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العزام: ملعب الحسن جاهز لاستقبال مباريات المحترفين بحلة جديدة

10/30/2024 2:48:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - أكملت إدارة مدينة الحسن الرياضية للشباب تحضيراتها وترتيباتها لإعادة فتح ملعب الحسن بحلة جديدة، حيث سيستقبل قمتي الحسين إربد وضيفه الوحدات يوم غد، والرمثا أمام الفيصلي بعد غد، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من دوري المحترفين لكرة القدم.
وينتظر أن يقوم وزير الشباب المهندس يزن شديفات ظهر اليوم بجولة تفقدية للمدينة برفقة رؤساء أندية المحترفين وعدد من المعنيين والشخصيات الرياضية والرسمية للاطلاع على آخر الترتيبات وإنجاز كافة الأعمال المطلوبة ليكون الملعب ومرافقه في قمة الجاهزية وأفضل حلة، علما بأن ما تم يعد مرحلة أولى من مراحل تطوير المدينة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير شديفات في وقت سابق على ضرورة صيانة المنشآت وديمومة هذه المنشآت بما يخدم الحركة الرياضية في الأردن، وحرص على متابعة وإنجاز الأعمال المطلوبة من خلال زيارات مفاجئة لمرافق مدينة الحسن الرياضية، حيث تابع أعمال صيانة الملعب والمدرجات وغرف اللاعبين والمضمار، وملاعب التنس والسكواش، وصالة الجمنازيوم، والصالة الرياضية متعددة الأغراض، إضافة إلى المسبح الأولمبي، حيث تعمل وزارة الشباب على تطوير المدن الرياضة والانتقال من مرحلة الاهتمام بالرياضة فقط إلى الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والشبابية. وبين مدير مدينة الحسن للشباب عمر العزام، أن أعمال الصيانة شملت أرضية الملعب وإجراء المعالجة التصحيحية من زراعات وعناية بأرضية الملعب، وستكون في أفضل حالاتها لتقدم الخدمة للأندية ومنظومة الكرة الأردنية بالتنسيق الكاملة بين وزارة الشباب واتحاد كرة القدم لخدمة الأنشطة الرياضية الأردنية.
وأضاف خلال حديثه لـ"الغد"، إن أعمال الصيانة شملت المدرجات وغرف اللاعبين والحكام ومدخل الملعب إضافة إلى تحسين الإنارة وزيادة قدرتها وصيانة اللوحة الإلكترونية داخل الملعب، مشيدا بالجهود المبذولة من وزير الشباب وكوادر الوزارة والعاملين بالمدينة الذين يعملون على إظهار الملعب بحلة جديدة ومميزة ترضي الجماهير.
وكان العزام قد تولى عمله مديرا في الثالث من الشهر الماضي، بعد الإجراءات الإدارية التي أجراها وزير الشباب وملاحظاته التي تلمسها خلال جولته الفجائية لمدينة الحسن للشباب، وحرصه منذ توليه المسؤولية على متابعة أعمال الصيانة المقررة على كافة مرافق المدينة وصولا للجاهزية التامة ضمن خطه زمنية مبرمجة للإنجاز بسرعة وكفاءة عالية، وعمل مع المعنيين بالمدينة على إجراءات فورية لمعالجة عدد من الاختلالات، للسير بأعمال الصيانة على قدم وساق وبوتيرة عالية مع الزراعة العلاجية لأرضية الملعب.

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