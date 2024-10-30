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نتائج غير ملبية للطموح لـمنتخب السيدات في معسكر تركيا

10/30/2024 2:48:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- غابت النتائج الإيجابية عن معسكر المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم في تركيا، وعاد بالخسارة في جميع مبارياته الودية أمام منتخبات هاييتي، الفلبين والصين تايبيه، ليواصل نتائجه السلبية في مواجهته أمام منتخبات تتقدم عليه في التصنيف الدولي.
ولم يتمكن الجهاز الفني بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، من تسجيل أي فوز له في البطولة الودية، حيث خسر في اللقاء الأول بأربعة أهداف لهدفين أمام منتخب هاييتي، قبل أن يتلقى هزيمة جديدة أمام المنتخب الفلبيني بثلاثية نظيفة، فيما اختتم مبارياته بخسارة أمام منتخب الصين تايبيه بثلاثة أهداف لهدف.
وبدت النتائج غير ملبية للطموح للمنتخب قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة، والمتمثلة بتصفيات كأس آسيا المقرر إقامتها خلال العام المقبل، إذ إن الخسائر في مباريات ودية أمام منتخبات ذات تنصيف متقدم وبنتائج كبيرة، يشير إلى ثبات في المستوى، عدم التطور في ظل استمرار الخسائر وعدم تحقيق نتيجة إيجابية. وشهد المعسكر حضور 25 لاعبة هن: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، نور زوقش، العنود غازي، فرح أبو تايه، عليا حسن، رانيا جمهور، ريتال الشوبكي، لانا فراس، زينة حازم، لين البطوش، تقى غازي، إيناس جماعين، ياسمين الأجرب، ندى غضبان، روزبهان فريج، سيلينا عكروش، لينا الصاحب، ميساء جبارة، بانه البيطار ورقية الفرارجة.
وحاول أبو هنطش منح أكبر عدد من اللاعبات فرصة المشاركة في المباريات، وتحديدا اللاعبات اللواتي ينضممن للمنتخب للمرة الأولى من الخارج، وهن الرباعي: رانيا جمهور، ندى غضبان، سيليان عكروش ورقية الفرارجة.
ويبقى باب التساؤلات مفتوحا حول عدم تطور نتائج المنتخب في المحطات المهمة، رغم التحضير طويل المدى، من حيث تجمع اللاعبات فور نهاية الدوري المحلي، استقطاب العناصر التي برزت من مختلف الفرق، وجلب لاعبات يحترفن في الخارج بدول متعددة، ما يضع الجهاز الفني أمام ضرورة تحسن النتائج خوفا من استمرار التراجع والغياب مجددا عن النهائيات الآسيوية.
بدوره، أكد أبو هنطش في حديثه لموقع "اتحاد الكرة" عقب نهاية المعسكر، أن الفائدة الفنية كانت حاضرة خلال منافسات البطولة الودية، في ظل رصد الجهاز الفني للعديد من النقاط الإيجابية والسلبية للعمل عليها مستقبلا. وأضاف أبو هنطش: "واجهنا خلال البطولة منتخبات ذات تصنيف متقدم، وسبق لها أن شاركت بالنسخة الأخيرة من كأس العالم للسيدات، وضعت أمامنا تصورا للمستويين البدني والفني المطلوبين للمنافسة على بطاقة العبور في التصفيات الآسيوية العام المقبل".
ولم يحقق منتخب السيدات أي نتيجة إيجابية أمام منتخب يتفوق عليه بالتصنيف الدولي، منذ بداية العام الماضي، والفوز على المنتخب الهندي بهدفين لهدف في لقاء ودي بعمان، لتتوالى بعدها الخسائر على الصعيدين الرسمي والودي، علما أن المنتخب الوطني يحتل المركز 74 عالميا، فيما حقق المنتخب الوطني بداية العام الحالي، لقب بطولة غرب آسيا في السعودية.

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