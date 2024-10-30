العزام: ملعب الحسن جاهز لاستقبال مباريات المحترفين بحلة جديدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان - أكملت إدارة مدينة الحسن الرياضية للشباب تحضيراتها وترتيباتها لإعادة فتح ملعب الحسن بحلة جديدة، حيث سيستقبل قمتي الحسين إربد وضيفه الوحدات يوم غد، والرمثا أمام الفيصلي بعد غد، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من دوري المحترفين لكرة القدم.
وينتظر أن يقوم وزير
الشباب المهندس يزن شديفات ظهر اليوم بجولة تفقدية للمدينة برفقة رؤساء أندية المحترفين وعدد من المعنيين والشخصيات الرياضية والرسمية للاطلاع على آخر الترتيبات وإنجاز كافة الأعمال المطلوبة ليكون الملعب ومرافقه في قمة الجاهزية وأفضل حلة، علما بأن ما تم يعد مرحلة أولى من مراحل تطوير المدينة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير شديفات في وقت سابق على ضرورة صيانة المنشآت وديمومة هذه المنشآت بما يخدم الحركة الرياضية في الأردن، وحرص على متابعة وإنجاز الأعمال المطلوبة من خلال زيارات مفاجئة لمرافق مدينة الحسن الرياضية، حيث تابع أعمال صيانة الملعب والمدرجات وغرف اللاعبين والمضمار، وملاعب التنس والسكواش، وصالة الجمنازيوم، والصالة الرياضية متعددة الأغراض، إضافة إلى المسبح الأولمبي، حيث تعمل وزارة الشباب على تطوير المدن الرياضة والانتقال من مرحلة الاهتمام بالرياضة فقط إلى الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والشبابية. وبين مدير مدينة الحسن للشباب عمر العزام، أن أعمال الصيانة شملت أرضية الملعب وإجراء المعالجة التصحيحية من زراعات وعناية بأرضية الملعب، وستكون في أفضل حالاتها لتقدم الخدمة للأندية ومنظومة الكرة الأردنية بالتنسيق الكاملة بين وزارة الشباب واتحاد كرة القدم لخدمة الأنشطة الرياضية الأردنية.
وأضاف خلال حديثه لـ"الغد"، إن أعمال الصيانة شملت المدرجات وغرف اللاعبين والحكام ومدخل الملعب إضافة إلى تحسين الإنارة وزيادة قدرتها وصيانة اللوحة الإلكترونية داخل الملعب، مشيدا بالجهود المبذولة من وزير الشباب وكوادر الوزارة والعاملين بالمدينة الذين يعملون على إظهار الملعب بحلة جديدة ومميزة ترضي الجماهير.
وكان العزام قد تولى عمله مديرا في الثالث من الشهر الماضي، بعد الإجراءات الإدارية التي أجراها وزير الشباب وملاحظاته التي تلمسها خلال جولته الفجائية لمدينة الحسن للشباب، وحرصه منذ توليه المسؤولية على متابعة أعمال الصيانة المقررة على كافة مرافق المدينة وصولا للجاهزية التامة ضمن خطه زمنية مبرمجة للإنجاز بسرعة وكفاءة عالية، وعمل مع المعنيين بالمدينة على إجراءات فورية لمعالجة عدد من الاختلالات، للسير بأعمال الصيانة على قدم وساق وبوتيرة عالية مع الزراعة العلاجية لأرضية الملعب.
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