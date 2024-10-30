صمت في ريال مدريد بعد حفل الكرة الذهبية.. وتدريبات حزينة استعدادا لمواجهة فالنسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - كشف تقرير صحفي إسباني أمس، عن آخر التطورات المتعلقة بموقف ريال مدريد
من جائزة الكرة الذهبية.
وقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية، الذي أقيم يوم الإثنين الماضي، بالعاصمة الفرنسية باريس، احتجاجًا على خسارة لاعبهم البرازيلي فينيسيوس جونيور لجائزة البالون دور.
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فقد قرر نادي ريال مدريد تطبيق "قانون الصمت" فيما يتعلق بحفل الكرة الذهبية.
وأوضحت الصحيفة، أنه لا يوجد أحد من النادي سيتحدث عن الكرة الذهبية أو الحفل، كما لن يتم نشر أي شيء عن الجوائز التي فاز بها النادي.
وأشارت إلى أنه يمكن للاعبين التحدث عن ذلك عبر حساباتهم الشخصية، لكن النادي لن يفعل ذلك.
ومن جدير بالذكر، أن ريال مدريد توج بجائزة أفضل فريق في العام 2024، كما فاز مدربه كارلو أنشيلوتي بجائزة مدرب العام.
من ناحية ثانية، علق خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، على قرار ريال مدريد بعدم حضور حفل الكرة الذهبية.
وقال تيباس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كان ينبغي لريال مدريد أن يذهب إلى حفل الكرة الذهبية، ولا يشكك في نظام (فرانس فوتبول)".
وأضاف: "تضحية النادي بنفسه أمر غير ضروري ومبالغ فيه، لا أعرف ماذا يفعلون، هذا الافتقار إلى الرقي نراه في إسبانيا أيضًا".
ومن جدير بالذكر، أن الإسباني رودري، نجم وسط مانشستر سيتي، هو من توج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم للعام 2024.
ويبدو أن جماهير فالنسيا لم تنس خلافها الشهير مع فينيسيوس العام الماضي، وما أعقبه من أحداث.
ورددت مجموعة من جماهير فالنسيا وقتها هتافات عنصرية ضد فينيسيوس، وتسبب ذلك في حبس من ارتكب هذه الفعلة، 8 أشهر.
وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن مجموعة من جماهير ميستايا قررت بالاتفاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على استقبال فينيسيوس بشكل خاص يوم السبت المقبل، خلال مواجهة ريال مدريد على ملعب ميستايا في الجولة 12 من الليجا.
وأضاف التقرير، أن جماهير "ميستايا" أعدت بالفعل أغنية ساخرة من فينيسيوس، بعد فشله في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، وتقول بعض كلمات الأغنية الساخرة: "كرة الشاطئ، فينيسيوس، كرة الشاطئ، كرة الشاطئ".
في سياق متصل، كشف تقرير صحفي إسباني، عن تفاصيل جديدة تتعلق بفينيسيوس وعدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية.
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن كل شيء بدأ يوم السبت الماضي.
وأوضحت الصحيفة، أن هناك شائعات ظهرت داخل النادي الإسباني، يوم السبت الماضي، حول عدم فوز فينيسيوس بالجائزة.
وخاض ريال مدريد لقاء الكلاسيكو أمام غريمه برشلونة، يوم السبت الماضي، وخسر بنتيجة 4-0.
وأشارت الصحيفة، إلى إنه كانت هناك شكوك لأن ريال مدريد تلقى ردودا غير واضحة من المنظمين، عندما سألوهم عن الفائز.
وأضافت الصحيفة، أنه ومن وقتها بدأ القلق ينتشر داخل أروقة ريال مدريد، وزادت الأمور يوم الأحد، بعدما استمرت الردود المراوغة، حيث حصل الميرنجي على رد يلمح إلى أن فينيسيوس لن يتوج بالجائزة.
وكانت شبكة "ريليفو" الإسبانية، هي من ألمحت صباح يوم الإثنين، إلى أن فينيسيوس قد لا يفوز بالبالون دور، وأن رودري هو من سيتوج بها.
وتأكد كل شيء، عصر يوم الإثنين، بعدما خرجت شائعات من مصادر قوية، تفيد بأن رودري هو من سيفوز بجائزة الكرة الذهبية، وهنا قرر ريال مدريد عدم سفر بعثته إلى باريس، بسبب شعور النادي بعدم احترام المسؤولين له.
إلى ذلك، سيكون فينيسيوس، على موعد مع موقف في غاية السوء، حيث دخل اللاعب البرازيلي في مشادة مع الإسباني بابلو جافي، لاعب برشلونة، خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة.
وشارك جافي كبديل في المباراة عند الدقيقة 87، لكن في الدقيقة الأخيرة، اشتد التنافس بين نجم برشلونة وفينيسيوس جونيور عند خط التماس.
وبعد أن بدا أن التوتر هدأ، وجه جافي رسالة قوية إلى فينيسيوس، مذكرا إياه بنتيجة المباراة، حيث أشار إليه بأصابعه الأربعة.
وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن فينيسيوس رد على سخرية جافي، قائلا له: "نعم، نعم، يوم الإثنين سأذهب للحصول على الكرة الذهبية".
وأكمل ريال مدريد أول من أمس، مرانه الأول هذا الأسبوع استعدادا لمواجهة فالنسيا يوم السبت المقبل على ملعب "ميستايا"، ضمن الجولة الثانية عشرة من الليجا.
وكان الطاقم الفني، بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الإثنين بعد الخسارة الثقيلة أمام الغريم التقليدي برشلونة.
وجرى المران وسط أجواء خيم عليها الحزن سواء بسبب الخسارة الثقيلة في الكلاسيكو، أو بسبب عدم فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية.
وغاب عن المران المدافع الألماني أنتونيو روديجر، الذي يعاني من آلام عضلية في ساقه اليسرى، حيث اكتفى بتدريبات تخصصية داخل صالة الألعاب البدنية، إلا أن مشاركته أمام فالنسيا تبقى قائمة.
واستمر غياب البرازيلي رودريجو جوس، الذي يخوض برنامجا تأهيليا للشفاء من إصابته في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى، التي تعرض لها خلال مباراة بوروسيا دورتموند الألماني الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا، والأمر ذاته انطبق على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي اكتفى هو الآخر بتدريبات فردية.
وأفاد تقرير صحفي إسباني أمس، بأن مباراة فالنسيا وريال مدريد، مهددة بالتأجيل، بسبب الإعصار المدمر الذي تسبب في وفاة العديد من الأشخاص.
وضرب إعصار مدمر مدينة فالنسيا، في الساعات القليلة الماضية، وتسبب في وفاة أكثر من 50 شخصا، بخلاف المفقودين.
بحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فمن المتوقع إعلان رئيس الحكومة، كارلوس مازون، حالة الحداد الرسمي في جميع أنحاء مدينة فالنسيا، وبالتالي، من الممكن أن يتم تأجيل مباراة فالنسيا وريال مدريد.
ومن المتوقع أن يصدر القرار خلال الساعات المقبلة، خاصة مع احتمال تزايد حالات الوفاة.
وأصدر ريال مدريد، بيانا رسميا أمس بشأن الكارثة، قال فيه: "يود ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته أن يعربوا عن تعازيهم لأسر وأحباء أولئك الذين لقوا حتفهم بسبب العاصفة التي ضربت العديد من مناطق بلدنا، وخاصة في مقاطعتي فالنسيا وألباسيتي".
وأضاف البيان: "يعرب ريال مدريد عن حزنه العميق وتضامنه مع جميع الأشخاص المتضررين من هذه الكارثة، وينقل لهم كل دعمه ومودته".
وأكد الزعيم الإقليمي لمنطقة فالنسيا الإسبانية المتمتعة بالحكم الذاتي، كارلوس مازون، أن خدمات الطوارئ عثرت على جثث عدة، نتيجة العواصف العاتية والأمطار الغزيرة التي أحدثت فيضانات عنيفة، خلفت قتلى ومفقودين، وأحدثت دمارا في العديد من الأنحاء.
ونقل راديو فرنسا الدولي أمس عنه: "يمكننا أن نؤكد أنه تم العثور بالفعل على بعض الجثث"، مضيفا أن السلطات لا يمكنها تقديم مزيد من التفاصيل حتى يتم إبلاغ العائلات.
وفي هذه المنطقة، اجتاحت سيول جارفة الشوارع وجرفت السيارات وأغرقت المباني، بحسب صور بثتها قنوات تلفزيونية إسبانية. -(وكالات)
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