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صمت في ريال مدريد بعد حفل الكرة الذهبية.. وتدريبات حزينة استعدادا لمواجهة فالنسيا

10/30/2024 2:48:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - كشف تقرير صحفي إسباني أمس، عن آخر التطورات المتعلقة بموقف ريال مدريد من جائزة الكرة الذهبية.
وقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية، الذي أقيم يوم الإثنين الماضي، بالعاصمة الفرنسية باريس، احتجاجًا على خسارة لاعبهم البرازيلي فينيسيوس جونيور لجائزة البالون دور.
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فقد قرر نادي ريال مدريد تطبيق "قانون الصمت" فيما يتعلق بحفل الكرة الذهبية.
وأوضحت الصحيفة، أنه لا يوجد أحد من النادي سيتحدث عن الكرة الذهبية أو الحفل، كما لن يتم نشر أي شيء عن الجوائز التي فاز بها النادي.
وأشارت إلى أنه يمكن للاعبين التحدث عن ذلك عبر حساباتهم الشخصية، لكن النادي لن يفعل ذلك.
ومن جدير بالذكر، أن ريال مدريد توج بجائزة أفضل فريق في العام 2024، كما فاز مدربه كارلو أنشيلوتي بجائزة مدرب العام.
من ناحية ثانية، علق خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، على قرار ريال مدريد بعدم حضور حفل الكرة الذهبية.
وقال تيباس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كان ينبغي لريال مدريد أن يذهب إلى حفل الكرة الذهبية، ولا يشكك في نظام (فرانس فوتبول)".
وأضاف: "تضحية النادي بنفسه أمر غير ضروري ومبالغ فيه، لا أعرف ماذا يفعلون، هذا الافتقار إلى الرقي نراه في إسبانيا أيضًا".
ومن جدير بالذكر، أن الإسباني رودري، نجم وسط مانشستر سيتي، هو من توج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم للعام 2024.
ويبدو أن جماهير فالنسيا لم تنس خلافها الشهير مع فينيسيوس العام الماضي، وما أعقبه من أحداث.
ورددت مجموعة من جماهير فالنسيا وقتها هتافات عنصرية ضد فينيسيوس، وتسبب ذلك في حبس من ارتكب هذه الفعلة، 8 أشهر.
وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن مجموعة من جماهير ميستايا قررت بالاتفاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على استقبال فينيسيوس بشكل خاص يوم السبت المقبل، خلال مواجهة ريال مدريد على ملعب ميستايا في الجولة 12 من الليجا.
وأضاف التقرير، أن جماهير "ميستايا" أعدت بالفعل أغنية ساخرة من فينيسيوس، بعد فشله في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، وتقول بعض كلمات الأغنية الساخرة: "كرة الشاطئ، فينيسيوس، كرة الشاطئ، كرة الشاطئ".
في سياق متصل، كشف تقرير صحفي إسباني، عن تفاصيل جديدة تتعلق بفينيسيوس وعدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية.
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن كل شيء بدأ يوم السبت الماضي.
وأوضحت الصحيفة، أن هناك شائعات ظهرت داخل النادي الإسباني، يوم السبت الماضي، حول عدم فوز فينيسيوس بالجائزة.
وخاض ريال مدريد لقاء الكلاسيكو أمام غريمه برشلونة، يوم السبت الماضي، وخسر بنتيجة 4-0.
وأشارت الصحيفة، إلى إنه كانت هناك شكوك لأن ريال مدريد تلقى ردودا غير واضحة من المنظمين، عندما سألوهم عن الفائز.
وأضافت الصحيفة، أنه ومن وقتها بدأ القلق ينتشر داخل أروقة ريال مدريد، وزادت الأمور يوم الأحد، بعدما استمرت الردود المراوغة، حيث حصل الميرنجي على رد يلمح إلى أن فينيسيوس لن يتوج بالجائزة.
وكانت شبكة "ريليفو" الإسبانية، هي من ألمحت صباح يوم الإثنين، إلى أن فينيسيوس قد لا يفوز بالبالون دور، وأن رودري هو من سيتوج بها.
وتأكد كل شيء، عصر يوم الإثنين، بعدما خرجت شائعات من مصادر قوية، تفيد بأن رودري هو من سيفوز بجائزة الكرة الذهبية، وهنا قرر ريال مدريد عدم سفر بعثته إلى باريس، بسبب شعور النادي بعدم احترام المسؤولين له.
إلى ذلك، سيكون فينيسيوس، على موعد مع موقف في غاية السوء، حيث دخل اللاعب البرازيلي في مشادة مع الإسباني بابلو جافي، لاعب برشلونة، خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة.
وشارك جافي كبديل في المباراة عند الدقيقة 87، لكن في الدقيقة الأخيرة، اشتد التنافس بين نجم برشلونة وفينيسيوس جونيور عند خط التماس.
وبعد أن بدا أن التوتر هدأ، وجه جافي رسالة قوية إلى فينيسيوس، مذكرا إياه بنتيجة المباراة، حيث أشار إليه بأصابعه الأربعة.
وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن فينيسيوس رد على سخرية جافي، قائلا له: "نعم، نعم، يوم الإثنين سأذهب للحصول على الكرة الذهبية".
وأكمل ريال مدريد أول من أمس، مرانه الأول هذا الأسبوع استعدادا لمواجهة فالنسيا يوم السبت المقبل على ملعب "ميستايا"، ضمن الجولة الثانية عشرة من الليجا.
وكان الطاقم الفني، بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الإثنين بعد الخسارة الثقيلة أمام الغريم التقليدي برشلونة.
وجرى المران وسط أجواء خيم عليها الحزن سواء بسبب الخسارة الثقيلة في الكلاسيكو، أو بسبب عدم فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية.
وغاب عن المران المدافع الألماني أنتونيو روديجر، الذي يعاني من آلام عضلية في ساقه اليسرى، حيث اكتفى بتدريبات تخصصية داخل صالة الألعاب البدنية، إلا أن مشاركته أمام فالنسيا تبقى قائمة.
واستمر غياب البرازيلي رودريجو جوس، الذي يخوض برنامجا تأهيليا للشفاء من إصابته في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى، التي تعرض لها خلال مباراة بوروسيا دورتموند الألماني الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا، والأمر ذاته انطبق على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي اكتفى هو الآخر بتدريبات فردية.
وأفاد تقرير صحفي إسباني أمس، بأن مباراة فالنسيا وريال مدريد، مهددة بالتأجيل، بسبب الإعصار المدمر الذي تسبب في وفاة العديد من الأشخاص.
وضرب إعصار مدمر مدينة فالنسيا، في الساعات القليلة الماضية، وتسبب في وفاة أكثر من 50 شخصا، بخلاف المفقودين.
بحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فمن المتوقع إعلان رئيس الحكومة، كارلوس مازون، حالة الحداد الرسمي في جميع أنحاء مدينة فالنسيا، وبالتالي، من الممكن أن يتم تأجيل مباراة فالنسيا وريال مدريد.
ومن المتوقع أن يصدر القرار خلال الساعات المقبلة، خاصة مع احتمال تزايد حالات الوفاة.
وأصدر ريال مدريد، بيانا رسميا أمس بشأن الكارثة، قال فيه: "يود ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته أن يعربوا عن تعازيهم لأسر وأحباء أولئك الذين لقوا حتفهم بسبب العاصفة التي ضربت العديد من مناطق بلدنا، وخاصة في مقاطعتي فالنسيا وألباسيتي".
وأضاف البيان: "يعرب ريال مدريد عن حزنه العميق وتضامنه مع جميع الأشخاص المتضررين من هذه الكارثة، وينقل لهم كل دعمه ومودته".
وأكد الزعيم الإقليمي لمنطقة فالنسيا الإسبانية المتمتعة بالحكم الذاتي، كارلوس مازون، أن خدمات الطوارئ عثرت على جثث عدة، نتيجة العواصف العاتية والأمطار الغزيرة التي أحدثت فيضانات عنيفة، خلفت قتلى ومفقودين، وأحدثت دمارا في العديد من الأنحاء.
ونقل راديو فرنسا الدولي أمس عنه: "يمكننا أن نؤكد أنه تم العثور بالفعل على بعض الجثث"، مضيفا أن السلطات لا يمكنها تقديم مزيد من التفاصيل حتى يتم إبلاغ العائلات.
وفي هذه المنطقة، اجتاحت سيول جارفة الشوارع وجرفت السيارات وأغرقت المباني، بحسب صور بثتها قنوات تلفزيونية إسبانية. -(وكالات)

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