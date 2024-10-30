الشيخ سلمان يشيد بالأمير علي والنشامى

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

رئيس الاتحاد الآسيوي يشيد بالأمير علي و"النشامى"

أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بالمنتخب الوطني وما حققه من نتائج متميزة في بطولة كأس آسيا التي أقيمت مؤخرا في قطر، بعد سلسلة عروض مبهرة.

وأشار رئيس الاتحاد الآسيوي، خلال تصريح لقناة "بي أن سبورت" أجراه الزميل وفا صوقار، إلى أن النشامى فاجأ الجميع في كأس آسيا، وقدم مستويات متميزة، وهذا ليس بغريب على "النشامى"، بعد فترة إعداد جيدة، معتبرا أن اللاعبين الأردنيين المحترفين سواء في الخليج أو خارج قارة آسيا كانت لهم بصمة واضحة مع المنتخب، متمنيا لهم التوفيق في قادم الأيام. واعتبر الشيخ سلمان أن هذا التطور في منتخب النشامى، جاء بفضل دعم رئيس اتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين، متمنيا على المنتخبات الأخرى العمل بهذا النهج من أجل التطور.

ودائما ما تكشف المحافل الكروية العالمية والآسيوية، عن الاحترام والتقدير اللذين يحظى بهما سمو الأمير علي، لبصماته الواضحة في تطوير الكرة الأردنية وغرب آسيا، ومقترحاته الإيجابية الدائمة في المحافل الخارجية.

يشار إلى أن الشيخ سلمان، نجح في وضع بصماته على الكرة الآسيوية التي تشهد في عهده نهضة حقيقية على مختلف الصعد.

تساؤلات حول غياب التعمري والنعيمات عن الحفل الآسيوي

خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة الآسيوية، الذي أقيم أول من أمس في كوريا الجنوبية، بتنظيم من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تساءل البعض عن سبب غياب لاعبي المنتخب الوطني يزن النعيمات وموسى التعمري، رغم ترشحهما لجائزتين؛ حيث تم ترشيح النعيمات لجائزة أفضل لاعب في القارة، التي فاز بها القطري أكرم عفيف، فيما ترشح التعمري لجائزة أفضل لاعب آسيوي يحترف خارج القارة، التي فاز بها اللاعب الكوري الجنوبي سون.

هذا النقاش جرى خلال مجريات الحفل؛ حيث تم التأكيد أن غياب التعمري كان طبيعيا؛ حيث إن جائزة أفضل لاعب خارج القارة، لا يتم استدعاء المرشحين للمنافسة فيها، بدليل أن سون صاحب الجائزة لم يحضر، بحيث يتم تسليمه الجائزة في وقت لاحق، ما يعني أن غياب التعمري عن الحفل كان طبيعيا.

أما غياب النعيمات فقد أثار جملة من التساؤلات، حيث اعتبر البعض أن غيابه كان غير مبرر، لا سيما وأن الحفل فرصة للظهور وتمثيل اللاعب الأردني في هذه التظاهرة الكبيرة، والأفضل كان حضوره وهو ما لم يحصل.

مدربون يترقبون ردة فعل الاتحاد بشأن إخفاق الناشئين

قال مدربون محليون ومتابعون للكرة الأردنية، إنهم يترقبون ردة فعل اتحاد الكرة بشأن تداعيات إخفاق منتخب الناشئين في التصفيات الآسيوية التي اختتمت مؤخرا على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، وحل فيها المنتخب الوطني في المركز الخامس والأخير، وبأرقام ونتائج كارثية.

ويرى متحدثون لـ"الغد" أن اتحاد الكرة أمام اختبار حقيقي، لتأكيد تصريحاته بشأن استراتيجيات تطوير فرق الفئات العمرية، من خلال اتخاذ خطوات وتدابير توازي حجم الإخفاق، وذلك من أجل تصحيح المسار.

وطلب مدربون أن يتم نقل صوتهم إلى اتحاد الكرة، بضرورة اتخاذ خطوات تصحيحية ملموسة لتدارك الأمر، معتبرين أن الكرة الآن في ملعب الاتحاد، ليؤكد نهجه في الارتقاء بقطاع الفئات العمرية، لافتين إلى أن سقوط منتخب الناشئين في التصفيات، يعد فرصة لتصحيح المسار.

10 دنانير مكافأة الفوز بمباراة دوري المحترفين

تفاجأ لاعبو أحد أندية المحترفين لكرة القدم، بصرف مبلغ 10 دنانير لكل لاعب، مكافأة الفوز في مباراة بالدوري، الأمر الذي أصابهم بالصدمة. القصة بدأت قبيل مباراة صعبة ومهمة بالدوري، عندما أبلغ المدرب لاعبيه، بأن هناك مكافأة مالية في حال تحقيق الفوز، من دون أن يكشف عن قيمة المكافأة، الأمر الذي زاد من حماس اللاعبين الذين لا يتقاضون رواتب منتظمة أصلا، لينجح الفريق في تحقيق الفوز الصعب.

اللاعبون انتظروا صرف المكافأة، وفرحوا بإعلان تجهيزها لصرفها في التدريب، قبل أن يصدموا بتوزيع 10 دنانير لكل لاعب!

لاعبو الوحدات يعسكرون في إربد

ينتظر أن يتوجه لاعبو فريق الوحدات لكرة القدم، اليوم، من عمان إلى مدينة إربد، لإقامة معسكر مغلق في أحد الفنادق، استعدادا للقاء فريق الحسين إربد غدا، على ستاد الحسن في إربد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري المحترفين.

كما يتوقع أن يقوم النادي أيضا، بتسليم اللاعبين رواتبهم، قبيل المباراة المهمة التي تشكل منعطفا مهما للفائز فيها، نحو إحراز لقب الدوري.

اعتذار أبو شعيرة يحميه من عقوبة الجزيرة

غض نادي الجزيرة الطرف عن إيقاع عقوبة بحق لاعبه أحمد أبو شعيرة، بعد اعتذار اللاعب أمام زملائه والجهازين الفني والإداري، عما بدر منه خلال مباراة فريقه أمام الفيصلي الجمعة الماضي.

وكان أبو شعيرة، رفض خلال المباراة القيام بعملية الإحماء للمشاركة في الشوط الثاني، قبل أن يستجيب لاحقا ويشارك في المباراة، الأمر الذي أغضب الجهاز الفني الذي نسب بمعاقبته، قبل أن يتدخل البعض ويتم تطويق الأمور، خاصة بعد قيام اللاعب بالاعتذار من مدربيه وزملائه اللاعبين، خلال التدريب الذي جرى أول من أمس.

ويعد أبو شعيرة من النجوم المميزين، ويملك إمكانيات فنية جيدة.

كواليس النجوم

. صندوقا ناديي الحسين إربد والوحدات، ينتظران مبلغا ماليا كبيرا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نظير نتائج الفريقين الإيجابية في دوري أبطال آسيا حتى الآن، ونظير المشاركة في البطولة أيضا.

. طاقم حكام سعودي بقيادة محمد الهويش، سيتولى إدارة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام العراق يوم 14 من الشهر المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم.

. عدد كبير من الإعلاميين الرياضيين الأردنيين والعراقيين، وعدد من المسؤولين في البلدين الشقيقين، يبذلون جهدا كبيرا، لتخفيف حدة الشد العصبي، قبيل المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني مع نظيره العراقي في البصرة، يوم 14 من الشهر المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم.. الجميع يؤكد أنها مباراة كرة قدم لا يمكن أن تفسد الود بين الجمهورين، وأن العلاقة بين الأردن والعراق أكبر من نتيجة مباراة رياضية... الكثير من عبارات الترحيب بمنتخب النشامى، انتشرت في مدينة البصرة.

. المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي جمال سلامي، ينتظر أن يعود إلى عمان خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد إجازة قضاها في المغرب.. المنتخب سيبدأ تجمعه يوم 6 أو 7 من الشهر المقبل، استعدادا لمباراتي العراق والكويت.. الشارع الرياضي لا يتوقع تغييرات ملموسة على تشكيلة المنتخب، رغم بعض الأصوات التي تطالب باستدعاء لاعب الوحدات فراس شلباية، ليكون ظهيرا أيمن في المنتخب سواء في التشكيلة الأساسية أو الاحتياطية.. هذه الأصوات تقول إن أرقام شلباية في صناعة الأهداف والتسجيل والتمريرات الحاسمة تشفع له ليكون ضمن قائمة منتخب النشامى، كما أن معاناة المنتخب في هذا المركز، خاصة في حال إصابة اللاعب إحسان حداد تفرض الاستعانة بهذا اللاعب، وفق حديث عدد من الجماهير.

. لاعبون في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، اشتكوا من مبالغة المدرب في تكبيدهم خصومات مالية، سواء بسبب التأخير أو التصرفات.. اللاعبون قالوا إن الإدارة تشد على يدي المدرب الذي يوفر عليهم مبالغ مالية كبيرة، بسبب تنسيبه الدائم بخصومات.