نتائج غير ملبية للطموح لـمنتخب السيدات في معسكر تركيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- غابت النتائج الإيجابية عن معسكر المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم
في تركيا، وعاد بالخسارة في جميع مبارياته الودية أمام منتخبات هاييتي، الفلبين والصين تايبيه، ليواصل نتائجه السلبية في مواجهته أمام منتخبات تتقدم عليه في التصنيف الدولي.
ولم يتمكن الجهاز الفني بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، من تسجيل أي فوز له في البطولة الودية، حيث خسر في اللقاء الأول بأربعة أهداف لهدفين أمام منتخب
هاييتي، قبل أن يتلقى هزيمة جديدة أمام المنتخب الفلبيني بثلاثية نظيفة، فيما اختتم مبارياته بخسارة أمام منتخب الصين تايبيه بثلاثة أهداف لهدف.
وبدت النتائج غير ملبية للطموح للمنتخب قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة، والمتمثلة بتصفيات كأس آسيا المقرر إقامتها خلال العام المقبل، إذ إن الخسائر في مباريات ودية أمام منتخبات ذات تنصيف متقدم وبنتائج كبيرة، يشير إلى ثبات في المستوى، عدم التطور في ظل استمرار الخسائر وعدم تحقيق نتيجة إيجابية. وشهد المعسكر حضور 25 لاعبة هن: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، نور زوقش، العنود غازي، فرح أبو تايه، عليا حسن، رانيا جمهور، ريتال الشوبكي، لانا فراس، زينة حازم، لين البطوش، تقى غازي، إيناس جماعين، ياسمين الأجرب، ندى غضبان، روزبهان فريج، سيلينا عكروش، لينا الصاحب، ميساء جبارة، بانه البيطار ورقية الفرارجة.
وحاول أبو هنطش منح أكبر عدد من اللاعبات فرصة المشاركة في المباريات، وتحديدا اللاعبات اللواتي ينضممن للمنتخب للمرة الأولى من الخارج، وهن الرباعي: رانيا جمهور، ندى غضبان، سيليان عكروش ورقية الفرارجة.
ويبقى باب التساؤلات مفتوحا حول عدم تطور نتائج المنتخب في المحطات المهمة، رغم التحضير طويل المدى، من حيث تجمع اللاعبات فور نهاية الدوري المحلي، استقطاب العناصر التي برزت من مختلف الفرق، وجلب لاعبات يحترفن في الخارج بدول متعددة، ما يضع الجهاز الفني أمام ضرورة تحسن النتائج خوفا من استمرار التراجع والغياب مجددا عن النهائيات الآسيوية.
بدوره، أكد أبو هنطش في حديثه لموقع "اتحاد الكرة" عقب نهاية المعسكر، أن الفائدة الفنية كانت حاضرة خلال منافسات البطولة الودية، في ظل رصد الجهاز الفني للعديد من النقاط الإيجابية والسلبية للعمل عليها مستقبلا. وأضاف أبو هنطش: "واجهنا خلال البطولة منتخبات ذات تصنيف متقدم، وسبق لها أن شاركت بالنسخة الأخيرة من كأس العالم للسيدات، وضعت أمامنا تصورا للمستويين البدني والفني المطلوبين للمنافسة على بطاقة العبور في التصفيات الآسيوية العام المقبل".
ولم يحقق منتخب السيدات أي نتيجة إيجابية أمام منتخب يتفوق عليه بالتصنيف الدولي، منذ بداية العام الماضي، والفوز على المنتخب الهندي بهدفين لهدف في لقاء ودي بعمان، لتتوالى بعدها الخسائر على الصعيدين الرسمي والودي، علما أن المنتخب الوطني يحتل المركز 74 عالميا، فيما حقق المنتخب الوطني بداية العام الحالي، لقب بطولة غرب آسيا في السعودية.
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