعب مباراتين هناك، وربما ساعده ذلك على اللعب بالطريقة التي لعب بها معنا، وأنا هنا لا أتحدث عن الجودة التي لعب بها، ولكن الحدة التي خاض فيها المباريات".-(وكالات)

MENAFN30102024000072011014ID1108834992

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث