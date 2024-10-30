الشيخ سلمان يشيد بالأمير علي والنشامى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
رئيس الاتحاد الآسيوي يشيد بالأمير علي و"النشامى"
أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بالمنتخب الوطني وما حققه من نتائج متميزة في بطولة كأس آسيا التي أقيمت مؤخرا في قطر، بعد سلسلة عروض مبهرة.
وأشار رئيس الاتحاد الآسيوي، خلال تصريح لقناة "بي أن سبورت" أجراه الزميل وفا صوقار، إلى أن منتخب النشامى فاجأ الجميع في كأس آسيا، وقدم مستويات متميزة، وهذا ليس بغريب على "النشامى"، بعد فترة إعداد جيدة، معتبرا أن اللاعبين الأردنيين المحترفين سواء في الخليج أو خارج قارة آسيا كانت لهم بصمة واضحة مع المنتخب، متمنيا لهم التوفيق في قادم الأيام. واعتبر الشيخ سلمان أن هذا التطور في منتخب النشامى، جاء بفضل دعم رئيس اتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين، متمنيا على المنتخبات الأخرى العمل بهذا النهج من أجل التطور.
ودائما ما تكشف المحافل الكروية العالمية والآسيوية، عن الاحترام والتقدير اللذين يحظى بهما سمو الأمير علي، لبصماته الواضحة في تطوير الكرة الأردنية وغرب آسيا، ومقترحاته الإيجابية الدائمة في المحافل الخارجية.
يشار إلى أن الشيخ سلمان، نجح في وضع بصماته على الكرة الآسيوية التي تشهد في عهده نهضة حقيقية على مختلف الصعد.
تساؤلات حول غياب التعمري والنعيمات عن الحفل الآسيوي
خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة الآسيوية، الذي أقيم أول من أمس في كوريا الجنوبية، بتنظيم من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تساءل البعض عن سبب غياب لاعبي المنتخب الوطني يزن النعيمات وموسى التعمري، رغم ترشحهما لجائزتين؛ حيث تم ترشيح النعيمات لجائزة أفضل لاعب في القارة، التي فاز بها القطري أكرم عفيف، فيما ترشح التعمري لجائزة أفضل لاعب آسيوي يحترف خارج القارة، التي فاز بها اللاعب الكوري الجنوبي سون.
هذا النقاش جرى خلال مجريات الحفل؛ حيث تم التأكيد أن غياب التعمري كان طبيعيا؛ حيث إن جائزة أفضل لاعب خارج القارة، لا يتم استدعاء المرشحين للمنافسة فيها، بدليل أن سون صاحب الجائزة لم يحضر، بحيث يتم تسليمه الجائزة في وقت لاحق، ما يعني أن غياب التعمري عن الحفل كان طبيعيا.
أما غياب النعيمات فقد أثار جملة من التساؤلات، حيث اعتبر البعض أن غيابه كان غير مبرر، لا سيما وأن الحفل فرصة للظهور وتمثيل اللاعب الأردني في هذه التظاهرة الكبيرة، والأفضل كان حضوره وهو ما لم يحصل.
مدربون يترقبون ردة فعل الاتحاد بشأن إخفاق الناشئين
قال مدربون محليون ومتابعون للكرة الأردنية، إنهم يترقبون ردة فعل اتحاد الكرة بشأن تداعيات إخفاق منتخب الناشئين في التصفيات الآسيوية التي اختتمت مؤخرا على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، وحل فيها المنتخب الوطني في المركز الخامس والأخير، وبأرقام ونتائج كارثية.
ويرى متحدثون لـ"الغد" أن اتحاد الكرة أمام اختبار حقيقي، لتأكيد تصريحاته بشأن استراتيجيات تطوير فرق الفئات العمرية، من خلال اتخاذ خطوات وتدابير توازي حجم الإخفاق، وذلك من أجل تصحيح المسار.
وطلب مدربون أن يتم نقل صوتهم إلى اتحاد الكرة، بضرورة اتخاذ خطوات تصحيحية ملموسة لتدارك الأمر، معتبرين أن الكرة الآن في ملعب الاتحاد، ليؤكد نهجه في الارتقاء بقطاع الفئات العمرية، لافتين إلى أن سقوط منتخب الناشئين في التصفيات، يعد فرصة لتصحيح المسار.
10 دنانير مكافأة الفوز بمباراة دوري المحترفين
تفاجأ لاعبو أحد أندية المحترفين لكرة القدم، بصرف مبلغ 10 دنانير لكل لاعب، مكافأة الفوز في مباراة بالدوري، الأمر الذي أصابهم بالصدمة. القصة بدأت قبيل مباراة صعبة ومهمة بالدوري، عندما أبلغ المدرب لاعبيه، بأن هناك مكافأة مالية في حال تحقيق الفوز، من دون أن يكشف عن قيمة المكافأة، الأمر الذي زاد من حماس اللاعبين الذين لا يتقاضون رواتب منتظمة أصلا، لينجح الفريق في تحقيق الفوز الصعب.
اللاعبون انتظروا صرف المكافأة، وفرحوا بإعلان تجهيزها لصرفها في التدريب، قبل أن يصدموا بتوزيع 10 دنانير لكل لاعب!
لاعبو الوحدات يعسكرون في إربد
ينتظر أن يتوجه لاعبو فريق الوحدات لكرة القدم، اليوم، من عمان إلى مدينة إربد، لإقامة معسكر مغلق في أحد الفنادق، استعدادا للقاء فريق الحسين إربد غدا، على ستاد الحسن في إربد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري المحترفين.
كما يتوقع أن يقوم النادي أيضا، بتسليم اللاعبين رواتبهم، قبيل المباراة المهمة التي تشكل منعطفا مهما للفائز فيها، نحو إحراز لقب الدوري.
اعتذار أبو شعيرة يحميه من عقوبة الجزيرة
غض نادي الجزيرة الطرف عن إيقاع عقوبة بحق لاعبه أحمد أبو شعيرة، بعد اعتذار اللاعب أمام زملائه والجهازين الفني والإداري، عما بدر منه خلال مباراة فريقه أمام الفيصلي الجمعة الماضي.
وكان أبو شعيرة، رفض خلال المباراة القيام بعملية الإحماء للمشاركة في الشوط الثاني، قبل أن يستجيب لاحقا ويشارك في المباراة، الأمر الذي أغضب الجهاز الفني الذي نسب بمعاقبته، قبل أن يتدخل البعض ويتم تطويق الأمور، خاصة بعد قيام اللاعب بالاعتذار من مدربيه وزملائه اللاعبين، خلال التدريب الذي جرى أول من أمس.
ويعد أبو شعيرة من النجوم المميزين، ويملك إمكانيات فنية جيدة.
كواليس النجوم
. صندوقا ناديي الحسين إربد والوحدات، ينتظران مبلغا ماليا كبيرا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نظير نتائج الفريقين الإيجابية في دوري أبطال آسيا حتى الآن، ونظير المشاركة في البطولة أيضا.
. طاقم حكام سعودي بقيادة محمد الهويش، سيتولى إدارة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام العراق يوم 14 من الشهر المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم.
. عدد كبير من الإعلاميين الرياضيين الأردنيين والعراقيين، وعدد من المسؤولين في البلدين الشقيقين، يبذلون جهدا كبيرا، لتخفيف حدة الشد العصبي، قبيل المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني مع نظيره العراقي في البصرة، يوم 14 من الشهر المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم.. الجميع يؤكد أنها مباراة كرة قدم لا يمكن أن تفسد الود بين الجمهورين، وأن العلاقة بين الأردن والعراق أكبر من نتيجة مباراة رياضية... الكثير من عبارات الترحيب بمنتخب النشامى، انتشرت في مدينة البصرة.
. المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي جمال سلامي، ينتظر أن يعود إلى عمان خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد إجازة قضاها في المغرب.. المنتخب سيبدأ تجمعه يوم 6 أو 7 من الشهر المقبل، استعدادا لمباراتي العراق والكويت.. الشارع الرياضي لا يتوقع تغييرات ملموسة على تشكيلة المنتخب، رغم بعض الأصوات التي تطالب باستدعاء لاعب الوحدات فراس شلباية، ليكون ظهيرا أيمن في المنتخب سواء في التشكيلة الأساسية أو الاحتياطية.. هذه الأصوات تقول إن أرقام شلباية في صناعة الأهداف والتسجيل والتمريرات الحاسمة تشفع له ليكون ضمن قائمة منتخب النشامى، كما أن معاناة المنتخب في هذا المركز، خاصة في حال إصابة اللاعب إحسان حداد تفرض الاستعانة بهذا اللاعب، وفق حديث عدد من الجماهير.
. لاعبون في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، اشتكوا من مبالغة المدرب في تكبيدهم خصومات مالية، سواء بسبب التأخير أو التصرفات.. اللاعبون قالوا إن الإدارة تشد على يدي المدرب الذي يوفر عليهم مبالغ مالية كبيرة، بسبب تنسيبه الدائم بخصومات.
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